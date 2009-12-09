

صباح ابراهيم

الحوار المتمدن-العدد: 5441 - 2017 / 2 / 23 - 18:01

المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني









وأما خوفهم فلا تخافوه ولا تضطربوا ، قدسوا الرب الإله في قلوبكم، مستعدين دائما لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم، بوداعة وخوف

ولكم ضمير صالح، لكي يكون الذين يشتمون سيرتكم الصالحة في المسيح، يخزون في ما يفترون عليكم كفاعلي شر ) 1بطرس: 3 14- 16



في نظر الاسلام :

المسيحيون ( النصارى)

كفرة: لقد كفر اللذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة ...الخ

ومن الضالين ..( غير المغضوب عليهم و لا الضالين) ... الفاتحة

الانجيل : محرف ، لكنه هدى ونور .... تناقض !

على اهل الكتاب ان يؤمنوا بالاسلام او، ان يدفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون او يقتلوا !

(قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ) ... التوبة 29



يصف المسلمون المسيحيين بالكفار وعباد الصليب و من الضالين ، و كتابهم محرف لانه لا يتضمن نبؤءة (عيسى بن مريم) بانه سيظهر نبي من بعده اسمه احمد .

اليهود :

انهم شر الدواب - انهم كالانعام بل اضل سبيلا - مثلهم كالكلب إن تحمل عليه يلهث وإن تتركه يلهث . - انهم كمثل حمار يحمل اسفارا .

وهم اخوان القردة والخنازير ومن المغضوب عليهم .

التوراة : محرفة ، لكنها هدى ونور ... تناقض !

يهود بني قريضة : حكم عليهم سعد بن معاذ ان يقتل كل الذكور ، وتسبى كل النساء و الاطفال دون سن البلوغ و تسلب اموالهم واراضيهم وتوزع غنائم بين المسلمين . وقيل ان حكم الله صدر بالاعدام الجماعي لليهود الذكور من فوق سبع سموات!

المشركون : انما المشركون نجس في نظر الاسلام والمسلمين .

المفارقة رغم ان اهل الكتاب بنظر الاسلام مشركين وكفرة و كتابهم محرف ، يقول القرآن لمحمد : (فان كنت في شك مما انزلنا اليك فاسال الذين يقرؤون الكتاب من قبلك ) يونس 94

اي يا محمد ان عصى على فهمك اي شئ بالدين ، لتكن مرجعيتك في التعلم والسؤال هم اهل الكتاب ، الذي يقرون الكتاب المقدس من قبلك .

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الاسلام : الدين عند الله الاسلام

المسلمون : كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر .

الاسلام دين يلغي كل الاديان السماوية السابقة له ، والقرآن ينسخ كل الكتب المقدسة التي فيها هدى ونور باعتراف القرآن نفسه .

مبدا نبي الاسلام : ان لا يجتمع دينان في جزيرة العرب.

الاسلام يقول في حالة القوة : فلا تهنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون

وفي حالة الضعف و الهوان : وان جنحوا للسلم فاجنح لها .

يريد المسلمون ان يفرضوا دينهم على كل شعوب الارض بشروط ثلاث لا غير .

1- على كافة الناس : الدخول بالاسلام سلما و الخضوع لشريعته. (اسلم تسلم).

2- اهل الكتاب : عليهم الدخول في الاسلام سلما ، او دفع الجزية عن يد وهم صاغرون إن فضلوا البقاء على دينهم ، والقتل في حالة الرفض و الامتناع .

3- من غير اهل الكتاب : يعرض عليهم الاسلام سلما ، ان قبلوه اصبحوا تابعين للمسلمين ويدفعوا الزكاة ، وإن رفضوا يقاتلوا ويقتلوا حتى يستسلموا ويقبلوا بالاسلام دينا بالقوة .

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هل الدين وتطبيق العدالة يفرضان بالقوة و التهديد بالقتل و السبي و سرقة الاموال وسبي النساء ؟

هل يريد رب العباد ان يدخل الناس بالاسلام ويؤمنوا به وبنبيه بالقوة والقتل وسفك الدماء؟

هل ملك السلام ينبذ السلام و يأمر بالحرب و القتال و الذبح بحجة نشر الدين والجهاد في سبيله؟

يريد المسلمون من جميع البشر ان يحترموا دينهم و نبيهم وكتابهم . والأسلام يأمر بالغاء كل الاديان ويدعو لنشر الاسلام فقط - والعالم داران ، دار الاسلام ودار الحرب .

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المسلمون يطالبون كل شعوب العالم ان يحترموا الاسلام وشعائرة ونبيه وكتابه لكنهم الوحيدون المخولون بسب وشتم بقية الاديان و تكفيراتباعها و اتهام كتبها بالتحريف . وهم الوحيدون المسموح لهم باهانة مقدسات الاخرين وشتم اديانهم وتكسير صلبانهم ونبش قبورهم.

المملكة العربية السعودية مهد الاسلام ترفض رفضا باتا ان يبنى على ارضها كنيسة واحدة او معبد يهودي . لكنها تبني اكبر المساجد في جميع دول العالم المسيحي ، وتمول بملايين الدولارات نشر الاسلام وتوزع القرآن في الدول الاوربية والغربية.

تصادر هذه المملكة الوهابية اي كتاب مقدس تعثر عليه غير القرآن ، و توزع هي ملايين النسخ من القرآن و الكتب الدينية الاسلامية المحرضة ضد الاديان الاخرى في جميع بلدان العالم الغير اسلامية !!

اين عدالة الاسلام ؟ الا توصف هذه التصرفات بالعنصرية الدينية ؟

آخر فتوى من مشيخية السعودية الوهابية تقول :

كل مسلم لا يعترف ان المسيحية كفرا فهو كافر .

كيف تريدون ان يحترمكم الاخرون وانتم لا تحترمونهم ؟