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الصفحة الرئيسية - ملف 8 آذار / مارس يوم المرأة العالمي 2017 - أثر النزاعات المسلحة والحروب على المرأة - مالكة بنت حجاج عسال - ملف المراة بمناسبة 8 مارس 2017


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ملف المراة بمناسبة 8 مارس 2017


مالكة بنت حجاج عسال
الحوار المتمدن-العدد: 5439 - 2017 / 2 / 21 - 20:44
المحور: ملف 8 آذار / مارس يوم المرأة العالمي 2017 - أثر النزاعات المسلحة والحروب على المرأة
    


2. كيف تري -ن تأثير الجماعات المسلحة المتعصبة دينيا في استغلال و تهميش دور
المرأة في المجتمع ، فضلاً عن التأثير السلبي الجسيم لتلك الجماعات المسلحة
على حياة المرأة اليومية وفرضها الكثير من القيود، التي هي أشبه بالعبودية،
على حرية المرأة وفي مختلف المجالات. من الأمثلة على ذلك فرض الزي الإسلامي
التقليدي حتى على النساء والفتيات غير المسلمات وتحديد مجالات التعليم والعمل
والحركة والزواج....الخ؟

**** أولا الجماعات الإسلامية المتطرفة بينها وبين الإسلام بون شاسع ، لعدة
مآخذ يمارسونها ،ولاأدري هل هم على علم بها ،أم هم يدركونها ويتجاهلون ؟؟ ..أ
هي سياسة سلوكية لها تبعات مصلحية وممارستها من أجل التعتيم وتمويه الآخرين
،أم هو عمل إجرامي صادر عن حقد دفين معلب في قرارة النفس؟؟؟ .. فهم بهذه
البشاعة من المعاملات مع المرأة ،وتحريمها من حقوقها الإنسانية ، يبينون أنهم
يجهلون التعاليم الإسلامية الحقيقية التي متعتها بكافة الحقوق ،فلا حديثَ
واحدا ولاآية واحدة من الشرع الإسلامي يسمحان بممارسة الشطط على المرأة
،أو التقليل من شأنها .. بل ساواها مع الرجل في العمل كما يقول الله في
سورة النحل (مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ
فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً





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مالكة بنت حجاج عسال

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الصفحة الرئيسية - ملف 8 آذار / مارس يوم المرأة العالمي 2017 - أثر النزاعات المسلحة والحروب على المرأة - مالكة بنت حجاج عسال - ملف المراة بمناسبة 8 مارس 2017