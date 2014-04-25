

طلعت رضوان

الحوار المتمدن-العدد: 5448 - 2017 / 3 / 2 - 12:01

المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني









لماذا يستمرالنظام فى مغازلة الأصوليين؟



ما الهدف من هدم كيان الأسرة؟

ما منبع تخاريف الأصوليين؟

تكاثرتْ فى الفترة الأخيرة فتاوى الأصوليين المُـدمّرة للعلاقات الأسرية، والمشوّهة للعلاقات الإنسانية، مثل فتوى ((من حق الزوج ترك زوجته تــُـغتصب فى حالة تأكده أنّ دفاعه عنها لن يفيد، وأباح للزوج الهرب أثناء اغتصاب زوجته)) أوفتوى إنّ صلاة الفجرواجبة وعقوبتها أشد من عقوبة (الزنا) ورأيى أنّ:

(1) هذه الفتاوى ليس لها أى تأثيرعلى شعبنا المؤمن بتراث جدودنا منذ آلاف السنين، وهوالتراث الذى صاغه فى تعبيربالغ الدلالة عن مفهوم (الشرف) فنقشَ حكمته الخالدة عن حرمة ((العِرض والأرض)) أى أنّ شعبنا ربط بين الدفاع عن عِرضه من النساء (أمه، زوجته، ابنته، أخته إلخ) وبين الوطن، ومغزى هذا الربط هوالمساواة التامة بين (الوطن) و(المرأة) سواء كانت أمه أوزوجته الخ. وتأكد ذلك بما سمعته من نكت (جمع نكتة وصحيحة لغويًا) من الأميين، وكانت ترجمة وتعبيرًا عن صلابة موقفهم فى الدفاع عن معنى (الشرف) فى تراثنا المصرى.

(2) إنّ فتوى الأستاذ الدكتورالشيخ دعّمها برأى أحد فقهاء السنة (العزبن عبد السلام) المولود فى دمشق (القرن السادس الهجرى– الثانى عشرالميلادى) أى مضى على زمنه أكثرمن 900سنة. وبالتالى يتأكد للعقل الحرأنّ صاحب الفتوى وأتباعه لايعيشون فى زمننا وإنما فى زمن العصورالوسطى. وتبعًا لذلك (لولدينا إعلام وطنى) يحق لشعبنا أنْ يرفض كل الأصوليين الحالمين بعودة عقارب الزمن للوراء.

(3) يتميّزد. برهامى بالصراحة ولايُخفى معتقداته، عكس الشيوخ الذين يختلفون معه ولكنهم فى نفس الوقت ينطلقون من ذات الأرضية أى أنّ مرجعتهم هى المرجعية الدينية وهوما تبيّن من ردود أفعالهم وتصريحاتهم (أنظر- على سبيل المثال فقط الصفحة الدينية بصحيفة الأهرام 25/4/2014- ص 39) كما أنّ د. برهامى لم يفعل ما فعله أدعياء الليبرالية الذين ضللوا شعبنا، بقولهم المتكرّرأنّ المتطرفين لايمثلون الإسلام. بينما هم يستشهدون بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية. ولجأ البعض لترويج مصطلح (صحيح الإسلام) و(الإسلام الصحيح) ولم يتعظوا بما فعله أبوالحسن الأشعرى فبعد تبحره فى الاعتزال صعد إلى المنبروقال ((اشهدوا علىّ أنى كنتُ على غيردين الإسلام. وإنى قد أسلمتُ الساعة)) فكان الأزهرى المستنير(عبد المتعال الصعيدى) على حق عندما كتب ((وحينئذ يكون المعتزلة فى نظره كفارًا لامسلمين. وكان الأجدربه ألا يتنكرلمذهب مكث معتقدًا صوابه أربعين سنة. فلايصح أنْ ينفى الإسلام عنهم أويُقال أنهم فسّاق مسلمون، وإنما هم مجتهدون يُثابون على صوابهم ويُعذرون فى خطئهم))

(4) يؤكد ما أذهب إليه عن إيمان د. برهامى بتراث البداوة ودفاعه عنه والترويج له، أنه بعد فتوى ترك الزوج زوجته تتعرّض للاغتصاب (ويفلت هوبجلده) وفق تعبيرشعبنا، أنه أفتى بفتوى أخرى عن حالة ضبط الزوج زوجته مع عشيقها، قال فيها أنه يجوزللزوج قتلهما بشرط ((رؤية الفرج فى الفرج)) وأضاف أنه ((لايُـقبل شرعًا ادعاؤه إلاّبالشهود أواعتراف أولياء القتيليْن)) وجاءتْ تلك الفتوى على موقع (أنا سلفى) ردًا على سؤال من أحد الأشخاص الذى سأل: ماحكم الشرع فى زوج رأى زوجته تزنى مع رجل ولم يتمكن من قتلها وعشيقها، لكنه قتلهما بعد ذلك؟ فقال فضيلة د. برهامى أنه ((لايجوزله القتل لمجرد رؤيتهما عارييْن، ما لم يرالفرج فى الفرج)) وهذا الشرط لم يخترعه د. برهامى، وإنما نقله عن الفقهاء العرب المسلمين، لكن هذا الشرط يضع العقل الحرأمام حالة عبثية/ فانتازية أقرب إلى مسرح اللامعقول.

(5) أنّ برهامى فى دفاعه عن التراث البدوى المُعادى للمرأة والمنحازللرجل يربط فتاواه بموقفه من المصريين المسيحيين، إذْ ظهرعلى إحدى القنوات الفضائية فوصف عيد القيامة المجيد بأنه ((أكفرالأعياد عند النصارى وأنّ الذين يعتقدون بصلب المسيح وقتله وقيامته هم كفارومشركون بالله)) (جريدة المصرى اليوم 25/4/2014)

(6) لايمكن فصل فتاواه السابقة عن موقفه من شكل المجتمع العصرى، إذْ سبق له أنْ صرّح كثيرًا بأنه ضد الدولة المدنية ووفق نص كلامه ((إنّ لفظ الدولة المدنية مستورد ويعنى دولة لادينية) وأضاف فى فيديوعلى موقع (أنا سلفى) لماذا يُصرون على إدراج هذا اللفظ؟ أنا ضد مصطلح دولة دينية ذات مرجعية إسلامية)) وعلى نفس الدرب قال أصولى آخر(عادل عفيفى) رئيس حزب الأصالة ((إنّ الحزب ضد أنْ تكون مصردولة مدنية، لأنّ اسم المدنية ستارللعلمانية)) (المصرى اليوم 16 أغسطس 2011) وإذا كان البعض يعتبرأنّ د. برهامى من المُـتشددين فإنّ د. محمد عمارة الذى تفتح له الصحف الحكومية والخاصة صفحاتها وتعطيه مساحات ثابتة قال فى تعليقه على حديث المرحوم المفكرفرج فوده فى ندوة معرض الكتاب الشهيرة ((بديل الدولة الدينية دولة لادينية)) (مجلة المصور17/1/ 92) وكان د. عمارة أكثرصراحة عندما أعلن فى ندوة بجامعة عين شمس عن ضرورة قيام الدولة الدينية فى مصر(مجلة المصور25/3/94) وأسفرد. عمارة عن وجهه الحقيقى المنقوش بالأحادية عندما قال: على (الأقلية) المسيحية أنْ تخضع لمشروع (الأغلبية) المسلمة، أى مشروع الدولة الإسلامية (نقلا عن د. رفعت السعيد– الأهالى 6/7/94)

إذن ياسربرهامى ليس وحده المُدافع عن الأصولية الإسلامية، إنما هوأحد أفراد تلك الكتيبة الجهنمية المُعادية للحداثة وللجماهيرالشعبية وللعدالة الاجتماعية وللمفهوم العلمى لمعنى (المواطنة) والكارثة أنهم يمتلكون القدرة المالية على إنشاء المواقع الالكترونية التى أنتجها من يطلقون عليهم (كفار) ورغم ذلك فإنّ الفضائيات والأرضيات تحتفى بهم وتستضيفهم ليبثوا سمومهم فى جسد الوطن (مصر) وليضعوا المزيد من الوقود لإشعال الحرائق فى الوطن، وليُضاعفوا من حمى الاحتقان الدينى، ليس بين المسيحيين والمسلمين فقط، وإنما بين المسلمين والمسلمين أنفسهم. وكل ذلك يتم عن إيمان لايتزعزع بأنّ: الأصولى المؤمن القوى خيرمن الأصولى المؤمن الضعيف. فلماذا يستمرالنظام فى مغازلة هؤلاء؟

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هامش: أبوالحسن الأشعرى (874م- 936) من عتاة المتشددين دينيـًـا، وظهرذلك فى كتبه العديدة مثل (الرد على الراوندى فى الصفات والقرآن) و(الرد على الملحدين) و(الخارجين عن الملة) و(الاجتهاد فى الأحكام) و(الشرح والتفصيل فى الرد على أهل الافك والتضليل) و(تفسيرالقرآن) إلخ.