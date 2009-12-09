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الشاعرادريس جبيلو يكتب قصيدة - كيف العادة ..-


المركز المغربي للفكر والإبداع
الحوار المتمدن-العدد: 5443 - 2017 / 2 / 25 - 07:13
المحور: الادب والفن
    


كيف العادة(رقم20)
عشقني البرلمان
وحبيت نوابه
الديمقراطية والبيان
شرط ف كتابه
وحقوق الانسان
خصوصية ف محرابه
الجدية والامعان
ف خيوط حجابه
الشفافية والاحتضان
ف كرسي مكتبه
يوصلني لبر الامان
حقي ف مكسبه
وكيف العادة
تحرگت السعادة
ف حتيت الوسادة
والعربون بان
كلها وحسابه
محوش ع الفدان
ومزكرم بابه
نفاق الايمان
لعبة بملعبه
والمفرج عميان
يصفق ل عدابه
عايش الحرمان
بلغة مكتابه





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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - المركز المغربي للفكر والإبداع - الشاعرادريس جبيلو يكتب قصيدة - كيف العادة ..-