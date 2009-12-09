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هوس .. الألقاب.. والديكتاتوريات - 1 - maisa saboh


بابلو سعيدة
الحوار المتمدن-العدد: 5450 - 2017 / 3 / 4 - 09:46
المحور: الادب والفن
    


عالم يعيش هوس .. الألقاب.. والديكتاتوريات : ديكتاتورية .. الجنرال . ديكتاتورية .. عمائم الدين السياسي. ديكتاتورية الملوك . ديكتاتورية .. الحزب الواحد ... ديكتاتورية الحزبين الراسماليين في الولايات المتحدة . ديكتاتورية الطبقة.. التريليونية . ديكتاتورية الشركات العالمية العابرة للقارات .. ديكتاتورية الميديا .. والكلّ يحكم باسم الربّ .. والشعب ..والديمقراطية الفارغة من مضمونها .. . لأنّ الأثرياء " 5000. شخصاً" في كرتنا الأرضية .. هم الذين ينحكمون بمصير بالعالم . اما الشعوب فهم ضحايا .. وأدوات استهلاكية .. لخدمة اسياد.. مال المال .





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بابلو سعيدة

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