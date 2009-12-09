

المركز المغربي للفكر والإبداع

الحوار المتمدن-العدد: 5443 - 2017 / 2 / 25 - 07:13

المحور: الادب والفن









كيف العادة(رقم20)

عشقني البرلمان

وحبيت نوابه

الديمقراطية والبيان

شرط ف كتابه

وحقوق الانسان

خصوصية ف محرابه

الجدية والامعان

ف خيوط حجابه

الشفافية والاحتضان

ف كرسي مكتبه

يوصلني لبر الامان

حقي ف مكسبه

وكيف العادة

تحرگت السعادة

ف حتيت الوسادة

والعربون بان

كلها وحسابه

محوش ع الفدان

ومزكرم بابه

نفاق الايمان

لعبة بملعبه

والمفرج عميان

يصفق ل عدابه

عايش الحرمان

بلغة مكتابه