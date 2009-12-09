

ابراهيم امين مؤمن

الحوار المتمدن-العدد: 5445 - 2017 / 2 / 27 - 09:32

المحور: الادب والفن









الامانى المميتة....................................



(لا تلاحق امنية وُلدتْ ميتة حتى لا تدفنك حيا).................

ان السعى وراء الاوهام والخيالات لامر مستبشع .

انه يهدر وقتك فى مهلكات كثيرة . يفقدك القدرة على ادراك الحقائق فتعيش فى عوالم غيبية, ويجلب لك الهمّ لعدم الحصول علي ما تريد , ويزيدك حرصا على السعى اليه فلا تسطيع ان تكبح جماح نفسك , ولا ينالك فى النهاية الا خيبة الرجاء , وانقطاع الامال , وضياع العمر , وتفشّى الحزن والمرض...



ان السماء لا تمطر الا ماءا , فكيف تمطر ذهبا ؟

ان الارض لا تنبت ازهارا ولا اشجارا الا اذا رُويتْ بالماء , فكيف تنبت بالضوء؟

ان الباطل باطلا ولو البسته الف وجه , فكيف يتحول الى حق بالرداء ؟

اننا ماضون بخطىً كُتبتْ علينا , فكيف نمحو ما كتب الله ؟

اننا من ركبان سقينة تمشى , تعبر الزمن , و تسير ضد التيار تارة ومع التيار تارة , تعصفها الرياح تارة , وتدفعها تارة .

ّانها الحياة تلذُّ احيانا وتعذّب احيانا , وترفع وتخفض وتعزّ وتذلّ .

فكيف نسعد ابدا؟ ام كيف نشقى ابدا ؟

ان امتطاء فرسا صافنا وسط الرمال لن ينفعك .

ان امتطاء جملا على ارض ملساء لن ينفعك.

فعشْ لحظتك .

واركب ما يناسبك

.واخترْ من الحياة ما ينفعك

وارتد الثوب الذى يتجمّل فيكَ , فلا يكون ضيّقا فيخنقك ولا فضفاضا فيتركك.

كن انت , ولا تكن هو .

ضع قدمك على خط البداية مطلقا عزيمة نفسك فيما تتمناه من زينة فى مرمى بصرك , وحدّ بصرك , وامتطى جوادك , واسرع اسرع اسرع حتى تصل هدفك وتنال سعادتك وتحقق امنيتك.

ولا تضع قدمك فى خط مرسوم على الماء , وتطلق عزيمة نفسك نحو هدف غير مرئى فتغرق وتغرق من معك

خاطرة : ابراهيم امين مؤمن