

العولمة والخطر المحدق بالبشرية

التيتي الحبيب

الحوار المتمدن-العدد: 5445 - 2017 / 2 / 27 - 21:03

المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية







ونحن في حضرة الذكرى 99 للثورة البلشفية المجيدة التي عبرها دخلت البشرية الى عهد جديد عهد سلطة العمال اقترح على المناضلات والمناضلين الاشتغال على نصوص وقضايا ذات دلالة قوية ولا زالت لها راهنية. نصوص تساعد على الانبعاث المتجدد لأهداف الثورة البلشفية الخالدة والتي لازالت هناك الكثير من التضحيات بالغالي والنفيس تقدم عبر العالم.اما نحن بالمغرب فأحسن ما نقدمه هو الانخراط القوي والشجاع والمبدئي لبناء الحزب المستقل للطبقة العاملة وعموم الكادحين والذي بدونه سيستمر هذر كفاحات شعبنا.

النص الخامس





كلما تعولمت الامبريالية كلما تفاقمت ازمتها و تعاظمت الاخطار المحدقة بالبشرية. والامبريالية متروكة الى قوانين تطورها " الطبيعية" لن تقود البشرية إلا الى الدمار والموت المحتوم، وهذه كانت احدى التنبؤات الهائلة و النابغة التي وردت في البيان الشيوعي الصادر في اربعينيات القرن التاسع عشر.

بوادر هذا السير الحثيث نحو الهاوية هو ما نشهده اليوم من تصدعات للاتحاد الاوروبي وصعود اليمين الفاشي وانتخاب دونالد ترومب في الولايات المتحدة الامريكية . وقد سبقت ذلك تجرتين منذ انتقال الرأسمالية الى مرحلة الامبريالية في مطلع القرن العشرين عندما "اصبحت الكارتيلات اساسا من الحياة الاقتصادية بأكملها (الامبريالية اعلى مراحل الرأسمالية. لينين ) ، ترتب عن كل واحدة منها حرب عالمية: الاولى دامت من 1914 الى 1948 و الثانيىة من 1939 الى 1945.

وما العولمة الجارية اطوارها الا سعي محموم للنظام الامبريالي لتجاوز ازمته المحتدمة والتي دخلت مرحلة شديدة التوتر منذ 2008 والتي لا يظهر في الافق اي بصيص نور للخروج منها . ومن بين مظاهر هذا السعي المحموم ما نشاهده من تفجير لبؤر التوتر والنفخ في الصراعات الجهوية واثارة كل نزعات العدوانية تجاه الشعوب و القوى المعارضة لها(في منطقة العالم العربي و في امريكا الجنوبية ومنطقة البحر الابيض المتوسط). وما صعود نزعة القوميات والانغلاق على الذات وتصعيد مظاهر العنصرية إلا احد تجليات تعفن النظام الامبريالي و تسارع التناقضات بين اجنحته و اعادة ترتيب شروط اقتسام السلطة والنفوذ. وهذا هو الاطار الذي يمكننا الرؤية من خلاله لتشكل القطب الناشئ بزعامة مزدوجة صينية روسية ( منظومة البريكس الناشئة). ان العولمة في هذا النادي الامبريالي بقطبيه تقود حتما الى مواجهة قد تنتهي بأكبر كارثة في حق الجنس البشري بدأت بوادرها في نغازاكي وهيروشيما. ان جميع فرقاء هذا النادي يملكون سلاح الدمار الشامل لكوكب الارض وربما لأجزاء من الكون.

في مقابل قوى الدمار الامبريالية هذه ليس للبشرية من منقذ او مخرج إلا تنمية القطب المضاد في العولمة .ان العولمة مثلها مثل جميع الظواهر هي وحدة الضدين و مجال للتناقض، والضد الذي نعنيه هنا هي عولمة البروليتاريا منتجة فائض القيمة موضوع حروب ومنازعات الرأسماليين الامبرياليين. ومن المفيد هنا ملاحظة ان الصين تشكل اليوم ما يمكن تسميته "المصنع او الورشة" العالمية.ان البروليتاريا الصينية تكاد تكون مساهمة في انتاج بهذا القدر او ذلك لكل السلع المتداولة على الصعيد العالمي.بالإضافة الى موقعها في عملية انتاج فائض القيمة، اصبحت البروليتاريا الصينية والتي يقدر تعدادها ب 800 مليون فرد اي ما يعادل تقريبا 58% من سكان الصين والذين يقدرون بأكثر من مليار و385 مليون نسمة؛ بينما يصل عدد البروليتاريا في الولايات المتحدة اكثر من 37% من ساكنة امريكا التي تصل تقريبا 325 مليون نسمة.

هكذا تتأكد مرة اخرى حقيقة ان مركز الثقل في الاممية البروليتارية تغير بشكل لافت نحو ما كان يسمى بالعالم الثالث او الهامش ولم يعد مركزا اوروبيا او غربيا كما كانت عليه الحال في النصف الاول من القرن العشرين. يتضح ايضا مدى الموقع الذي يحتله الحزب المستقل للطبقة العاملة بالصين و مدى الخسارة الفادحة بفقدان الموقع الريادي والطليعي للحزب الشيوعي الصيني في الاسهام في قيادة النضال من اجل القضاء على النظام الامبريالي وتوجيه البشرية نحو الخلاص من المصير المحتوم ان تركت المنظومة الامبريالية تقود لوحدها البشرية.فالاممية الماركسية اليوم اصبحت من متطلبات ليس فقط الجواب على مصالح البروليتاريا بل من اجل انقاذ الجنس البشري من الدمار المحتوم ان البرجوازية لم تنتج فقط حفار قبرها بل ايضا حامي الجنس البشري من عدوانيتها.

"إن الملكية الخاصة القائمة على عمل صغار أصحاب الأعمال، والمزاحمة الحرة، والديموقراطية – إن جميع هذه الشعارات التي يخدع بها الرأسماليون وصحافتهم العمال والفلاحين قد اندرجت بعيدا في طيات الماضي. لقد آلت الرأسمالية إلى نظام عالمي لاضطهاد الأكثرية الكبرى من سكان الأرض استعماريا وخنقها ماليا من قبل حفنة من البلدان «المتقدمة». ويجري اقتسام هذه «الغنيمة» بين ضاريين أو ثلاث ضوار أقوياء في النطاق العالمي، مسلحين من الرأس حتى أخمص القدمين (أمريكا وانجلترا واليابان) يجرون الأرض كلها إلى حربـهم من أجل اقتسام غنيمتـهم." مقتطف من مقدمة لينين لطبعة 1920 الامبريالية اعلى مراحل الراسمالية.

17/12/2016

التيتي الحبيب.









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