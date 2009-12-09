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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - ابراهيم امين مؤمن - آلان كردى ( شهيد البحر ) ... ملحوظة هامة جدا جدا جدا (لابد نشر صورة الطفل وهو ملقٍ على شاطئ البحر المتوسط )


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آلان كردى ( شهيد البحر ) ... ملحوظة هامة جدا جدا جدا (لابد نشر صورة الطفل وهو ملقٍ على شاطئ البحر المتوسط )


ابراهيم امين مؤمن
الحوار المتمدن-العدد: 5443 - 2017 / 2 / 25 - 07:05
المحور: الادب والفن
    


قصيدة ..... آلان كردى ( شهيد البحر )
على وسادة طين
خدك .
بطنك.
وللسماء ظهرك
هكذا فرشك
وذكراك افترشت فى قلوبنا
وجعا
عارا
ايها النائم ابدا
لما تركت دميتك ؟
ومرقدك
وبيتك
آلان كردى .... انطق
عد من حيث اتيت
سوف اطهر لك فرشك
واحضر لك شيبسك
وآتيك بالماء لك

قل لى يا بنى
اين امك؟
اين اخوك ؟
ذهبوا ؟
معذرة يا بنى لقد نسيت
انّ
حق القول من ربنا
انهم لا يرجعون

اخبرك انا ..
ذهبوا آلان كردى معك
........
تلاعب بك الموج يا بنى ؟
ام تلاعب بك قومك ؟
اطلقت الاسلحة مزاميرا للشيطان .
ودقت طبول الحرب فوق الاجساد .
واحضرت الاكفان من وحى النفوس.
مت ؟
ام قتلت ؟
قالوا جميعا نريد العدل .
باسم السلطان
باسم الدين
باسم الحرية
باسم الثورة
كلهم قتلوك .
اسماء كانت سهاما فى صدرك ؟
وكلهم خشّعا نحو العدل الاحمق .
آلان كردى
الطيور تحمل رسالات الحرب
والهواء يحمل سموم الكيماوى والقتل
والزمن يمر ياخذ فى دقائقه نعش الموت
الهذا خرجت راكبا البحر
يا ليتك ما فعلت .
ولكن البحر القاك لتكون آية لمن كان له قلب .
من نظمى: ابراهيم امين مؤمن
: 10سبتمبر 2015





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ابراهيم امين مؤمن

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - ابراهيم امين مؤمن - آلان كردى ( شهيد البحر ) ... ملحوظة هامة جدا جدا جدا (لابد نشر صورة الطفل وهو ملقٍ على شاطئ البحر المتوسط )