

بابلو سعيدة

الحوار المتمدن-العدد: 5443 - 2017 / 2 / 25 - 07:08

المحور: الادب والفن









MAISA SABOH "5 "وإنّ مسيرتها قائمة على الصراحة ، والصدق.وتمتلك وجها واحداً ، لا وجهين . و " عينان " : عينُ مشرقة واخرى عاشقة .ولها ضمير حيويّ متوقّد. ولا تختزن في ذاكرتها رُهبة المرتفعات ، والخشية من الكلاب والقطط ، وركوب الطائرات وقيادة ... السيارات .