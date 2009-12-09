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ألحلول الدستورية للمجتمع - المنتدى الوطني العراقي ونقاش على الهواء


محمد صبيح البلادي
الحوار المتمدن-العدد: 5441 - 2017 / 2 / 23 - 10:27
المحور: المجتمع المدني
    


(لايغير الله ما بقوم إلا أن يغيروا ما بأنفسهم )
العجب العجاب ما قاله ترامب ؛ شعب العراق عجيب ؛ هو ومنظماه ؛ يقرأ الوسائل المطلوبة × يضع إشارة التأييد ؛ ويبقى بعيدا ؛ ومنظماته نخصص الواعية منها والمحسوب ثقلها ؛ تجدها بعيدا عن مركز الدائرة المطلوبة ؛ وهي بعيدة عن معرفة التوسل بالقانون والدستور وما قضى له القضاء ؛ لتتمكن ومع دراسة ما جاء به الدستور ؛ ووجوب تثقيف المجتمع وتعريفه ؛ وبما هم المنظمات ؛ ليكون وسيلة للحلول ؛ وحينما تدعوهم مباشرة للنقاش جوابهم سلبيا ًفيا للعجب
الهدف ووسيلة العمل
الهدف تطبيق وتحقيق ما توافق عليه المجتمع ومنحوه الشرعية وأٌعتٌمِدَ دستورا ؛ ويعتبر القانون الاعلى والاسمى ولا قانون يعلا عليه وواجب الاحترام ؛ والمجتمع منح السلطات الشرعية .
ثقافة حقوق المواطن الدستورية
إعتماد ثقافة دستورية مجتمعية تٌعْتَبر مسألة حيوية لبناء دولة القانون لشعبٍ واعي يدرك ما يجب بدراية ما له وما عليه في الدستور؛ ويدرك التجاوزات التي تحصل من جراء ثقافة الدستور ليساهم بوعي وإدراك مع حراك المجتمع لوقفه
وهي أول المهمات : العمل بآلية الدستور
1- معرفةالحقوق 2- التجاوزات 33- رفع دعوى
أن مهمة ثقافة الدستورأمرٌ حيوي يجب أن يتثقف
به الجميع ؛ حتى امي الحرف والامر ممكن ؛ ولا يقتصر على من يحمل شهادة ؛ ويتحقق بسهولة
الحقوق الدستورية صندوق الاجيال
الصناديق السيادية للتنمية والتمويل
المركز المدني البصري للتنمية الشاملة
الفراتين أونلاين . نت – كنانة أونلاين .نت
تجارب الشعوب ونتعلم منها لبناء الوطن
المنتدى الوطني العراقي لحقوق الانسان
في الواقع الإطلاع على تجارب الشعوب له أهمية في بناء البلدان ومن هنا وهناك جاءت العناوين
وفي بدايتها الصناديق السيادية واول من بدأ فيها
الكويت ؛ هي مدخرات سنوية من الوارد القومي ؛ يتحقق منها تمويل السكن والعمل بشكل أولي ؛ وتراكماتها تجعل تلك الصناديق توازي الصندوق العام [ البنك المركزي ] وهي ركيزة لصندوق الضمان !
وتعددت أشكال الصناديق منها التمويل الاصغر في الهند بنك القرية والدنمرك تخصص لكل طفل مبلغ وتجربة كوريا في التمويل المتوسط والاصغر وخلال تسع سنوات أكتفت بحاجاتها الغذائية والفائض يصدر واصبح لكل طالب عمل خارج الوظيفة يرتب له تمويل
لإنتاج أي سلعة يستغنى عن إستيرادها ومن الفوائض تحققت طفرة ومنافسة أكبر المنتجين للاجهزة الدقية والآليات الثقيلة وأخذت بتجربتها دول آسيا ومؤتمري ومنظمات الأمم المتحدة في مؤتمري جوهانسبرك ومونتيري اسست عنها التمويل الاصغر والمتوسط ؛ تجارب أخرى مثل
كنانة أولاين نطمح لفراتين أونلاين
من التجارب العالمية تجربة اليابان
أعتمد اليابان الشباب ركيزة لتنمية شاملة بشرية وأقتصادية ؛ وفي جميع المجالات والبيئات المتعددة رتبت اليابان للشباب مراكز مدنية وحققت لهم بناية تجمعهم أثثتها وزودتها بأدوات رقمية حاسبات وغيرها وضمنها قاعات للنقاش وطرح قضايا المجتمع ونقاشها إضافة لندوات علمية ومهنية وتطوير قابلياتهم ؛ وهناك تجارب عديدة منها تجربة بناء السكن ألمانية ؛ كما وجميع الشعوب تعتمد على التعاون ومدينت الريف لتحقيق مناطق منتجة وخاصة إنتاج نباتي وحيواني لكفاية العائلة والفائض يطرح للسوق والتصدير
كيف يمكن الاستفادة في العراق مما تقدم
المنتدى الوطني العراقي والنقاش
على الهواء
Roundtable Allazemkaniah
Constitutional Culture(nigash

في الواقع خلال تجربة منظمات المجتمع المدني وقواه المدنية ما بين 2003 – 20166 وتجربة المنظمات تعتبر تجربة جديدة ؛ شابها بعض الهفوات شخصانية وتنافسيات على الادارة وتنافس على تمويل وغيرها .
اضف لطريقة عرض ونقاش قضايا المجتمع مبتسرة ؛ وتكون أما بين اربعة جدران محدودة العدد؛ ومنها تعقد في المحافظات وتكون أعدادها محسوبة او بالنشر .
نجد أن هذه المؤتمرات بانواعها تنتهي بإنتهائها ؛ وقد تكون مقرراتها جيدة وذات فوائد تعتمد ولكنها تنسى ؛ إذا لابد من بديل يحقق الاستمرارية ومتابعة قضايا المجتمع بحثها بشكل جمعوي تكون نواتجها اوسع وإستمرارها عن طريق الثورة الرقمية الانترنيت يتبادل فيها جميع العراقيين في الداخل والخارج وفي النواحي
لنستمر بالنقاش وفق ألية الدستور 1- معرفة الحقوق
2- متابعة التجاوزات 33- رفع دعوى قضائية
وهكذا يشارك الجميع في المساعي ؛ وعن طريق النت يتحقق للجميع ثقافة دستورية تمكن مشاركة المجتمع متابعة قضاياه دستوريا ومعرفة ممكنات مشاركته بالقرار .
ثقافة حقوق المواطن الدستورية
The culture of the constitutional rights of the citizen





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محمد صبيح البلادي

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