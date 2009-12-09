أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الغاء عقوبة الاعدام - محمد وجدي - إعادة النظر في حكم الإعدام على شباب بورسعيد ال 11


اخر الافلام











المزيد.....

إعادة النظر في حكم الإعدام على شباب بورسعيد ال 11


محمد وجدي
الحوار المتمدن-العدد: 5450 - 2017 / 3 / 4 - 11:00
المحور: الغاء عقوبة الاعدام
    


نطلب إعادة التحقيق في قضية المتهمين في أحداث بورسعيد وإيقاف تنفيذ حكم الإعدام . حيث قد ظهرت دلائل جديدة على براءة المتهمين ... مما يستوجب معه إتاحة الفرصة لكي لا يتم إعدام برئ ، ولتظهر الحقيقة كاملة .
تتوجه كل منظمات العمل المدني والحقوقي في مصر للمطالبة بإيقاف حكم الإعدام الصادر على 11 شاب من شباب محافظة بورسعيد في أحداث الاستاد .

حيث أنه قد ظهرت قرائن ودلائل على براءة المتهمين .

نطالب بتوجيه حملة إحتجاجية بإيقاف الحكم الصادر ، وقبول النائب العام الالتماس الموجه من أهالي ومحامين المتهمين بإيقاف الحكم وإعادة المحاكمة .
#أوقفوا_حكم_الإعدام

انا بعت لمنظمة العفو الدولية بصفتي عضو فيها ايميل بطلب فيه تبني حملة على نطاق دولي لوقف اعدام ال11 شاب البورسعيدية .
من الطبيعي بيتم الاهتمام بالفكرة اذا ارسل عدد كبير نفس الطلب .
هبعت الايميل لكم ونص الرسالة واتمنى ان 100 عضو يبعت نص الايميل ويكتب تم .
وربنا يجعله للخير .


دا ايميل هايلي بيكر

mobilization@amnesty.org

ودا نص الرسالة اللي كلنا لازم نبعتها

تتوجه كل منظمات العمل المدني والحقوقي في مصر للمطالبة بإيقاف حكم الإعدام الصادر على 11 شاب من شباب محافظة بورسعيد في أحداث الاستاد .

حيث أنه قد ظهرت قرائن ودلائل على براءة المتهمين .

نطالب بتوجيه حملة إحتجاجية بإيقاف الحكم الصادر ، وقبول النائب العام الالتماس الموجه من أهالي ومحامين المتهمين بإيقاف الحكم وإعادة المحاكمة .

أطلب من منظمة العفو الدولية تبني هذه الحملة





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
محمد وجدي

إجمالي القراءات: 656,560
المقالات المنشورة: 133
- قراءة في طقس الحج في جزيرة العرب قبل الإسلام
- قراءة عن التوحيد في جزيرة العرب قبل الإسلام
- قراءة في طقس الصيام في جزيرة العرب قبل الإسلام
- قراءة في طقس الصلاة ومقدماتها عند الصابئة
- يوميات سجين سياسي بتهمة ترويج أفكار متطرفة - 2
- يوميات سجين سياسي بتهمة ترويج أفكار متطرفة - 1
- أمر بالمعروف
- أنا .... وفانوس رمضان
- غياب
- صباحك مسكر - شعر عامية
- هتكسر صليبي - شعر
- عمل على ضهر جمل
- الفقه الإسلامي : فقه المراحيض : ضبط المسلم مؤخرته في الخلاء
- مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين - 2- اختلاف المسلمين في ال ...
- هل كان قسطنطين الملك باراً ؟؟؟؟؟ - سؤال ننتظر له جواباً
- مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين - 1- اختلاف المسلمين في ال ...
- جارتنا :أنجيل - قصة قصيرة
- الفقه الإسلامي : فقه المراحيض : اغتصاب طفلة لا يوجب حد الرجم ...
- تابع : الفقه الإسلامي : فقه المراحيض :فقه وطأ الدبر وأدلة جو ...
- الفقه الإسلامي : فقه المراحيض : فقه وطأ الدبر وأدلة جوازه عن ...

المزيد.....


وكالة أنباء حقوق الإنسان
- أتكفي أحكام الإعدام لتنفيس غضب أهالي بورسعيد؟
- إعدام 15 في الأردن معظمهم بتهمة الإرهاب
- الأردن ينفذ حكم الإعدام في 15 سجينا بينهم مدانون بالإرهاب
- وزير الهجرة يدعو لإجراءات عسكرية وأمنية لتقليل أعداد النازحي ...
- حقوق الإنسان
- انتقادات للخارجية الأميركية بسبب تقرير حقوق الإنسان السنوي
- الأردن ينفذ 15 حكما بالإعدام بينهم قاتل الكاتب حتّر
- إعدام 10 إرهابيين في الأردن
- الأردن ينفذ أحكاما بإعدام 15 -إرهابيا ومجرما-
- الشبكة السورية لحقوق الإنسان

المزيد.....
كتب ودراسات
- الإعدام جريمة باسم العدالة / عصام سباط
- عقوبة الإعدام في التشريع (التجربة الأردنية) / محمد الطراونة
- عقوبة الإعدام بين الإبقاء و الإلغاء وفقاً لأحكام القانون الد ... / أيمن سلامة
- عقوبة الإعدام والحق في الحياة / أيمن عقيل
- عقوبة الإعدام في الجزائر: الواقع وإستراتيجية الإلغاء -دراسة ... / زبير فاضل
- عقوبة الإعدام في تونس (بين الإبقاء والإلغاء) / رابح الخرايفي

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - الغاء عقوبة الاعدام - محمد وجدي - إعادة النظر في حكم الإعدام على شباب بورسعيد ال 11