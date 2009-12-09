

ابراهيم امين مؤمن

الحوار المتمدن-العدد: 5443 - 2017 / 2 / 25 - 07:05

المحور: الادب والفن









قصيدة ..... آلان كردى ( شهيد البحر )

على وسادة طين

خدك .

بطنك.

وللسماء ظهرك

هكذا فرشك

وذكراك افترشت فى قلوبنا

وجعا

عارا

ايها النائم ابدا

لما تركت دميتك ؟

ومرقدك

وبيتك

آلان كردى .... انطق

عد من حيث اتيت

سوف اطهر لك فرشك

واحضر لك شيبسك

وآتيك بالماء لك



قل لى يا بنى

اين امك؟

اين اخوك ؟

ذهبوا ؟

معذرة يا بنى لقد نسيت

انّ

حق القول من ربنا

انهم لا يرجعون



اخبرك انا ..

ذهبوا آلان كردى معك

........

تلاعب بك الموج يا بنى ؟

ام تلاعب بك قومك ؟

اطلقت الاسلحة مزاميرا للشيطان .

ودقت طبول الحرب فوق الاجساد .

واحضرت الاكفان من وحى النفوس.

مت ؟

ام قتلت ؟

قالوا جميعا نريد العدل .

باسم السلطان

باسم الدين

باسم الحرية

باسم الثورة

كلهم قتلوك .

اسماء كانت سهاما فى صدرك ؟

وكلهم خشّعا نحو العدل الاحمق .

آلان كردى

الطيور تحمل رسالات الحرب

والهواء يحمل سموم الكيماوى والقتل

والزمن يمر ياخذ فى دقائقه نعش الموت

الهذا خرجت راكبا البحر

يا ليتك ما فعلت .

ولكن البحر القاك لتكون آية لمن كان له قلب .

من نظمى: ابراهيم امين مؤمن

: 10سبتمبر 2015