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|الصفحة الرئيسية - القضية الفلسطينية - باقر الفضلي - فلسطين_ بين حل الدولتين وتغول الإستيطان الإسرائيلي..!؟
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فلسطين_ بين حل الدولتين وتغول الإستيطان الإسرائيلي..!؟
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|الصفحة الرئيسية - القضية الفلسطينية - باقر الفضلي - فلسطين_ بين حل الدولتين وتغول الإستيطان الإسرائيلي..!؟