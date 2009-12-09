

عبدالكريم هداد

الحوار المتمدن-العدد: 5443 - 2017 / 2 / 26 - 23:21

المحور: الادب والفن









ارحموا الحبَ..

ولا تُزعجوا فالنتاين..

لا تسمحوا لصورةِ الزيف

أن توسخَ شرفةَ جوليت

أو شرشفَ سريرِ روميو

لا تزرعوا حديقةَ البيت

بوردٍ

لمسهُ الذبول

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ليس كل كاهن قديس

وليس كلَّ سيدٍ

سليلَ نبي

ارحموا الحبَ

إنه جميل..!