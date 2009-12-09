

بابلو سعيدة

الحوار المتمدن-العدد: 5439 - 2017 / 2 / 21 - 20:51

المحور: الادب والفن









وصور MAISA SABOH الإعلامية" " 3/3 على face book هي ايقونات محببة إلى قلوب الآلاف من المشاهدين. وقد أحبّت جدها حسن ، المتمدْين ، والمتماهي في عمله ، وكرمه ، وضيافته واحترامه... لأهل مدينته ، وقريته كان أطول ... الرجال . واصدق ...المهَنيين . أما جذورها فهي من جينات راقية .ومن حديقةِ بلدةٍ بيت ياشوط التي تغطّيها الأزهار وأشجار السنديان ، والصخور، والأشجار المثمرة. وتخترقها الوديان... والينابيع . وتحيطها المرتفعات ، من كلّ الجهات . وهي أجمل قرية... سياحية في ... سوريا . وتصل اللاذقية بمحافظة حماه. والإعلامية maisaلا تنتمي إلى مجتمع classic أو new classic بل تنتمي إلى عالم التحديث و modern في الشكل... والمضمون وهي متمدنة في لهجتها ، وسلوكها ، ونمطية حياتها، وتفكيرها . وترفع عالياً الأنخاب ـ وشعار عَلْمنة الدولة القائم على حرية الزواج الديني منه والمدني واعتبار الدين عبادة، وليس سياسة وهي دمشقيّة وباريسية في أناقتها . وطلعتها / إطلالتها شبيهة بطلعة وإطلالة النجمة السينمائية الفرنسية العالمية ب. ب في فيلم استراحة... المحارب. ودمشقيّة في إقامتها ، ولهجتها، وتمدّنها .ولاذقانيّة البحر والمولد في صفاء تفكيرها، وتحررها .وأحبتهما كفتاتين جميلتين ترافقانها في اليقظة... والحلم ... والعشق.