

ابراهيم امين مؤمن

الحوار المتمدن-العدد: 5440 - 2017 / 2 / 22 - 00:42

المحور: الادب والفن









حكم وخواطر جديدة لاول مرة...



1-عمل المشهور مرْتقَب وعمل المغمور غير منْتظر

2-كلمات الصمت فى العين , وصمت الكلمات من الضعف

3-سيوف الحق تعلو بالقلب , وسيوف الباطل تعلو بالصوت

4-النصح للجاهل عِلْم , والنصح للئيم جهْل

5-العتاب امل الصحبة , والخصومة منبت الفُرْقة

6-خير المدخل باب التوبة , وشر المخرج الندم على التوبة

7-المغرور ليس له مُعلْم , والواثق له الف مُعلْم

8-قد تمنحك القوةُ جمالَ القبيح, ويسلبك الضعْفُ جمالَ البديع

9-المنافق يري الشيطان فيألف , ويرى المؤمن فيستوحش

10-الخائف يحب القوى ولو كان فاسدا , وينبذ الضعيف ولو كان صالحا

11-المتحيز يري الحق بالف وجه والمعتدل يراه بوجه واحد

12-لا يذقْ الهجر الا مَنْ احب

13-الحاسد ساخط ابدا , والحاقد لا يحب ابدا

14-من احسن التربية ,وجَبتْ له التزكية

15-من لم يرضْ بالنصيحة تكْثُر ذلّاته

المؤلف : ابراهيم امين مؤمن