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الحرب والسلام - 3 - maisa saboh


بابلو سعيدة
الحوار المتمدن-العدد: 5449 - 2017 / 3 / 3 - 09:51
المحور: الادب والفن
    


التاريخ ، القديم منه والوسيط ، اعتمد النداءات التالية : امتط ِ .. صهوة حصانك .واشهرْ.. سيفك . والبسْ .. درعك. وتناولْ .. ترسك من أجل مغنمين " مغنم أرضي . مغنم سماوي " وتبقى الأمة السورية ... أمّة الأنسنة ... وهي التي زرعت جيناتها في كل أرجاء .. كرتنا الأرضية . . وأوجدت أول أبجدية ... وأول سنبلة قمحٍ ... وأ ول آلة موسيقية . منذ أكثر من 5000 سنة يخاطب " بعلٌ " إله الأرض السورية .. . " مارس " إله الحرب قائلاً له : حطّم ... سيْفكَ وتناول .. مِعْوَلَكَلنزرع المحبة ... والسلام .. في كَبِدِ الأرضِ . أما الشركات العالمية العابرة للقارات فهي التي وظفت مسلّحي الداخل ، وإرهابيّ الخارج ... للمساهمة في حرق البشر.. والشجر .. والحجر خلال " الربيع العربي " .. كي تعيد.. الإعمار من جديد .. وتستثمر.. النفط والغاز ... وتجدّد. صناعة السلاح .





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بابلو سعيدة

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