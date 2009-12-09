

الثَّدْيُ والكِتَاب المُقَدِّسُ ج ( 1 )

ناصر المنصور

الحوار المتمدن-العدد: 5451 - 2017 / 3 / 5 - 14:06

المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني









(سفر إشعياء 32: 12)

لاَطِمَاتٍ عَلَى الثُّدِيِّ مِنْ أَجْلِ الْحُقُولِ الْمُشْتَهَاةِ، وَمِنْ أَجْلِ الْكَرْمَةِ الْمُثْمِرَةِ.



تفسير أصحاح 32 من سفر إشعياء للقس أنطونيوس فكري (إش 32: 12)

قارن هذه الآيات بالإصحاح الثالث فيبدو أن بنات أورشليم كن غافلات = اهتمامهن بالملبس والزينة الخارجية، مما دفع بأزواجهن لظلم الناس ليحصلوا علي أموال لشراء هذه المستلزمات، وهنا يحذرهن أنه بعد أيام علي سنة = أي بعد سنة وبضعة أيام تأتي الضيقات بواسطة سنحاريب. فمن يسيء استخدام الخيرات يجرده الله منها. هؤلاء النسوة يمثلن العذارى الجاهلات أو رافضي المسيح، هم يلهون في العالم فتضيع منهم أفراح الحصاد وعوض السلام يحل خوف ورعدة. لأنه قد مضي القطاف = حينما تأتي ضيقة الحصار لن يكون هناك مجال للقطاف أو جني الثمار. وسوف يتجَرَّدْنَ وَيتَعَرَّيْنَ = من الملابس الغالية، ويلبسن مسوحًا ويلطمن كمن لهم ميت. وذلك لأن أرضهم الخصبة داسها جنود أشور فخربت وطلع فيها شوك وحسك. ويمتد نظر النبي لأبعد من أشور ويري ما صنعته بابل في هدم القصر والسبي = جمهور المدينة قد ترك = وقد تكون النظرة أبعد من ذلك فتكون هذه النبوة عن خراب أورشليم (أيام الرومان) التي لم تعرف زمان افتقادها. ويتطابق هنا كلام النبي مع كلام السيد المسيح "يا بنات أورشليم.. لا تبكين عليَّ بل ابكين علي أنفسكن" الأكمة والبرج = أقسام من أورشليم وقد صارا مغاير نتيجة الخراب ويستمر هذا الخراب إلي أن يسكب روح من العلاء = هذه تفهم:

أ - حلول الروح القدس يوم الخمسين.

ب - إيمان باقي اليهود الذين كانوا في خراب، في آخر الأيام.

وبعد حلول الروح القدس تحول الأمم (الوعر) إلي بستان. واليهود الذين كانوا صاروا وعرا لرفضهم السيد المسيح.

وبصورة أشمل، فالإنسان قبل المسيح كانت الخطية قد خربته وأفسدته = لأَنَّ الْقَصْرَ قَدْ هُدِمَ = فقد كان الله يسكن في الإنسان فكان الإنسان قصرا يسكن فيه ملك الملوك. وأثقلت الخطية ظهره بنتائجها المذلة وعرته وفضحته = تعرين وتجردن . وبسبب الخطية لعنت الأرض وخربت = الاجْتِنَاءُ لاَ يَأْتِي . وطلع شوك وحسك . وإنحطت قيمة الإنسان ونزل من مكانته السماوية المرتفعة = الأَكَمَةُ وَالْبُرْجُ صَارَا مَغَايِرَ

وبعد الفداء رفع المسيح الخطية وحل الروح القدس على الإنسان ليحوله لخليقة جديدة، ويعيد لنا الفرح الذي فقدناه ويعود الإنسان مثمرا = فَتَصِيرَ الْبَرِّيَّةُ بُسْتَانًا. وَيُحْسَبَ الْبُسْتَانُ وَعْرًا = هذا عن اليهود الذين لن يقبلوا المسيح فيرفضهم الله. وبعد أن كان الأمم مرفوضين = فَتَصِيرَ الْبَرِّيَّةُ بُسْتَانًا = قبل الله الأمم وأصبحوا مثمرين بعد أن كانوا برية.



(سفر إشعياء 60: 16)

وَتَرْضَعِينَ لَبَنَ الأُمَمِ، وَتَرْضَعِينَ ثُدِيَّ مُلُوكٍ، وَتَعْرِفِينَ أَنِّي أَنَا الرَّبُّ مُخَلِّصُكِ وَوَلِيُّكِ عَزِيزُ يَعْقُوبَ.



تفسير أصحاح 60 من سفر إشعياء للقس أنطونيوس فكري (إش 60: 16)

المعنى أن الكنيسة ستستفيد من غنى الأمم وقوتهم. وقد يكون المعنى أن الأمم حين يؤمنون ستستفيد الكنيسة من خبراتهم الفلسفية التي سيخضعونها للإيمان وقدراتهم العقلية والإيمانية والروحية، وبها يستفيد ويتعلم الجميع. وواضع قانون الإيمان أثناسيوس الرسولي كان وثنياً. وكم أخرجت الإسكندرية من جبابرة في الإيمان والدفاع عن العقيدة الصجيح والإيمان المسلم مرة للقديسين (يه 3).



(سفر إشعياء 66: 11)

لِكَيْ تَرْضَعُوا وَتَشْبَعُوا مِنْ ثَدْيِ تَعْزِيَاتِهَا، لِكَيْ تَعْصِرُوا وَتَتَلَذَّذُوا مِنْ دِرَّةِ مَجْدِهَا».



تفسير أصحاح 66 من سفر إشعياء للقس أنطونيوس فكري (إش 66: 11)

نائحين عليها = بسبب الآلام التي تعانى منها، ولكن فليفرح النائحين لأن هذا الحزن سيتحول إلى فرح وفير ومجد، بل هي في فرح وتعزيات حقيقية لشركتها مع المسيح. ومن هذه التعزيات تشبع وترضع كل محتاج. كل من يأتي إليها كل من يبكى علي خطاياه وكل من يحب أورشليم السمائية، ويتعلق بها سيرضع من ثدي تعزياتها أي يمتلئ بالروح ويتعزى بكلمة الله. دِرَة مجدها = وفرة مجدها.



(سفر إشعياء 66: 12)

لأَنَّهُ هكَذَا قَالَ الرَّبُّ: «هأَنَذَا أُدِيرُ عَلَيْهَا سَلاَمًا كَنَهْرٍ، وَمَجْدَ الأُمَمِ كَسَيْل جَارِفٍ، فَتَرْضَعُونَ، وَعَلَى الأَيْدِي تُحْمَلُونَ وَعَلَى الرُّكْبَتَيْنِ تُدَلَّلُونَ.



تفسير أصحاح 66 من سفر إشعياء للقس أنطونيوس فكري (إش 66: 12)

الله سيعطى أسبابًا لهذا الفرح. ويزيد السلام كنهر لا يقف شيء في طريقه. ومجد الأمم سيأتي كسيل جارف. أدير = الله هو الذي يسقى كنيسته سلامًا كما يروى الفلاح أرضه ويتعدها بالرعاية، يرويها سلامًا كما من نهر لا ينضب. تُحمَلون = الله هو الذي يحملنا في يده (رؤ 1: 16) "معه في يده اليمنى سبعة كواكب" وهو نقشنا على كفه بمعنى وشم. تدللون = ما أجمل هذه الكلمة وأضف إليها "في كل ضيقهم تضايق" (اش 63: 9) وبكاء المسيح على قبر لعازر وشهوة قلبه للتجسد وحمل إكليل الشوك (اش 27: 2-5) وغيرها الكثير، لتدرك مشاعر الله وعاطفته من نحو أولاده.





(سفر الأمثال 5: 19)

الظَّبْيَةِ الْمَحْبُوبَةِ وَالْوَعْلَةِ الزَّهِيَّةِ. لِيُرْوِكَ ثَدْيَاهَا فِي كُلِّ وَقْتٍ، وَبِمَحَبَّتِهَا اسْكَرْ دَائِمًا.



تفسير أصحاح 5 من سفر الأمثال للقس أنطونيوس فكري (أم 5: 19)

في صورة مضادة لما سبق عن المرأة الأجنبية يحدثنا الحكيم هنا عن المحبة الزوجية المباركة التي يباركها الله (عب4:13).

جبك.. بئرك= كناية عن الزوجة الشرعية (إش1:51، 2 + نش12:4) لا تفض ينابيعك إلى الخارج، سواقي مياه في الشوارع= ينابيعك قول مجازى يكني به عن القوى البشرية وبالذات القوة التناسلية التي يجب أن تستخدم بطهارة في الزواج فقط لإيجاد بنين كثمرة لهذا الزواج، وكثرة البنين علامة بركة من الله في العهد القديم وقوله ينابيع إشارة لكثرة الأولاد (إش1:48 نجد اليهود من مياه يهوذا). ومن يحيا في نجاسة إما أن يحرمه الله من الأولاد أو أن يضيع أولاده ويفسدون في الشوارع ، فالمياه (الأولاد) تجري من ينبوع (هو أنت) فلا تضيع أولادك بجريك وراء شهواتك (راجع هو10:4). وصورة البيت الذي يحيا في طهارة والبركة فيه نجدها في (مز128).

لتكن لك وحدك وليس لأجانب معك= هناك آية مرعبة في (عو15) كما فعلت يفعل بك، وهكذا قال أيوب ليدافع عن نفسه وأنه لم يزني (أي9:31-12) . وهنا يطلب الحكيم أن يبتعد الإنسان عن خطية الزنا ليحمي بيته، ونلاحظ أن داود زنا مع بثشبع فزنا ابنه مع بنته، أي دخل الزنا بيته، لكنه هو الذي أدخله. ومن عاش في طهارة تكون زوجته له وحده= لتكن لك وحدك. وأولادك أيضاً يكونوا مباركين تفرح بهم ويكونوا لك وحدك ناجحين تفرح بهم.

ليكن ينبوعك مباركاً= أي زوجتك التي تستمد منها أفراحك، وتحصل منها على الماء الذي يطفئ شهواتك. ولتكن زوجتك مباركة بالنسل الكثير ولتكن حياتكم كلها فرح وبركة. الظبية المحبوبة= الله يعطي للعائلة التي تتقدس بطهارة أن تفرح ويتبادل الزوج والزوجة الحب في فرح، والظبية أي الغزال رمزاً للخفة والجمال (نش5:4، 17).

الوعلة الزاهية= هي أنثى الوعل وهو نوع من الغزلان يشبه الماعز ويمتاز بالرشاقة والمعنى أن الرجل يكون مكتفياً بزوجته شاعراً أنها أجمل زوجة في العالم. ليروك ثدياها= كناية عن المحبة والحنان. فالزوج الطاهر يفرح بمحبة زوجته ويكتفي بها. بمحبتها إسكر= هو مجاز كناية عن فرط التمتع بالمحبة، مع شعور عميق بسعادة تغمر الكيان كله، ونلاحظ هنا حالة الشبع والرضا، مع حالة عدم الشبع في حالة الزنا، فالماء المقدس يروي. أما مياه العالم لا تشبع ولا تروي. ولنلاحظ أن الله يسمح بأن نأكل ونشبع من شجرة واحدة، والطبيعة تقول أن هذا يكفي، ولكن الشهوة لن تكتفي أو تشبع ولو أكلت من كل الشجر. وما أجمل أن يعيش الزوجان في بيت صلاة، بيت بركة، بيت طهارة فأفراحهم ستكون أفراح حقيقية. وهذا لأن البيت الذي يدخله الله يملأه بركة، وأهم عناصر البركة هما المحبة بين أفراد الأسرة، والفرح الذي يسود حياة هذه الأسرة.



تعريف و معنى ثدي في معجم المعاني الجامع

ثَدي ( اسم ):

الجمع : أَثْدٍ و أَثْداء و ثُدِيّ و ثِديّ

الثَّدْيُ : النتوء في صدر الرجل والمرأة ، وهو فيها مجتمع اللبن كالضَّرع لذوات الظِّلف والخُفّ ( يذكر ويؤنث ) والجمع : أَثْدٍ ، وَثُدِيٌّ

ثَدْيُ الحَيَوَانِ : ضَرْعُهُ

ارتضع فلانٌ ثُدِيّ الكرم : مَثَل يُضْرب في البذل والعطاء ،

تجوع الحُرَّة ولا تأكل بثَدْيَيْها [ مثل ]: يُضرب في صيانة النَّفس عن خسيس مكاسب الأموال ،

مَدَّ إليهم بثدي غيرِ أقطع : انتسب إليهم بقرابةٍ قريبة

ثَديَ ( فعل ):

ثدِيَ يثدَى ، اثْدَ ، ثدًى ، فهو ثَدْيَاء

ثَدًى : ابتلّ

ثَدِيَ المرأةُ : عظم ثديها فهي ثَدْياءُ

ثدِيت المرأةُ : عظُمت غدّةُ إفراز اللبن عندها

ثُدِيُّ ( اسم ):

ثُدِيُّ : جمع ثَّدْيُ.









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