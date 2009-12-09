

محمود محمد رياض عبدالعال

الحوار المتمدن-العدد: 5450 - 2017 / 3 / 4 - 18:22

المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع









الي اي مدي وصلت دراسات الانثروبولوجيا الرمزية في مصر؟ وما اسهامات ديفيد شنيدر في الانثروبولوجيا الرمزية؟

” ديفيد شنيدر ” دافع بصورة مكثفة عن البنيوية من قبل الأنثروبولوجيا الرمزية ، كأحد أنصارها في الولايات المتحدة . فأوضح ” شنيدر Schnedier ” أن استخدام تعريف الرمز يقترب إلى حد كبير من استخدام ” ليفى ستروس وسويسير ” – الذي يرى الرمز شيء يمثل أو يصور شيء أخر ، ليس لوجود علاقة ضرورية بينهما وإنما نتيجة علاقة تعسفية بين الرمز والمرموز . فتطبقه للمنهج البنيوي على دراسته للقرابة في المجتمع الأمريكي ، جعله يركز على مفهوم الثقافة والأشكال الرمزية كمعاني ودلالات مرتبطة برموز مستخدمة ، تظهر معانيها على أساس العلاقة القائمة بين تلك الرموز . وهذا ما يتفق مع مقولته ” أنني لست مهتماً بالوصف ( للأنماط الفعلية للسلوك ) أو بما يفعله الأفراد في الواقع ، وإنما اهتم بنسق الرموز والمعاني وليس الوصف على أي مستوى ” .

دراساته :

o دراسة نقدية لدراسة القرابة

o القرابة الأمريكية: حساب الثقافي

o الأمومي القرابة

o شخصية في الطبيعة والمجتمع والثقافة

o الديالكتيك والجنس: مقاربات الأنثروبولوجية

o تاريخ النفع العام في ولاية نيويورك: 1867-1940 وميكرونيزيا ياب وتهجير سكانها منها (1949)

o 1997. "قوة الثقافة: ملاحظات على بعض الجوانب من مثليين والمثليات القرابة في أمريكا اليوم." الأنثروبولوجيا الثقافية