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حكم وخواطر جديدة ..........قدّمتُ من قبل ولكن هذه جديدة


ابراهيم امين مؤمن
الحوار المتمدن-العدد: 5440 - 2017 / 2 / 22 - 00:42
المحور: الادب والفن
    


حكم وخواطر جديدة لاول مرة...

1-عمل المشهور مرْتقَب وعمل المغمور غير منْتظر
2-كلمات الصمت فى العين , وصمت الكلمات من الضعف
3-سيوف الحق تعلو بالقلب , وسيوف الباطل تعلو بالصوت
4-النصح للجاهل عِلْم , والنصح للئيم جهْل
5-العتاب امل الصحبة , والخصومة منبت الفُرْقة
6-خير المدخل باب التوبة , وشر المخرج الندم على التوبة
7-المغرور ليس له مُعلْم , والواثق له الف مُعلْم
8-قد تمنحك القوةُ جمالَ القبيح, ويسلبك الضعْفُ جمالَ البديع
9-المنافق يري الشيطان فيألف , ويرى المؤمن فيستوحش
10-الخائف يحب القوى ولو كان فاسدا , وينبذ الضعيف ولو كان صالحا
11-المتحيز يري الحق بالف وجه والمعتدل يراه بوجه واحد
12-لا يذقْ الهجر الا مَنْ احب
13-الحاسد ساخط ابدا , والحاقد لا يحب ابدا
14-من احسن التربية ,وجَبتْ له التزكية
15-من لم يرضْ بالنصيحة تكْثُر ذلّاته
المؤلف : ابراهيم امين مؤمن





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ابراهيم امين مؤمن

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - ابراهيم امين مؤمن - حكم وخواطر جديدة ..........قدّمتُ من قبل ولكن هذه جديدة