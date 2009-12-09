أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية - موقع 30 عشت - -إلى الأمام- – المرحلة الثانية 1980 1994: الخط التحريفي : الطور الاول 1980 1985 الوثيقة الاولى


اخر الافلام











المزيد.....

-إلى الأمام- – المرحلة الثانية 1980 1994: الخط التحريفي : الطور الاول 1980 1985 الوثيقة الاولى


موقع 30 عشت
الحوار المتمدن-العدد: 5450 - 2017 / 3 / 4 - 00:56
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    


كما سبق الإعلان عن ذلك، و بالموازاة مع نشر أجزاء دراسة "مسلسل تصفية المنظمة الماركسية ــ اللينينية المغربية "إلى الأمام" “، يبدأ موقع 30 غشت بنشر "وثائق "إلى الأمام" ـ المرحلة الثانية 1980 ــ 1994 ــ الخط التحريفي : الطور الأول 1980 ــ 1985."
الوثيقة التي يضعها الموقع أمام المناضلين و القراء تحمل عنوان: “القضايا الاستراتيجية في الثورة المغربية"، و هي من توقيع "عيسى الوجدي" (ع. أمين)، أحد قادة الخط التحريفي فيما أطلق عليه ب "إعادة البناء"، أو في واقع الفعل، بعد سلسلة الهجومات السياسية و الإيديولوجية، ثم النسف التنظيمي الداخلي الذي تعرضت له المنظمة من جهتي خط الإصلاحية ــ الردة و خط التصفوية ــ العدمية، إعادة ضرب الخط الاستراتيجي الثوري للمنظمة لتثبيت خط الغموض الاستراتيجي (الذي امتهن بعدها استراتيجية الغموض).

بالإظافة للنقد الذي خصته الدراسة المشار إليها أعلاه، لمجموعة من الأفكار المركزية التي وردت في تلك الوثيقة، فقد تم وضع مجموعة من الملاحظات كهوامش للوثيقة. لهذا، و من دون أن نعرض المآل الكارثي الذي حل بهذا الخط و بأصحابه راهنا، سنركز هنا في تقديمنا لهذه الوثيقة، على أنها و من بدايتها، استهدفت "إعادة تحديد المنظور الاستراتيجي للثورة المغربية" بالنسبة "للقوى الماركسية اللينينية المغربية"، و كأن لا خط استراتيجي سبقها في ذلك، يستدعي على الأقل من صاحب هذه "القضايا...” التقييم و النقد حتى، في ترابط مع "إعادة التحديد" تلك.

إن مصدر السقوط في استراتيجية الغموض لدى صاحب "إعادة بناء القضايا...”، رغم الكم الهائل من اللغة الإيديولوجية ـــ السياسية التي بها ألبس وثيقته، هو الخلط الذي فيه سقط بين تحديد طبيعة المرحلة التاريخية و طبيعة الطور (أو ما أسماه ب "الفترة"). و بتدقيق أكثر، الخلط في تحديد طبيعة التناقضات الطبقية التي تسيطر في كل منها، و نقصد هنا التناقض الرئيسي و التناقض الأساسي اللذان عرفا خلطا لدى أحد قادة "إعادة بناء القضايا.."، حيث يقول: "إن التناقض الأساسي في مجتمعنا هو التناقض القائم بين المعسكر الرجعي، المشكل من الامبريالية والبرجوازية الكمبرادورية وملاكي الأراضي الكبار، والجماهير الشعبية التي تضم الطبقة العاملة والجماهير الفلاحية وجماهير شبه البروليتارية والبرجوازية الصغيرة". هذا الخلط دفع به مباشرة إلى اعتبار "الثورة الوطنية الديموقراطية الشعبية تشكل الحل التاريخي لحسم التناقض الأساسي في مجتمعنا." لمعرفة المزيد حول تعرية و دحض هذه الأطروحة اليمينية وسط الحركة الماركسية ــ اللينينية المغربية، أنظر الملحق التكميلي بعنوان "التناقض الأساسي و التناقض الرئيسي" في وثيقة "المرحلوية أو المنشفية الجديدة"، و هي من الوثائق الأساسية للمنظمة الماركسية ــ اللينينية المغربية "إلى الأمام" ــ 1970 ــ 1980 ــ الخط الثوري، و التي تم نشرها سابقا على موقع 30 غشت.

لقراءة الوثيقة،انظر رابط موقع 30 غشت

http://www.30aout.info

موقع 30 غشت





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

الكاتب-ة لايسمح بالتعليق على هذا الموضوع


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
موقع 30 عشت

إجمالي القراءات: 291,133
المقالات المنشورة: 67
- الحلقة الثالثة الجزء الثالث من دراسة -مسلسل تصفية منظمة - إ ...
- الحلقة الثانية – الجزء الثالث من دراسة -مسلسل تصفية منظمة إل ...
- الجزء الثالث – الحلقة الأولى – من دراسة -مسلسل تصفية منظمة ا ...
- الجزء الثاني نشر كامل من دراسة -مسلسل تصفية المنظمة المارك ...
- الحلقة الرابعة الجزء الثاني من دراسة -مسلسل تصفية منظمة - إ ...
- الحلقة الثالثة الجزء الثاني من دراسة -مسلسل تصفية منظمة إلى ...
- الحلقة الثانية: الجزء الثاني: دراسة -مسلسل تصفية منظمة -إلى ...
- الجزء الثاني: الحلقة الأولى: مسلسل تصفية منظمة -إلى الأمام-
- الجزء الأول - نشر كامل- من دراسة -مسلسل تصفية المنظمة المار ...
- الحلقة الخامسة من دراسة -مسلسل تصفية المنظمة الماركسية اللين ...
- الحلقة الرابعة من دراسة -مسلسل تصفية المنظمة الماركسية اللي ...
- سعيدة، رمز النضال الثوري النسائي
- بلاغ توضيحي من موقع 30 غشت
- الحلقة الثالثة من دراسة -مسلسل تصفية منظمة إلى الأمام-
- إخبار هام مع تقديم للحلقة الثانية من مسلسل تصفية منظمة ‘إلى ...
- الحلقة الأولى من دراسة -مسلسل تصفية منظمة إلى الأمام: الأحدا ...
- الحلقة الأولى من دراسة مسلسل تصفية منظمة -إلى الأمام-
- رسالة سمير بن سعيد إلى أبراهام السرفاتي
- الذكرى الأولى على الانطلاقة موقع 30 غشت
- دراسة نقدية لأطروحات النهج الديمقراطي : بصدد نظرية ‘’’السيرو ...

المزيد.....


وكالة أنباء اليسار
- اشتباكات بين البيشمركة وحزب العمال الكردستاني في سنجار
- جبهة البوليساريو تهاجم المغرب رغم انسحابه من الكركرات
- السليمي :-البوليساريو لا يمثل الصحراويين في الأقاليم الجنوبي ...
- السليمي: انسحاب المغرب من الكركرات أوقع البوليساريو في فخ
- مجلس عزاء في بغداد بوفاة الرفيق غانم حمدون
- البوليساريو تهاجم المغرب رغم انسحابه من الكركرات
- السليمي :-البوليساريو لا يمثل الصحراويين في الأقاليم الجنوبي ...
- السليمي: انسحاب المغرب من الكركرات أوقع البوليساريو في فخ
- زيارة إلى منزل شوشو في البسطة: «معك ليرة... بتسوى ليرة»!
- الحفاظ على تراثنا: ليكن مطلباً شعبياً

المزيد.....
كتب ودراسات
- لأجل يسار ثوري مستقل، حقاً، ولبنان ديمقراطي علماني جذري / كميل داغر
- التطورات الاقتصادية- الاجتماعية في النظام الامبريالي الدولي، ... / الحزب الشيوعي اليوناني
- الفصل الخامس من كتاب (رأسمالية الزومبي) النظام والإنفاق الحك ... / كريس هارمان
- في تحديد وترتيب التناقضات / التيتي الحبيب
- - مبادئ الحزب الثلاثة حول الأشياء التى يجب القيام بها و الأش ... / شادي الشماوي
- علاقة الاختلاف بين البورجوازية الامبريالية والبورجوازية الكو ... / عليه اخرس
- روسيا: -الشبح الإمبريالي-...؟! / مهند دليقان
- لينين أمام إشكاليات الثورة الاشتراكية في روسيا - الذكرى المئ ... / ماهر الشريف
- قراءة في كتاب/فكر العالم،سيرة حياة ماركس.. / ماجد الشمري
- النظرية الاقتصادية الماركسية الجزء الاول / ارنست ماندل

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية - موقع 30 عشت - -إلى الأمام- – المرحلة الثانية 1980 1994: الخط التحريفي : الطور الاول 1980 1985 الوثيقة الاولى