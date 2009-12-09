التبرع للموقع -
ادعمونا
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الموقع الرئيسي
لمؤسسة الحوار
المتمدن
يسارية , علمانية , ديمقراطية
"من أجل مجتمع مدني علماني ديمقراطي حديث يضمن الحرية والعدالة الاجتماعية للجميع"
حاز الحوار المتمدن على جائزة ابن رشد للفكر الحر والتى نالها أعلام في الفكر والثقافة
|الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات - Haseeb Shehadeh - حِكم، أقوال وأمثال في كل مجال (د)
|
|
حِكم، أقوال وأمثال في كل مجال (د)
| نسخة قابلة للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 2,147,483,647
|
-
حكم، أقوال وأمثال في كل مجال (ب)
- حليمة الفنلندية (١-;-٨-;-٩-;-٠-;--&# ...
- حِكم، أقوال وأمثال في كل مجال (أ)
- وفاة زميل - درسٌ عظيم محفّز
- كيف لاقى جدُّك منيّته؟
- معتقدات خاطئة - قصّة محفّزة
- المِنشار - قصّة الحكمة !
- أين يكمن الجمال الحقيقي؟
- نماذج من الشعر التتري للأطفال -٢-;--
- لمحة عن اللغة العربية المحكية في -;---;-----;------- ...
المزيد.....
- مقتل طبيبين سودانيين انضما لداعش بالعراق
- موسكو: -الهيئة العليا- في الواقع ترفض الحوار مع دمشق وجماعات ...
- إندونيسيا .. الملك سلمان أمام البرلمان
- بوتين يختلي في الأدغال
- كارثة بيئية إثر إثر انهيار سد الضمير في ريف دمشق
- إيران تحتّج ضدّ -مناوئين-اعتدوا على سفارتها في الدنمارك
- باريس تؤجل قرار تسليم هاراديناي
- البرلمان الأوروبي يرفع الحصانة البرلمانية عن النائبة الفرنسي ...
- أنجيلا ميركل في القاهرة في زيارة نوعية وهامة
- تركيا تهدد بضرب القوات الكردية في منبج وتدفع بتعزيزات إلى ال ...
المزيد.....
- مملكة ميسان يتذكرها التأريخ / عضيد جواد الخميسي
- تاريخ الحزب البلشفي / الحزب الشيوعي السوفيتي - البلشفي
- في فرضية التطور: مزيد من الشرح / محمد عادل زكي
- الحرس القومي و دورە-;- الدموي في العراق- جرائم اول ميل ... / فايز الخفاجي
- نظرة مكثفة إلى : تاريخية الضباط الأحرار في العراق : (1-4) / عقيل الناصري
- دعوة لقراءة شيكسبير: العاصفة / محمد زكريا توفيق
- نقد مقياس القيمة / محمد عادل زكي
- شعراء مسلمون لكن ملحدون: المعرّي نموذجًا / محمد حسام الدين العوادي
- التواجد التاريخي للإيزيديين في سوريا / صباح كنجي
- آدم سميث: أبو الاقتصاد السياسي / محمد عادل زكي
المزيد.....
|الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات - Haseeb Shehadeh - حِكم، أقوال وأمثال في كل مجال (د)