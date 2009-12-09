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مدينتي الحزينة


فوزية بن عبد الله
الحوار المتمدن-العدد: 5447 - 2017 / 3 / 1 - 22:20
المحور: الادب والفن
    


مدينتي الحزينة...
يسكنها الليل منذ أن
اطلقت من أعلى جبالها
اول رصاصة لنجدة الحرية
ثوار كانوا شبان اعلنوا التمرد
واختاروا الموت ثمنا للحرية
فرشوا اجسادهم سجادا لأبناء الشعب
وجاء من ورائهم قوم باعوا الشعب
واتخذوا من الوطن بيت دعارة بترخيص و جدارة
غررو بأبناء ديهيا كما فعل قوم من قبلهم
طمسوا الهوية و باعوا لهم الخبز مقابل الحرية
وسكنوا هم القصور و تركوا الجبال ليسكنها من بعدهم قوم يدعون النبوة
و جاء الفتح والنصر وعم الخراب مدينتي
مدينتي الحزينة...
تنبعث من تربتها رائحة الموتى
جدرانها صفراء و امطارها جفت
و انهارها هجرتها احجارها الكريمة
مدينتي الحزينة...
فلترعاك روح ديهيا
و ليسكن اجساد شبانك ارواح ماسينيسا و يوغرطا و تاكفاريناس
مدينتي الحزينة
لك الرب الواحد القهار





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فوزية بن عبد الله

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