أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - ابراهيم امين مؤمن - مقال : الامانى المميتة


اخر الافلام











المزيد.....

مقال : الامانى المميتة


ابراهيم امين مؤمن
الحوار المتمدن-العدد: 5445 - 2017 / 2 / 27 - 09:32
المحور: الادب والفن
    


الامانى المميتة....................................

(لا تلاحق امنية وُلدتْ ميتة حتى لا تدفنك حيا).................
ان السعى وراء الاوهام والخيالات لامر مستبشع .
انه يهدر وقتك فى مهلكات كثيرة . يفقدك القدرة على ادراك الحقائق فتعيش فى عوالم غيبية, ويجلب لك الهمّ لعدم الحصول علي ما تريد , ويزيدك حرصا على السعى اليه فلا تسطيع ان تكبح جماح نفسك , ولا ينالك فى النهاية الا خيبة الرجاء , وانقطاع الامال , وضياع العمر , وتفشّى الحزن والمرض...

ان السماء لا تمطر الا ماءا , فكيف تمطر ذهبا ؟
ان الارض لا تنبت ازهارا ولا اشجارا الا اذا رُويتْ بالماء , فكيف تنبت بالضوء؟
ان الباطل باطلا ولو البسته الف وجه , فكيف يتحول الى حق بالرداء ؟
اننا ماضون بخطىً كُتبتْ علينا , فكيف نمحو ما كتب الله ؟
اننا من ركبان سقينة تمشى , تعبر الزمن , و تسير ضد التيار تارة ومع التيار تارة , تعصفها الرياح تارة , وتدفعها تارة .
ّانها الحياة تلذُّ احيانا وتعذّب احيانا , وترفع وتخفض وتعزّ وتذلّ .
فكيف نسعد ابدا؟ ام كيف نشقى ابدا ؟
ان امتطاء فرسا صافنا وسط الرمال لن ينفعك .
ان امتطاء جملا على ارض ملساء لن ينفعك.
فعشْ لحظتك .
واركب ما يناسبك
.واخترْ من الحياة ما ينفعك
وارتد الثوب الذى يتجمّل فيكَ , فلا يكون ضيّقا فيخنقك ولا فضفاضا فيتركك.
كن انت , ولا تكن هو .
ضع قدمك على خط البداية مطلقا عزيمة نفسك فيما تتمناه من زينة فى مرمى بصرك , وحدّ بصرك , وامتطى جوادك , واسرع اسرع اسرع حتى تصل هدفك وتنال سعادتك وتحقق امنيتك.
ولا تضع قدمك فى خط مرسوم على الماء , وتطلق عزيمة نفسك نحو هدف غير مرئى فتغرق وتغرق من معك
خاطرة : ابراهيم امين مؤمن





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
ابراهيم امين مؤمن

إجمالي القراءات: 0
المقالات المنشورة: 0
- آلان كردى ( شهيد البحر )
- احتواء البحور الشعرية ب16 بيتا من نظمى
- حكم وخواطر جديدة ..........قدّمتُ من قبل ولكن هذه جديدة
- فتاة القضبان ...........مقال عن فتيات فلسطين
- قصيدة .......... محنة الشعراء ........... شعر حر ... تنشر لا ...
- عرائن من خيوط العنكبوت

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- تعرف على الفائزين بجوائز الأوسكار للعام 2017
- ماهرشالا علي.. أول مسلم يحصل على الأوسكار في تاريخها
- -مونلايت- يحصد أوسكار أفضل فيلم وصاحب -لالا لاند- أفضل مخرج ...
- -مونلايت- يحصد أوسكار أفضل فيلم وصاحب -لالا لاند- أفضل مخرج ...
- السياسة سابقت المشاهير إلى السجّادة الحمراء في حفل الأوسكار ...
- وفاة الممثل الأمريكي بيل باكستون
- وفاة الممثل الأمريكي بيل باكستون
- الأوسكار يوزع جوائزه و-مون لايت- الأفضل بعد خطأ تاريخي
- أردني ويهودية في رواية “الحب ينتهي في إيلات”
- صدور -الرواية المخابراتية فى الأدب العربى الحديث- للدكتور عا ...

المزيد.....
كتب ودراسات
- إنهم يخفون شيئا / نافذ سمان
- أصداء الخيبة / ريبر هبون
- النادلة / شذى احمد
- محمد الطوبي شاعر في زمان خطأ ..وفي مكان خطأ / إدريس ولد القابلة
- أطياف ورؤى / ريبر هبون
- لا تلومي الوردةَ لا تأكلي العوسج / كريم ناصر
- أمي ، وحكايات المدينة عرب ، تفاصيل اليومي في لحظة الإبداع ! / جابر حسين
- الابعاد الستة / تايف سلوم
- قراءة فلسفية لرواية ساق البامبو(1) (جدلية العلاقة بين تيمة ا ... / محمد بقوح
- مقبرة الأشباح / محمد يوب

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - ابراهيم امين مؤمن - مقال : الامانى المميتة