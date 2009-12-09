

عبد العزيز الحيدر

الحوار المتمدن-العدد: 5448 - 2017 / 3 / 2 - 23:17

المحور: الادب والفن









حفر





حفر في ألـــــــــلا قرار.. العميق

قرار خال...من ألنقاط ...أو العلامات... أو الفواصل

تجري ألاستعدادات حثيثا

لأقتحام المكور الزمكاني

المشع

تتعالى الأقتراحات في الحانات السرية الأبواب

المسكينة... الأبواب

في الأسواق التي تتكدس فيها مخلفات التبادل الرخيص

أمام ساحات الكليات ألحديثة

ظلال أكشاك المشروبات الباردة

من المعابد المتراصة على طول الشوارع

جوف غابة

9--9

