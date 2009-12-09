

Haseeb Shehadeh

الحوار المتمدن-العدد: 5448 - 2017 / 3 / 2 - 16:03

المحور: دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات









حِكم، أقوال وأمثال في كل مجال (د)

أ.د‮. ‬حسيب شحادة

جامعة هلسنكي





استوقفتني‮ ‬خلال مطالعاتي الدؤوبة حِكم وأقوال وأمثال وآراء وطرائفُ كثيرة جدا، وارتأيت أن أنشرها كما هي، أو بتصرف ما، أو بعد ترجمتها إلى العربية، علّها تعود ببعض الفائدة الفكرية والروحية، إضافة إلى ما في‮ ‬بعضها، على الأقلّ‮، ‬من عنصر التسلية وروح الدُّعابة ومدعاة لشحذ الذهن‮. ‬إذ أننا نعتقد أنّ إشاعة الثقافة الجادّة وتقديمَ كلّ‮ ‬جديد ومفيد وممتع، هما مَهمّة شِبه مقدّسة، ملقاة عـلى كاهل كلّ‮ ‬مثقّف‮ ملتزم. ‬كنت قد نشرت نتفًا من هذه الجمل في منابر مختلفة على الشبكة العنكبوتية، كما أن زهاء عشرين حلقةً منها كانت قد أذيعت عبرَ صوت ابن فضلان المحلي في هلسنكي، في ركن الثقافة والفكر، في أواخر القرن الماضي وبدايات القرن الحالي.



❊ ‬مَلَكوتُ الله ليس أكلا وشُربًا، إنّما هو بِرٌّ وسلام وفرح بالروح القدس.

❊ ربّاه، لو بلغتْ ذُنوبي عَنانَ السماء، ما يئِستُ من رحْمتك.

❊ إن لم يُسْعِدْك أحدٌ فحاوِل أن تُسعِد نفسَك، فلا تعتمد على حبيبٍ فهو نادرٌ، ولا تعتمد على غريب فهو غادر، لكنِ اعتمد على الله فهو قادر.

❊ بعضُ الناس يُعاملون الله كأنّه مُحامٍ، يتوجّهون إليه عندما يقَعون في مشكلة فقط، صلّ في الوقت الجيّد والوقت السيّء.



❊ هل يرحَمُني الله ويمنَحُني موهبةَ الطرش، فأحيا سعيدًا، في جنّة السكون الأبديّ.

❊ لا السماءُ تَطيق شمسين، ولا الأرض تطيقُ سيّدين.

❊ إللي ما بيخاف الله خاف منه.

❊ لا تقُل يا ربُّ عندي همّ كبير! بل قل يا همُّ عندي ربٌّ كبير.

❊ ماذا ينفَعُ الإنسانَ لو رَبِحَ العالمَ كلَّهُ وخسِرَ نفسَهُ.

❊ إنّ حظّي كدقيقٍ فوقَ شوكٍ نثروه ثم قالوا لحفاةٍ يومَ ريح اجْمعوه

صَعُب الامر عليهم فقلتُ يا قومُ اتركوه إن من أشقاه ربّي كيف انتم تُسعِدوه

‮❊ ‬الربّ‮ ‬راعِيّ‮ ‬فلا‮ ‬يعوزُني‮ ‬شيء.

❊ الله لا يخلُق قُفلا بدون مِفتاحه، والله لا يُسبِّب لك مشاكلَ بلا حُلولها.

❊ لم يُخْلَقِ الشخصُ الذي لا يُخْطىء.

❊ الذي يُعطي ليراهُ الناسُ، لا يُسْعِفُ أحدًا في الظلام.



❊ لا تسألْ إلا مَن لا‮ ‬يحتاجُ إلى أحَد.

❊ لقد تخطّت قوّتُنا العِلمية قوّتَنا الروحية، فنحن نملِكُ صواريخَ موجّهة ورجالًا غيرَ موّجهين.

❊ الوَحْدة حليفةُ الكآبة، كما أنّها أليفةُ كلِّ حركة روحيّة.

‮❊ ‬الكافرُ كالورقة الصفراء‮، ‬يسقُطُ من أوّل نسْمة هَواء.

‮‮❊ ‬العُزلةُ حِميةُ البدن، والمناجاة قوتُ القلب.

‮❊ ‬ماذا‮ ‬ينفَع الانسانَ لو ربِح العالم كلَّه وخَسِر نفسَه.

❊ فأمّا الأديانُ فتحرّكنا كالقُطعان.

❊ ‬أريدُ أن أكونَ زهرةً مسحوقةً، لا قدمًا ساحقة.

‮❊ ‬السعادةُ هي‮ ‬الصليبُ المرفوعُ للجميع.

‮❊ ‬أنتمْ مِلحُ الأرض،‮ ‬فإذا فَسَد الملح، فبماذا‮ ‬يُملّح؟

‮❊ نعمْ، ‬لَسنا جديرينَ بأن تبقى الصُّلبانُ فوقَ قبورِنا.

‬❊ وكي تُذلّل مصاعبَ الحياة، حسِّن عَلاقتَك بربّك.

❊ إنّ الفِقْهَ قُفْل، لم يفكّه إلا الشافعيّ.

‮❊ ‬سُبحانَ من خلق الأشياءَ وهو عينُها.

❊ ‬منِ اعتزّ‮ ‬بغيرِ اللهِ ذلَّ.