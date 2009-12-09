

سعد محمد مهدي غلام

الحوار المتمدن-العدد: 5441 - 2017 / 2 / 23 - 01:40

المحور: الادب والفن









10

دليلتي ! خاتمك مفضوض

كنت تكذبين

السنابل يابسة

لونها اﻷخضر جرده الجراد

رباني قنديل اﻻنتظار

زيته ماءزمزم

تحمله العصافير

لا ظل هناك

عيونها أفعوانية

تمساحية الجفون

جروحها بوصلة بلا مؤشر

أيوب منفاك مفارقة

ودع صدى الغيبوبة

برزختني محاريب اﻹياب

السقم إن الله يشاطر أقرباء الدم

الرغيف

الزقوم

علة

أضحت في القلب

لعن الولادة والموت والبرزخ

الوحل حتى اﻷنف

أزمع ان يؤوب لمثابة الرمضاء

خارج المدينة

لياتي البهموث*

سيصطاده لتحل به اللعنة ويبقى

أسود ثلج العودة

الزهور من شوك عطرها الحمارينفق

فراشات التراب

ماءالنار ذباب زئيره هد سور البركة

للنهود صدى اذ تنود

أقراط الضجيج اوقفت التمسيد

ملمس اﻹناث عهن حشرت فيه الخنافس

11

واربت الشباك يوسف بكنف أستير يرضع من زليخة أنامل تنز النبيذ اﻷحمر

نوارس الصباح غربان سحم تنبذ السوءات

المرايا سوداء ترى نفسك سحلية

تفوح رائحة الخنزيرالديناصوري

غسلين الشراب

الطعام لحم الغرقى حفظها قرش الشبع

الخمرة دم البعوض تستقيه من عانات كثة لنسوة عطنات

نشف صوت أنيني

انفخ بوجه الكلمات العفنة الحروف

الشفق تجرحه صهارة تستمطرنا سيول هاواي

زفت البلور تحته تشاهد العامريين

مذبوحين

مع جند اﻷندلس

شتات كل مطالع الجهات اﻷربع

الفصل الوحيد

خريف البرينيه

الديم الغجرية تسقط الجمر كرات ثلج حمراء

تلطخ نصب الحرية

حصان جورنيكي *

يرفس ماما ييف*