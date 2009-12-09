

بابلو سعيدة

الحوار المتمدن-العدد: 5443 - 2017 / 2 / 25 - 00:46

المحور: الادب والفن









س2 : ما هو الشعر والشاعر الجميلين ؟ . أن يتحرّر الشاعر من قيود ، وهيمنة، وسلطة القوافي، والاوزان الشعريّة الخليليّة . والحداثة الشعريّة في رايي هي طفرة جينيّة . وهي موسيقا داخليّة ، وجدول متدفق من الصّور الشعريّة، وتجدد في الموضوعات والمعاني , والتآخي القائم على التوليف بين البعد الدلالي التجريدي للقصيدة ، وصورها الشعريّة . وموسيقاها الداخلية التي تنبض بالأمل والإشراق ، وحبّ الحياة. وأرى أنّ المنتوج الأدبي والفنّي يهدف في المحصّلة إلى تحقيق غاية تخدم النمط الاجتماعي الذي ينتمي إليه المُبدع وما زالت النُخب المنتفعة توظّف الأدب لتمجيد سلاطين الأمّة . أما النخب الراقية فتوظّف الادب للتغيير والتجديد واستمرار مسيرة الحبّ . لأن الحبّ هو غاية الغايات .ولانّ المشروع التنويري يقوم على الاندماج بين الذات والموضوع .والتعشيق بين حبّ الحبيب والطبيعة ... والوطن . والشعر في جغرافيتنا يتداخل فيه الرومانس بالواقعي ، والتجسيد بالتجريد ، والتأمل بالانتظار ، والقبول بالرفض ، والفراق بالشوق ، والوصف بالنقد ، والإحجام بالإقدام ، والهدوء بالتوتر ، والعودة إلى الطفولة ، وارض الذكريات .