

بابلو سعيدة

الحوار المتمدن-العدد: 5450 - 2017 / 3 / 4 - 09:46

المحور: الادب والفن









عالم يعيش هوس .. الألقاب.. والديكتاتوريات : ديكتاتورية .. الجنرال . ديكتاتورية .. عمائم الدين السياسي. ديكتاتورية الملوك . ديكتاتورية .. الحزب الواحد ... ديكتاتورية الحزبين الراسماليين في الولايات المتحدة . ديكتاتورية الطبقة.. التريليونية . ديكتاتورية الشركات العالمية العابرة للقارات .. ديكتاتورية الميديا .. والكلّ يحكم باسم الربّ .. والشعب ..والديمقراطية الفارغة من مضمونها .. . لأنّ الأثرياء " 5000. شخصاً" في كرتنا الأرضية .. هم الذين ينحكمون بمصير بالعالم . اما الشعوب فهم ضحايا .. وأدوات استهلاكية .. لخدمة اسياد.. مال المال .

