

محمد وجدي

الحوار المتمدن-العدد: 5450 - 2017 / 3 / 4 - 11:00

المحور: الغاء عقوبة الاعدام









نطلب إعادة التحقيق في قضية المتهمين في أحداث بورسعيد وإيقاف تنفيذ حكم الإعدام . حيث قد ظهرت دلائل جديدة على براءة المتهمين ... مما يستوجب معه إتاحة الفرصة لكي لا يتم إعدام برئ ، ولتظهر الحقيقة كاملة .

تتوجه كل منظمات العمل المدني والحقوقي في مصر للمطالبة بإيقاف حكم الإعدام الصادر على 11 شاب من شباب محافظة بورسعيد في أحداث الاستاد .



حيث أنه قد ظهرت قرائن ودلائل على براءة المتهمين .



نطالب بتوجيه حملة إحتجاجية بإيقاف الحكم الصادر ، وقبول النائب العام الالتماس الموجه من أهالي ومحامين المتهمين بإيقاف الحكم وإعادة المحاكمة .

#أوقفوا_حكم_الإعدام



انا بعت لمنظمة العفو الدولية بصفتي عضو فيها ايميل بطلب فيه تبني حملة على نطاق دولي لوقف اعدام ال11 شاب البورسعيدية .

من الطبيعي بيتم الاهتمام بالفكرة اذا ارسل عدد كبير نفس الطلب .

هبعت الايميل لكم ونص الرسالة واتمنى ان 100 عضو يبعت نص الايميل ويكتب تم .

وربنا يجعله للخير .





دا ايميل هايلي بيكر



mobilization@amnesty.org



ودا نص الرسالة اللي كلنا لازم نبعتها



تتوجه كل منظمات العمل المدني والحقوقي في مصر للمطالبة بإيقاف حكم الإعدام الصادر على 11 شاب من شباب محافظة بورسعيد في أحداث الاستاد .



حيث أنه قد ظهرت قرائن ودلائل على براءة المتهمين .



نطالب بتوجيه حملة إحتجاجية بإيقاف الحكم الصادر ، وقبول النائب العام الالتماس الموجه من أهالي ومحامين المتهمين بإيقاف الحكم وإعادة المحاكمة .



أطلب من منظمة العفو الدولية تبني هذه الحملة

