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الأنثروبولوجيا الرمزية في مصر واسهامات ديفيد شنيدر


محمود محمد رياض عبدالعال
الحوار المتمدن-العدد: 5450 - 2017 / 3 / 4 - 18:22
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    


الي اي مدي وصلت دراسات الانثروبولوجيا الرمزية في مصر؟ وما اسهامات ديفيد شنيدر في الانثروبولوجيا الرمزية؟
” ديفيد شنيدر ” دافع بصورة مكثفة عن البنيوية من قبل الأنثروبولوجيا الرمزية ، كأحد أنصارها في الولايات المتحدة . فأوضح ” شنيدر Schnedier ” أن استخدام تعريف الرمز يقترب إلى حد كبير من استخدام ” ليفى ستروس وسويسير ” – الذي يرى الرمز شيء يمثل أو يصور شيء أخر ، ليس لوجود علاقة ضرورية بينهما وإنما نتيجة علاقة تعسفية بين الرمز والمرموز . فتطبقه للمنهج البنيوي على دراسته للقرابة في المجتمع الأمريكي ، جعله يركز على مفهوم الثقافة والأشكال الرمزية كمعاني ودلالات مرتبطة برموز مستخدمة ، تظهر معانيها على أساس العلاقة القائمة بين تلك الرموز . وهذا ما يتفق مع مقولته ” أنني لست مهتماً بالوصف ( للأنماط الفعلية للسلوك ) أو بما يفعله الأفراد في الواقع ، وإنما اهتم بنسق الرموز والمعاني وليس الوصف على أي مستوى ” .
دراساته :
o دراسة نقدية لدراسة القرابة
o القرابة الأمريكية: حساب الثقافي
o الأمومي القرابة
o شخصية في الطبيعة والمجتمع والثقافة
o الديالكتيك والجنس: مقاربات الأنثروبولوجية
o تاريخ النفع العام في ولاية نيويورك: 1867-1940 وميكرونيزيا ياب وتهجير سكانها منها (1949)
o 1997. "قوة الثقافة: ملاحظات على بعض الجوانب من مثليين والمثليات القرابة في أمريكا اليوم." الأنثروبولوجيا الثقافية





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محمود محمد رياض عبدالعال

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الصفحة الرئيسية - الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع - محمود محمد رياض عبدالعال - الأنثروبولوجيا الرمزية في مصر واسهامات ديفيد شنيدر