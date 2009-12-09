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احتواء البحور الشعرية ب16 بيتا من نظمى


ابراهيم امين مؤمن
الحوار المتمدن-العدد: 5441 - 2017 / 2 / 23 - 10:49
المحور: الادب والفن
    


السلام عليكم :
اليوم اقدم لكم ايها القرّاء عدد 16 بيتا شعريا , تحتوى على بحور الخليل ال16......
واتمنى ان تفيد الدارسين والدارسات فى الجامعة وان تكون محل نظر الاساتذة , كذالك اتمنى ان يستفيد منها الشعراء الذين يكتبون شعرهم على البحور الشعرية , اذ يكفيه ان ياخذ البيت الشعرى الذى نظمته ثم يفك تفعيلاته ويبدا هو فى النظم .....
وهذه الابيات تتميز عن مفاتيح البحور, لان مفاتيح البحور تقتصر على التفعيلة الاصلية مما يتسبب فى وقوع الشاعر فى خطأ خاص بالقافية التى يجدها فى شطر البيت الثانى .............
..............................................الابيات .............................
1-البحر الطويل :
ترفّعْ عن القول الكذوبِ تنلْ علا
وتحيا عظيم القول مسْتأسدا الورى
---------------------------
2-البحر المديد :
فِرّ راج ٍالخير من كل صوْْبٍ
تجد الله معينا بصيرا
---------------------------
3-البحر البسيط :
شدّ الرّحال اذا باع الحبيب رضىً
وارْكبْ مطاياك وانجو هاربا رشدا
---------------------------
4-البحر الوافر :
اسير النفس من ذنبٍ عظيمٍ
يحرّرُها ايابٍ من فؤادى
--------------------------
5-البحر الكامل :
غرّدْ بشعرٍ ساريا كالانْهر
يجرى على القلب الصدئ فيرتوى
-------------------------
6-بحر الهزج :
عيون المرء مرآة
ترى فيها الاقاويل
---------------------------
7-بحر الرجز :
لولا الجبال ما استقرت ارضنا
كذا القلوب صبرها ثباتها
------------------------
8-بحر الرمل :
كن صبور القلب عند المحنِ
وشكورا فى العطيات الحسان
-----------------------
9-بحر السريع :
لا تبغ آمالا سرتْ وهْْما
والْحقْ بآمال تُرى صِدقا
-------------------------
10-بحر المنسرح :
سافرْ مع الطير وابْحث الامن
واشرب مياه الانهار فى فرج
-----------------------
11-البحر الخفيف :
لو سري الحب فى نفوس الانام
لاستنارت بالخير فى كل حال
-------------------------
12-البحر المضارع :
اذا الحِبّ همّ وصْلا
جعلت الوصال صلْحا
----------------------------
13-بحر المقتضب :
بسمة الحبيب رضىً
طيّبت فمى فرحا
-------------------------
14-بحر المجتث :
قال الحبيب انتظار
قلت الهوى غلّاب
---------------------
15-بحر المتقارب ؛
صدوق المقال صدوق الفِعال
حميد الصفات نبى الانام
----------------------
16-بحر المتدارك :
متّع الرّوح يُشفى سقيم البدنْ
من جميع الشكايا ويمضى الوهنْ
--------------------
تمت بحمد الله ............
من نظمى وفكرتى :
ابراهيم امين مؤمن .... اليوم 23 فبراير 2017





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ابراهيم امين مؤمن

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - ابراهيم امين مؤمن - احتواء البحور الشعرية ب16 بيتا من نظمى