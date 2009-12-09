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ارحموا الحبَ.. إنه جميل..!


عبدالكريم هداد
الحوار المتمدن-العدد: 5443 - 2017 / 2 / 26 - 23:21
المحور: الادب والفن
    


ارحموا الحبَ..
ولا تُزعجوا فالنتاين..
لا تسمحوا لصورةِ الزيف
أن توسخَ شرفةَ جوليت
أو شرشفَ سريرِ روميو
لا تزرعوا حديقةَ البيت
بوردٍ
لمسهُ الذبول
.............................
.............................
ليس كل كاهن قديس
وليس كلَّ سيدٍ
سليلَ نبي
ارحموا الحبَ
إنه جميل..!





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عبدالكريم هداد

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - عبدالكريم هداد - ارحموا الحبَ.. إنه جميل..!