

أمريكا والسيسى وطنطاوى .. وتزوير الإنتخابات الرئاسية لصالح الإخوان .. الجزء الثانى - بقلم دكتور سيتى شنوده

سيتى شنوده

الحوار المتمدن-العدد: 5437 - 2017 / 2 / 19 - 12:22

المحور: مواضيع وابحاث سياسية











مقدمة الجزء الثانى :

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== بالوثائق : تزوير أكثر من مليون بطاقة إنتخابية فى المطابع الأميرية لحساب محمد مرسى ..



== بالوثائق : خطاب من المستشار حاتم بجاتو أمين عام لجنة الإنتخابات الرئاسية - الذى قام بتزوير الإنتخابات لصالح مرسى - الى الرئيس المؤقت عدلى منصور , يهدده بفضح طنطاوى والسيسى وعنان والعصار والروينى , اذا تم استدعاءه للتحقيق معه فى قضية تزوير الإنتخابات الرئاسية .



== منشور إخوانى يهدد أعضاء لجنة الإنتخابات الرئاسية بذبحهم والتمثيل بجثثهم فى الشوارع , و بطوفان من الدماء والأشلاء وحرق كل ما هو أخضر ويابس فى مصر , ان هم رفضوا إعلان فوز مرسى , وطنطاوى يأمر بالإفراج عن الإخوان الذين ارسلوا التهديد فى اليوم التالى ..!!؟؟؟



== بالوثائق : طنطاوى يحاول إستبعاد أحمد شفيق من الترشح للإنتخابات الرئاسية قبل شهرين من إجراء الإنتخابات .



== وثيقة سجن مرسى فى سجن وادى النطرون بتهمة التجسس والتخابر , التى تمنع ترشحه للإنتخابات الرئاسية , ومع ذلك وافق المجلس العسكرى و لجنة الإنتخابات على قبول أوراق ترشح مرسى .



== وقف ومنع التحقيق فى قضية تزوير الإنتخابات الرئاسية عام 2012 لصالح الإخوان , يؤكد صحة كل الوثائق المنشورة عن هذا التزوير , ويؤكد استمرار حكم جماعة الإخوان المسلمين لمصر من وراء الستار حتى اليوم .



== وزيرة الخارجية الأمريكية اعلنت عام 2011 ان امريكا على تواصل مع الإخوان منذ عام 2005 , وانهم سيواصلون الإتصال بهم .



== أمريكا ساندت الإخوان بكل قوة للوصول الى حكم مصر بالتزوير , لتنفيذ خطط أمريكا فى المنطقة , ولضم سيناء الى غزة لإقامة دولة فلسطينية , وضم الضفة الغربية الى اسرائيل , والقضاء على القضية الفلسطينية الى الأبد .



== محمد حبيب النائب الأول لمرشد الإخوان السابق يكشف عن لقاءات بين الإخوان وامريكا منذ عام 2005 لإسقاط نظام مبارك و توصيل الإخوان للحكم , عن طريق إندلاع مظاهرات حاشدة فى مصر , مقابل ضمان أمن اسرائيل , ويكشف عن لقاءات سرية جمعت بين قادة الإخوان والسفير الإسرائيلي بالقاهرة عام 2009 .



== السيسى تستر على زيارة سرية قام بها مدير المخابرات القطرية وبعض قادة حركة حماس للقاهرة , ومباحثاتهم مع قادة جماعة الإخوان المسلمين اثناء الإنتخابات الرئاسية المصرية .



== الإخوان اعادوا 3000 إرهابى إلى مصر من أفغانستان والشيشان والبوسنة والصومال وإيران فى مارس 2011 بترتيب وموافقة السيسى



==مختار نوح القيادى الإخوانى المنشق ، و أحد الشهود في قضية تزوير الإنتخابات الرئاسية , يؤكد ان محمد مرسي لم ينجح في انتخابات 2012 , و ان الإنتخابات الرئاسية تم تزويرها , وانه شاهد التزوير بنفسه .



== ثروت الخرباوي القيادى المنشق عن جماعة الإخوان يكشف عن إتصالات الإخوان بأمريكا منذ 2005 , و عن صرف أوباما 1.4 مليار دولار لدعم الإخوان , و استقبال الرئيس المعزول محمد مرسي لأعضاء "تنظيم القاعدة" في قصر الاتحادية فور وصوله إلى الحكم ، و استقباله لكل عناصر الجماعات الإرهابية وإعطائه الضوء الأخضر لهم للتمركز في سيناء .



== «السى آى إيه» رأى أنه من الضرورى استخدام عناصر الإخوان لتحويل الجماعة من حركة فى ظاهرها تعمل فى صالح الإسلام , إلى حركة تعمل فى صالح الولايات المتحدة الأمريكية .



== القيادى الإخوانى يوسف ندا يعمل فى تجارة المخدرات والأسلحة بالتعاون مع أجهزة أجنبية .



== السيسى ينتمى الى جماعة الإخوان المسلمين, وينفذ خطة الجماعة للإنتقام من الشعب المصرى , وإهدار مئات المليارات من الدولارات والجنيهات لإفلاس مصر وتحويلها الى " أشلاء دولة " , بعد رفض الشعب حكم الإخوان ..



== السيسى لم يتهم او يشير الى جماعة الإخوان الإرهابية بكلمة واحدة فى كل أحاديثة طوال 3 سنوات عن التفجيرات والعمليات الإرهابية , التى تقوم بها الجماعة الإرهابية لقتل وتفجير المصريين كل يوم فى سيناء وكل المحافظات المصرية , بل نسب هذه الأعمال الإرهابية الى طرف مجهول سماه " أهل الشر " ..!!؟؟



== الإخوان أقالوا طنطاوى بعد شهر واحد من قيامه بتزوير الإنتخابات الرئاسية لصالحهم وصالح مرسى , وعينوا السيسى وزيراً للدفاع يوم 12/8/2012 بعد نجاح السيسى فى تنفيذ مذبحة رفح الأولى عام 2012 لإقالة " قائده و معلمه " طنطاوى ورئيس المخابرات العامة و 70 من كبار قيادات الجيش .



== فيديو للواء حسين فؤاد وكيل جهاز المخابرات الأسبق , يعترف فيه بأن المخابرات خططت لوصول جماعة الإخوان المسلمين الى الحكم .

== محمد حبيب النائب الأول لمرشد الإخوان السابق : أعضاء الإخوان العاملين كانوا 36 ألف عام 2005 , واصبحوا الآن 150 ألف إخوانى .



== مصر تمر حالياً - ومنذ استيلاء الإخوان على الحكم - بأشد فترات الإنحطاط والفاشية والإنهيار التى مرت بها طوال تاريخها ..



== النظام الإخوانى الذى ما زال يحكم مصر حتى الآن , نجح فى القضاء تماماً على ثورة 30 يونيو 2013 , التى خرج فيها أكثر من 33 مليون مصرى فى درجات الحرارة المرتفعة لرفض جماعة الإخوان , وتفويض السيسى للقضاء على هذه الجماعة الإرهابية التى دمرت مصر و قتلت وفجرت آلاف المصريين ..!!؟؟؟؟







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اولاً - بالوثائق : تزوير أكثر من مليون بطاقة إنتخابية فى المطابع الأميرية لحساب محمد مرسى :

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فى عام 2014 , نشر رجل المخابرات المصرى العقيد صبرى ياسين رئيس النادى المصرى للمحاربين القدماء خطاب رسمى من المهندس / سعد حمدان حسين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية موجه الى المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا للإنتخابات الرئاسية بتاريخ 21/6/2012 برقم صادر ( 109 / 4 / 56 ) رداً على خطاب المستشار رئيس اللجنة المرسل تحت رقم 16 / 6 عاجل , والمؤرخ فى 20/6/2012 بخصوص نتائج التحقيقات الداخلية فى هيئة المطابع الأميرية بشأن التزوير فى بطاقات الإقتراع فى جولة الإعادة على منصب رئيس الجمهورية ..



و يؤكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية فى خطابه ضلوع بعض الشخصيات من جماعة الإخوان المسلمين فى خروج أكثر من مليون بطاقة إقتراع من المطابع الأميرية , منها ماتم تسويده بداخل المطبعة ومنها ما هو جاهز للتسويد خارجها , كما يؤكد ضلوع بعض المسئولين فى مديريات الأمن , وبعض الشخصيات القضائية فى عمليات التزوير لصالح مرشح الإخوان .

كما يقول رئيس المطابع الأميرية فى خطابه : { .. ثبت من خلال التحقيقات ان هناك الكثير من علامات التعجب والإستفهام حول هذه الجريمة متعددة الأطراف , ونؤكد ان النيابة العامة هى من تستطيع إزالة الغموض عنها من خلال التحقيقات الجارية . } .



رابط الخطاب :

https://scontent-a-fra.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/v/t1.0-9/1911914_422206344592805_484029327_n.jpg?oh=dbc9d7b4b8a8a28897c171f1f216b534&oe=54B02B0D



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ثانياً - بالوثائق : طنطاوى يحاول إستبعاد أحمد شفيق من الترشح للإنتخابات الرئاسية :

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نشر رجل المخابرات المصرى العقيد صبرى خطاب من المستشار فاروق سلطان رئيس لجنة الإنتخابات الرئاسية مؤرخ فى 22/4/2012 الى المشير طنطاوى يكشف عن محاولة طنطاوى إستبعاد ترشح الفريق أحمد شفيق , قبل أكثر من شهرين من الإنتخابات الرئاسية , بعد ان نجح من قبل فى استبعاد اللواء عمر سليمان رئيس المخابرات العامة المصرية .

وجاء فى الخطاب :



جمهورية مصر العربية

لجنة الإنتخابات الرئاسية

الرئيس

رقم القيد : 3 ط / ط / 2012

التاريخ : 22/4/2012



فخامة السيد المشير محمد حسين طنطاوى

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

تحية طيبة وبعد ,,

رداً على خطاب فخامتكم الوارد للجنة برقم 2 / 6 / عاجل , والمؤرخ فى 19/4/2012 بخصوص الإستفسار عن مدى دستورية التعديلات التى أقرها مجلس الشعب بشان قانون مباشرة الحياة السياسة , وألأثار المترتبة فى حال التصديق على القانون من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة .

نؤكد لفخامتكم عدم دستورية التعديلات التى اصاغها واقرها المجلس , بهدف إستبعاد وحرمان كل من الفريق احمد شفيق واللواء عمر سليمان من ممارسة حق الترشح لمنصب الرئاسة , وترى اللجنة بكامل أعضائها أن التصديق على القانون هو بمثابة الإقرار بإستبعاد الفريق احمد شفيق فقط , وذلك بعد ان اصبح اللواء عمر سليمان خارج سباق الترشح بموجب قرار اللجنة بإستبعاده , الصادر بتاريخ 14/4/2012 , كما تنصح اللجنة بإحالة الأمر برمته الى المحكمة الدستورية العليا .



مرسل لفخامتكم للتكرم بالإطلاع , وإتخاذ ماترونه من إجراءات .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ...



رئيس لجنة الإنتخابات الرئاسية

المستشار فاروق احمد سلطان



رابط الخطاب :

https://scontent-a-fra.xx.fbcdn.net/hphotos-xaf1/v/l/t1.0-9/1966894_422206467926126_270913649_n.jpg?oh=2110e985f2584301d36c49691c187f6d&oe=54F8C892



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ثالثاً - بالوثائق : خطاب من المستشار حاتم بجاتو أمين عام لجنة الإنتخابات الرئاسية - الذى قام بتزوير الإنتخابات لصالح مرسى - الى الرئيس المؤقت عدلى منصور عام 2014 , يهدده بفضح طنطاوى والسيسى وعنان والعصار والروينى , اذا تم استدعاءه للتحقيق معه فى قضية تزوير الإنتخابات الرئاسية :

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== مما يكشف حقيقة المؤامرة التى اشترك فيها المجلس العسكرى مع المستشار حاتم بجاتو أمين عام لجنة الإنتخابات الرئاسية فى التزوير العلنى للإنتخابات لصالح محمد مرسى , فقد نشر رجل المخابرات المصرى العقيد صبرى ياسين رسالة تهديد بعث بها بجاتو الى الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور بتاريخ 13/5/2014 يشكو فيها من ان المستشار عادل ادريس القاضى الذى يقوم بالتحقيق فى قضية تزوير الإنتخابات أصدر أمر ضبط وإحضار له , ويهدد بجاتو الرئيس منصور { " بفتح العديد من الملفات التى حرص الجميع على إغلاقها , والتى تتداخل فيها أطراف عديدة تنتسب الى المؤسسات القضائية والعسكرية " } .. ويقول بجاتو بالحرف : { " انه فى حالة مثوله للتحقيق فسوف يفتح كافة الملفات المغلقة , والمطالبة بضبط وإحضار المشير حسين طنطاوى والمشير عبد الفتاح السيسى والفريق سامى عنان واللواء ممدوح شاهين واللواء محمد سعيد العصار واللواء اسماعيل عتمان " } .. و هدد بجاتو من ان التحقيق معه : { .. سوف يؤدى الى الزج بالوطن الى مصير لا يعلمه إلا الله عز وجل , وإرباك ساحته الداخلية لسنوات عديدة , تؤدى فى نهاية الأمر الى ما أخشاه وتخشاة فخامتكم .. }

و على الفور خضع الرئيس عدلى منصور لتهديد بجاتو الذى سيفضح الكثيرين , وأشر على الخطاب وكتب : { السيد اللواء رئيس الديوان .. لطلب حضور المستشار بجاتو فوراً .. }

وبعد هذا الخطاب التهديدى الخطير , تم إلغاء قرار ضبط وإحضار حاتم بجاتو , و إلغاء التحقيق معه فى الإتهامات الموجه له بتزوير الإنتخابات الرئاسية لصالح محمد مرسى و جماعة الإخوان المسلمين , بل تم وقف التحقيق فى قضية تزوير الإنتخابات الرئاسية والتكتم عليها حتى اليوم .. !!؟؟؟؟



رابط الخطاب :

https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xtp1/v/t1.0-9/11141110_655437671269670_2156892574991827577_n.jpg?oh=68c6d8cc3bb36487e73ea3cf52e8dcbc&oe=5687656D



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رابعاً - وثيقة سجن مرسى فى سجن وادى النطرون بتهمة التجسس والتخابر , التى تمنع ترشحه للإنتخابات الرئاسية , ومع ذلك وافق المجلس العسكرى و لجنة الإنتخابات على قبول أوراق ترشح مرسى :

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== نشر العقيد صبرى ياسين عام 2014 خطاب مصلحة السجون المصرية المرفق مع المسجون محمد مرسى الى سجن وادى النطرون بتهمة التجسس والتخابر , قبل إقتحام السجون وتهريب مرسى , و التى تمنع ترشحه للإنتخابات الرئاسية , وجاء فى الخطاب :



قطاع مصلحة السجون

إدارة شئون المسجونين

88 / 16 / 4 / 27 / 2011 م



السيد اللواء مأمور ليمان 430 وادى النطرون

تحية طيبة وبعد ..



أسم المسجون : محمد محمد مرسى عيسى العياط .

اسم الشهرة : محمد مرسى .

الصفة : معتقل .

التهمة : تجسس وتخابر



برجاء التكرم بتشديد الحراسة على المسجون المذكور بعاليه , لحين مثوله أمام النيابة العسكرية .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ..



توقيع

عميد /

مدير إدارة شئون المسجونين



ختم : مسلحة السجون – إدارة شئون المسجونين



رابط الوثيقة :

https://scontent-b-fra.xx.fbcdn.net/hphotos-xap1/v/t1.0-9/941333_267175323429242_1400247330_n.jpg?oh=765d2bcf71c3c8be6b95748b60c0687e&oe=54CCB1D0



https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfa1/v/t1.0-9/293093_267175176762590_15371180_n.jpg?oh=1ec5676f87ffa142f4f7b7df44857c73&oe=54C27243&__gda__=1422254474_19d7a4547a0767c23e43712be1a433ca





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خامساً - بالوثائق : منشور من جماعة الإخوان يهدد أعضاء لجنة الإنتخابات الرئاسية بذبحهم والتمثيل بجثثهم فى الشوارع , و بطوفان من الدماء والأشلاء وحرق كل ما هو أخضر ويابس فى مصر , إن هم رفضوا إعلان فوز مرسى , وطنطاوى يأمر فى اليوم التالى بالإفراج عن الإخوان الذين ارسلوا التهديد..!!؟؟؟

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أرسل المستشار فاروق احمد سلطان خطاب رسمى الى المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتاريخ 21/6/2012 يبلغه فيه بوصول منشور تهديدى الى أعضاء اللجنة يوم 20/6/2012 يحذرهم فيه من تطبيق حد الحرابة عليهم و ذبحهم والتمثيل بجثثهم فى الشوارع , إن هم رفضوا إعلان فوز مرسى , و اعلنوا فوز الفريق احمد شفيق فى انتخابات الرئاسة , وقد نشر رجل المخابرات المصرى العقيد صبرى ياسين خطاب المستشار فاروق سلطان الى طنطاوى , وكذلك المنشور التهديدى الذى جاء فيه :



بسم الله الرحمن الرحيم

المستشار / فاروق سلطان رئيس لجنة الإنتخابات الرئاسية

المستشارون / أمين واعضاء لجنة الإنتخابات الرئاسية



تعرفون ايها البشر ان عقاب المفسدين فى الأرض فى شريعتنا الإسلامية الغراء هو تنفيذ حد الحرابة .... ولذلك فنحن نتوجه لكم بالنصح .. ونحذركم ولوجه الله تعالى من إعلان اسم احد اذيال واذناب النظام الفاجر والكافر بقيادة الملعون مبارك كرئيساً للبلاد .. ونعلنكم بأننا قد اخترنا الطهارة وقمنا بإعلان من يمثلها ويمثل شعبنا المسلم فى مصر وكل بقاع العالم , بعد ان استخرنا الله وتوكلنا عليه واخترنا حبيب الله والرسول وحبيبنا المؤمن الدكتور / محمد مرسى رئيساً للبلاد ودولة الخلافة القادمة بأذنه تعالى , نحذركم من اجل تجنيب البلاد والعباد من طوفان الدماء والأشلاء وحرق كل ما هو أخضر ويابس , نحذركم من التلاعب وإفساد حياتنا التى اخترناها إبتغاء لمرضاة الله , نحذركم لأنكم ستكونون على رأس من سيُذبحون ويُمثل بجثثهم فى الأزقة والحوارى والشوارع والميادين عقاباً على ما اقترفتموه من ذنب فى حق البلاد والعباد , وتنفيذاً لحد الحرابة الذى أمربنا به المولى تعالى .



(( اللهم بلغت اللهم فاشهد ))



( حاملى الرايات السوداء – اسود الإسلام – طلاب الشهادة من أجل الشريعة و دولة الخلافة )



و بالفعل تم الوصول الى الإرهابيين مرسلى خطاب التهديد الى لجنة الإنتخابات الرئاسية والقبض عليهم فى نفس اليوم 21/6/2012 , ولكن بعد أقل من 24 ساعة أمر المشير طنطاوى بالإفراج عنهم مساء يوم 22/6/2012 ..!!؟؟؟



https://scontent-a-fra.xx.fbcdn.net/hphotos-frc3/v/t1.0-9/561580_167693860044056_462980514_n.jpg?oh=66bf1bccd38143d94046afd4a7242691&oe=54C475AC



https://scontent-b-fra.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/v/t1.0-9/14409_167693690044073_2107154785_n.jpg?oh=f6a2d457a1ea04fab181ebd4335eac51&oe=54AC8425



ويقول العقيد صبرى ياسين ان أصول هذه الوثائق موجودة الآن بملف قضية تزوير الإنتخابات الرئاسية , والمجمدة حتى الآن لأسباب لا يعلمها إلا الله ...



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سادساً - الدكتور محمد حبيب النائب الأول لمرشد جماعة الإخوان السابق , يكشف عن لقاءات بين جماعة الإخوان وامريكا منذ عام 2005 لإسقاط نظام مبارك و توصيل الإخوان للحكم , عن طريق إندلاع مظاهرات حاشدة فى مصر , مقابل ضمان أمن اسرائيل , ويكشف عن لقاءات سرية جمعت بين قادة الإخوان والسفير الإسرائيلي بالقاهرة عام 2009 :

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== يتحدث الدكتور محمد حبيب النائب الأول لمرشد جماعة الإخوان المسلمين السابق , والذى ظل الرجل الثانى فى الجماعة لمدة 6 سنوات , مرت من تحت يديه خلالها كل القرارات، وحضر كل الاجتماعات، ورصد الصفقات والاتفاقات, فى مذكراته التى نشرتها جريدة الشروق المصرية فى شهرى فبراير ومارس 2015 ,عن تعاون قادة الجماعة مع ريتشارد أرميتاج مساعد وزير الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون لإسقاط نظام مبارك، وتوصيل الإخوان لسدة الحكم في مصر مقابل الالتزام بأمن إسرائيل ولجم حماس , كما ذكر تفاصيل لقاءات سرية جمعت بين قادة الإخوان والسفير الإسرائيلي بالقاهرة عام 2009 ..



و في تصريحات لـ"العربية.نت" في 9 أبريل 2015 قال حبيب أن الجماعة كانت تشارك سنويًّا في احتفال السفارة الأمريكية بُعَيد الاستقلال والذي كان يقام في الرابع من يوليو من كل عام، وذلك منذ عام 1987 , كما تحدث عن لقاء وفد الإخوان الذى كان يضم سعد الكتاتني وسعد الحسيني وحازم فاروق، عام 2009 بالسفير الإسرائيلي في وجود السفير الأمريكي ، ومعه أرميتاج، ودار الحديث حول الخطة التي تم التنسيق حولها بين الطرفين منذ عام 2005، وكانت تمهد لإسقاط نظام مبارك وتوصيل الإخوان لحكم مصر ، مضيفًا أنه كان شاهدًا على رسالة أمريكية وصلت إلى الإخوان في 2005، عقب انتخاب مبارك لفترة رئاسية جديدة , مفادها أن الإدارة الأمريكية وبعد جهد جهيد أيقنت أن نظام مبارك ينبغي إسقاطه، وأنه حان الوقت لذلك، ولديها خطة للتخلص منه عن طريق اندلاع مظاهرات حاشدة في مصر، وتكثيف الحشود الشعبية في الميادين العامة لإجباره على الرحيل، وأن الإخوان هم البديل القادم لنظام مبارك .

وتابع حبيب :{ .. "هناك خطابات متبادلة بينهما تشهد على ذلك، وتضمنت تلك الخطابات رسالة لمهدي عاكف، المرشد السابق، تطلب منه وقف العمليات "الانتحارية" في فلسطين إذا كانت هناك نية للتعاون مع البيت الأبيض... ولعل الخطاب الذي أرسله مرسي إلى السفاح الصهيوني شيمون بيريز يقول له فيه: نتمنى لكم الرغد في «بلادكم»، ويخاطبه قائلًا: «صديقي الوفي»(!!)، لهو أكبر دليل على ذلك .. } .

( بوابة الحركات الإسلامية فى 5/3/2016 )

http://www.islamist-movements.com/34637



== كما أكد الدكتور محمد حبيب، النائب الأول السابق لمرشد جماعة الإخوان، فى حوار مع جريدة الوطن الصادرة يوم 12/2/2017 , أن الإدارة الأمريكية هى من أوصلت الإخوان إلى الحكم فى مصر لحفظ أمن وأمان إسرائيل ، و ان امريكا كانت حريصة جداً على الدفع بالإخوان إلى الحكم لضمان أمن إسرائيل فى الأساس، و ان جورج بوش مارس الضغط على نظام حكم «مبارك» لإتاحة الفرصة أمامنا وحتى يعطى مساحة من الحرية للإخوان، وهو ما استجاب له مبارك بالفعل، واتصل حسن عبدالرحمن رئيس جهاز أمن الدولة السابق، بنا ، عن طريق أحد الأشخاص، والتقى بالفعل محمد مهدى عاكف ، بحسن عبدالرحمن فى مقر أمن الدولة فرع مدينة نصر، كما تفاوض أمن الدولة معى وخيرت الشاطر و محمد مرسى على عدد مرشحينا فى برلمان 2005..



وعن ثورة 25 يناير 2011 قال حبيب : { .. أن الثورات ليست من أدبيات الإخوان منذ عهد حسن البنا، وأنهم يرفضونها بشكل عام، لذلك تحسبوا فى البداية من المشاركة فى دعوات التظاهر فى 25 يناير 2011، إلى أن قرروا المشاركة رسمياً والنزول فى جمعة الغضب ، وأن الإخوان عقدوا اجتماعاً فى 19 يناير قبل الثورة بأيام مع شخصيات عامة حضره المرشد و«حبيب»، وتم الاتفاق فيه على أن يشارك الإخوان فى التظاهر وهو ما لم تلتزم به الجماعة، التى سعت بعد اتساع المشاركة الشعبية والمظاهرات إلى الاستحواذ على كل شىء. }

وعن عدد أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين فى مصر , قال حبيب : { .. فى عام 2005 كان هناك نحو 36 ألف أخ عامل على مستوى الجمهورية، والمجموع العام بالمحبين والمتعاطفين والمنتسبين 157 ألفاً، وفى نهاية 2010 وصل عدد الإخوان التنظيميين إلى 250 ألفاً ... ولكن بعد 30 يونيو 2013 انخفض هذا العدد ... وما يوجد فى مصر الآن أقل من 150 ألف إخوانى، يتحركون تحت سطح يغطيهم . }

وعن إقتحام السجون ومشاركة حماس فى أحداث 25 يناير 2011 , قال حبيب : { .. لا أستبعد مشاركة كتائب «القسام» فى ثورة يناير واقتحام السجون.. فهل شارك فى هذا الأمر إخوان وادى النطرون؟ فتلك المنطقة فيها إخوان، وقيل إن هناك من جاءوا من غزة عبر الأنفاق والطريق الدولى واجتازوا الصحراء، وكل هذا وارد فالبلد كان فى حالة من الفوضى، وحركة حماس لديها سرايا كتائب عزالدين القسام، ومن الوارد أنها شاركت فى أحدث 25 يناير، واقتحام السجون ..}

( جريدة الوطن فى 12/2/2017 )

http://www.elwatannews.com/news/details/1870793



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سابعاً – مختار نوح القيادى الإخوانى المنشق ، و أحد الشهود في قضية تزوير الإنتخابات الرئاسية , يؤكد ان محمد مرسي لم ينجح في انتخابات 2012 , و ان الإنتخابات الرئاسية تم تزويرها :

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== قال المحامى مختار نوح القيادى الإخوانى المنشق ، و أحد الشهود في قضية تزوير الإنتخابات الرئاسية , ان محمد مرسي لم ينجح في انتخابات 2012 , و ان الإنتخابات الرئاسية تم تزويرها , وانه شاهد التزوير بنفسه , وأكد تدخل الولايات المتحدة الأمريكية في الانتخابات الرئاسية؛ وان التزوير حدث بأوامر وتعليمات من أمريكا لحسم كرسي الرئاسة في مصر، لصالح "مرسي" وجماعته "الإخوان" المرضي عنهم من "الأمريكان " , و إن اتصالات الجماعة بالمخابرات الأمريكية مفتوحة منذ زمن بعيد .



و قال نوح انه تم تسويد بطاقات الاقتراع لصالح محمد مرسى بأوامر من رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار فاروق سلطان ، رغم فوز الفريق أحمد شفيق في جولة الإعادة بفارق كبير , وان هناك صورًا وفيديوهات تثبت مدى التزوير الذي حدث في انتخابات الرئاسة عام 2012 , و أنه شهد هو سائقه في التحقيقات بشأن قضية التزوير الذي تم في المطابع الأميرية، مع المستشار عادل إدريس، إلا أن التحقيقات حُفظت بدون أسباب واضحة ..!!؟؟؟



A- وقال نوح ان قيادة رفيعة المستوى اتصلت حينذاك بالفريق أحمد شفيق، وباركت له على رئاسة الجمهورية، فضلًا عن أن الحرس الجمهوري اتجه ناحية منزله، استعدادًا لتأمينه، وبدء مراسم الاحتفال برئاسته للجمهورية .



كما اكد نوح تدخل الجماعات الإسلامية في أسيوط والمنيا وعدد من قرى ونجوع الصعيد لمصادرة حق الناخبين الأقباط ومنعهم من التصويت بالانتخابات الرئاسية ، بضغوط من قبل أنصار "مرسي" , وان المستشار فاروق سلطان رئيس لجنة الإنتخابات الرئاسية تواطأ فى هذا الأمر .



( جريدة الوطن فى 27/5/2014 , وجريدة التحرير وموقع الموجز فى 2/6/2014 , وجريدة التحرير فى 19/1/2016 )

:http://www.tahrirnews.com/posts/370557/حوار|مختار+نوح:+انتخابات+الرئاسة+2012+«سبهللة»..+ومرسي+سقط+من+التاريخ



http://www.elwatannews.com/news/details/491062



http://almogaz.com/news/politics/2014/06/02/1504570



== كما قال مختار نوح خلال حواره مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، ببرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" يوم 1/6/2015 , أنه كان حاضرًا وقت الاتصال الذى تم بين المجلس العسكرى والفريق أحمد شفيق ليخبره رسمياً بفوزه فى الانتخابات الرئاسية التى كانت بينه وبين محمد مرسى فى هذا الوقت .

واشار نوح الى ان الولايات المتحدة الأمريكية هى الحليف الأول لتنظيم الإخوان المسلمين ، و أنها تدخلت لتعديل نتيجة انتخابات الرئاسة فى 2012 لإنجاح محمد مرسى لرئاسة البلاد , و أن خطة أمريكا هى ان تجعل جماعة الإخوان هى المؤثر الأول على مصر، ولذلك كانت ترى أن فوزهم فى الانتخابات الرئاسية السابقة أمل لهم داخل مصر .

( جريدة البشاير فى 1/6/2015 )

http://elbashayeronline.com/index.php?page=viewn&nid=510444





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ثامناً – ثروت الخرباوي القيادى المنشق عن جماعة الإخوان يكشف عن إتصالات الإخوان بأمريكا منذ 2005 :

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== كشف المحامى ثروت الخرباوي القيادى المنشق عن جماعة الإخوان عن إتصالات الإخوان بأمريكا منذ 2005 , و عن صرف أوباما 1.4 مليار دولار لدعم الإخوان , وعن استقبال الرئيس المعزول محمد مرسي لأعضاء "تنظيم القاعدة" في قصر الاتحادية فور وصوله إلى الحكم ، و استقباله لكل عناصر الجماعات الإرهابية وإعطائه الضوء الأخضر لهم للتمركز في سيناء .

وقال ثروت الخرباوى ان هناك علاقة تواصل تربط الجماعة بأمريكا منذ سنوات عديدة , وان وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون قالت في بودابست في المجر بعد ثورة 25 يناير 2011 انهم على تواصل مع الإخوان المسلمين منذ سنة 2005 وقالت سنعاود الاتصال بهم , وتسائل الخرباوى حول الاتهام الذي وجهه السيناتور رومني في مناظرته أمام أوباما بأن الأخير صرف 1.4 مليار دولار لدعم الإخوان، وقال أين ذهبت تلك الأموال.

( العربية . نت فى 7/11/2012 )

https://www.alarabiya.net/articles/2012/11/07/248144.html



== وأشار الخرباوي إلى استقبال الرئيس المعزول محمد مرسي لأعضاء "تنظيم القاعدة" فور وصوله إلى الحكم في قصر الاتحادية، إضافة الى استقباله لكل عناصر الجماعات الإرهابية وإعطائه لها الضوء الأخضر للتمركز في سيناء، حيث ثبت ذلك من خلال حديث قاداتهم عن وقف العنف في شمال سيناء مقابل عودة مرسي إلى سدة الحكم مرة أخرى، إضافة الى استقباله التنظيمات التي خرجت من عباءة الإخوان مثل "أنصار بيت المقدس" و"حركة حسم".

( جريدة الوطن فى 2/2/2017 )

http://www.elwatannews.com/news/details/1844720



== كما نشرت جريدة الدستور الصادرة يوم 10/2/2017 حوار مع الأستاذ ثروت الخرباوى , وقالت الجريدة عن الخرباوى : { يعد الدكتور ثروت الخرباوى، القيادى المنشق عن جماعة الإخوان، واحدًا من أهم القيادات التى تستطيع تفسير حراك الجماعة السرى والمعلن، ويمتلك من الخبرات ما يمكنه من كشف نواياهم ومخططاتهم، وفى حواره مع «الدستور» كشف «الخرباوى» العديد من الكواليس داخل الجماعة ..} .

وعن علاقة جماعة الإخوان المسلمين بالولايات المتحدة الأمريكية , والمخابرات الأمريكية ( سى آى إيه ) قال الخرباوى : { .. جماعة الإخوان مرتبطة بالـ«سى آى إيه» منذ 11 سبتمبر، و كانت هناك رؤيتان مختلفتان بجهازى الأمن فى الولايات المتحدة الأمريكية، حول خطورة الإخوان وضرورة مواجهتها، وهى الفكرة التى تبناها جهاز «الإف بى آى»، لكن «السى آى إيه» رأى أنه من الضرورى استخدام عناصر الإخوان لتحويل الجماعة من حركة فى ظاهرها تعمل فى صالح الإسلام إلى حركة تعمل فى صالح الولايات المتحدة الأمريكية، ووضعت رؤية تتضمن أن الإخوان جماعة براجماتية، وهى الجماعة الأم لكل الجماعات الإرهابية سواء القاعدة أو حماس أو غيرهما ...



وانتصرت فكرة الـ«سى آى إيه»، وبدأ سعد الدين إبراهيم فى 2003 التحرك لإيجاد العلاقة بين الطرفين، ورتب لقاء بين «الكتاتنى» و«مرسى» ومحمد عبدالقدوس وعصام العريان، والتقوا بجون برينن، الذى أصبح مديرًا للمخابرات الأمريكية بعد ذلك، فى النادى الأوروبى بمنطقة إمبابة، وحصل تواصل قوى واتفاق أعقبه بعد عامين إرسال خطاب لخيرت الشاطر يطلب منه عدة أشياء لكى تساعدهم أمريكا فى الوصول إلى الحكم.

وفى حملة أوباما الأولى حدثت اتصالات مباشرة مع الجماعة، واشترك جهاد الحداد فى الحملة الثانية، وعندما جاء أوباما إلى القاهرة طلب حضور قادة الإخوان أثناء إلقاء كلمته فى جامعة القاهرة، وحدث، كما راهنت هيلارى كلينتون على الجماعة فى حملتها محاولة استغلال عداوة ترامب للإسلام السياسى، وقبل أن يغادر أوباما الحكم التقى الشاب الإخوانى محمد سلطان، لكنى لا أعلم تفاصيل ما دار، وأتوقع أنه ذهب ليأخذ نصائح أوباما للتعرف على كيفية التعامل مع ترامب ..}

وعن دور القيادى الإخوانى يوسف ندا , قال الخرباوى : { .. يوسف ندا دوره يقتصر على إدارة الأموال، ولا علاقة له بالقرار السياسى، خاصة أنه احترف عددًا من أنواع التجارة، بينها تجارة ممنوعة، صحيح هو يتاجر فى مواد البناء والحديد، لكنه عمل أيضًا بالاتجار فى المخدرات والأسلحة بالتعاون مع الـ«سى آى إيه»، وكان أحد الأشخاص الكبار الذين استغلوا أموال التنظيم الدولى فى الاتجار فى الممنوع. }



وعن كشف الشعب المصرى حقيقة الجماعة الدموية , قال الخرباوى : { ..الجماعة تمر بأكبر أزمة فى تاريخها، والكارثة هذه المرة أن أزمتها وصراعها مع الشعب، ومن ثم فقدت الجماعة التعاطف الذى وجدته فى تجاربها التاريخية، لكن الوضع مختلف لأنها واجهت سلطة فى حين كانت هى السلطة .. } ( جريدة الدستور فى 10/2/2017 )

http://www.dostor.org/1305141



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تاسعاً - بلاغ جديد للتحقيق فى تزوير الإنتخابات الرئاسية , بعد وقف التحقيق فى القضية الرئيسية :

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== بعد وقف ومنع التحقيق فى قضية تزوير الإنتخابات الرئاسية لأكثر من 3 سنوات , فى محاولة " لدفنها " الى الأبد و التغطية على جريمة تزوير الإنتخابات لصالح محمد مرسى مرشح جماعة الإخوان المسلمين , تقدم سمير صبرى المحامى ببلاغ رسمى الى النيابة العامة ضد المستشارين حاتم بجاتو وفاروق سلطان وحسام الغريانى , يتهمهم بتزوير الإنتخابات الرئاسية عام 2012 , وجاء فى البلاغ الرسمى الذى قدمه فى شهر يوليو 2015 , والذى تم إخفاءه و التستر عليه و منع التحقيق فيه حتى اليوم :

== ان المُبلغ ضدهم وهم من قضاة الإخوان الذين سمحوا بالمخالفة لكل القوانين واللوائح بقبول أوراق ترشح المتخابر الهارب محمد مرسي لإنتخابات منصب رئاسة الجمهورية , بالرغم من اختلاط الهروب بكسر السجن واقتحامه وقتل الحراس والضباط ومدير السجن , وهو ما يعني جناية عظمى , بينما كان مرسي هو نفسه الذى أعلن للعالم عبر وسائط الإعلام هروبه من السجن ، كما وافق المُبلغ ضدهم على قبول أوراق محمد مرسي للترشح لرئاسة الجمهورية دون أن تحوي الفيش والتشبيه اللازم , والذي لم يكن متاحا الحصول عليه لأن محمد مرسي في ذلك الوقت وحتى الآن مجرد سجين هارب من المفترض أن العدالة تبحث عنه حتى اللحظة .. .. وبعد ذلك تكشفت الحقائق بأن حاتم بجاتو كان خلية الإخوان النائمة التي وضعت هارب من السجن على عرش مصر , و هو من أصر وأرغم أعضاء اللجنة تهديداً ووعيداً على اعتماد فوز محمد مرسي كفائز بالإنتخابات الرئاسية رغم المخالفات المؤكدة في مليون ونصف مليون صوت تمت إضافتها لـ محمد مرسي , و هو من أجبر الجميع على التغاضي عن فضيحة المطابع الأميرية والأوراق المسودة مسبقا ومنع المسيحيين من التصويت .



== حدثت إتصالات بين بجاتو وبين أعضاء في مكتب الإرشاد قبل إعلان النتيجة جرى خلالها تسريب بعض المعلومات عن فوز الفريق أحمد شفيق , فكان الاقتراح بحشد الإسلاميين في التحرير كي يتمكن بجاتو من تمرير نجاح محمد مرسي استنادا للقوة القاهرة التي مثلها هنا التهديد الأجوف بحرق مصر من قبل الإسلاميين .. بينما كان الجميع يعلم أن محاولة تنفيذ مثل ذلك التهديد سيعنى سقوط تيار الإسلام السياسي تماما لو قرر طنطاوي أن يتصدى للأمر بوطنية وحسم , لكن طنطاوي فضل التفاوض حول صفقات الخروج الآمن ورضاء أمريكا والتقاعد المريح .

== لعب بجاتو آخر أدواره ليثير الرعب بين أعضاء اللجنة الرئاسية الذين تحدث معهم عن معلومات وردت إليه بأن منازلهم ومنازل أولادهم وبناتهم جرى رصدها من قبل الإخوان وأنهم جميعا على قوائم الاغتيالات وأن ساعة الصفر لتنفيذ تلك الاغتيالات ستكون ساعة إعلان خسارة محمد مرسي ..

== تولى أربعة قضاة التحقيق في قضية تزوير الانتخابات الرئاسية، بسبب إحالتها إلى قاض إخواني فقام بوضعها في الأدراج، ثم إلى قاض آخر اعتذر عن الاستمرار في التحقيق في ظل وجود الإخوان في الحكم، وظلت القضية معلقة منذ 20/6/2012 حتى 20/9/2013 وعندما سقط الإخوان، تم إسنادها إلى المستشار عادل إدريس في 23/9/2013 , الذى قام بالتحقيق مع عدد من كبار المسئولين في الدولة في ظل حكم الإخوان وأمر بضبط وإحضار العديد منهم .



== كما قال سمير صبرى فى بلاغه الرسمى ان محكمة جنايات القاهرة فى حكمها الصادر في قضية الهروب من سجن وادي النطرون واقتحام السجون , أكدت هروب المتخابر محمد مرسي من السجن ومعاقبته بالإعدام شنقا , و ان الجرائم التي احتوتها أوراق القضية تمت وفقًا لمخطط ممنهج تزعمته جماعة الإخوان وتنظيمها الدولي بالتعاون مع جهات أجنبية، وأن الأفعال الإجرامية الماسة بأمن البلاد وسلامة أراضيها تمثلت أيضا في الاعتداء المتزامن على 3 من أقوى السجون المصرية وأشدها تحصينا، وتهريب من بها من مساجين خطرين , وهي سجون المرج وأبو زعبل ووادي النطرون، واختطاف 3 من الضباط وأمين شرطة , تزامنا مع اندلاع تظاهرات ثورة 25 يناير 2011 لإحداث حالة من الفوضى للبلاد , وان الصلة بين حماس والجماعات الجهادية بشمال سيناء، تأتى من خلال وجود تعاون تام في التدريب والتسليح والإعداد البدني والفكري والعسكري .

( جريدة الفجر فى 8/7/2015 )

http://www.elfagr.org/1798023



وتكتمت النيابة العامة على هذا البلاغ الخطير , و منعت التحقيق فيه طوال أكثر من سنة ونصف , وهو نفس ما حدث فى قضية تزوير الإنتخابات الأساسية ..!!؟؟؟



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عاشراً - ولكى نوضح حالة الفزع والرعب التى تنتاب النظام الإخوانى - الذى مازال يحكم مصر من وراء الستار حتى اليوم - اذا اقترب أى إنسان من قضية تزوير الإنتخابات الرئاسية لصالح محمد مرسى وجماعة الإخوان المسلمين , فقد قامت نيابة امن الدولة العليا بإستدعاء الصحفيين على السيد رئيس تحرير جريدة المصرى اليوم ، وأحمد يوسف الصحفى بالجريدة يوم 14/10/2014 , بعد ما أعلنت الصحيفة عن اعتزامها نشر وثائق التحقيق فى قضية تزوير انتخابات الرئاسة عام 2012، وذلك قبل أن يصدر قرار من النائب العام بحظر النشر فى القضية، وقبل ان تنشر الجريدة أى شئ عن القضية , ووجهت و " لفقت " النيابة لهما تهماً عديدة من بينها تكدير السلم العام، وادعاء بيانات كاذبة، وسرقة أوراق من المحكمة , بعد البلاغ الذى قدمته ضدهما وزارة الداخلية والذى زعمت فيه أن الجريدة " سرقت " أوراق التحقيق فى قضية تزوير الإنتخابات الرئاسية عام 2012 .

( جريدة المصرى اليوم وموقع الموجز يوم 16/10/2014 )

http://almogaz.com/news/politics/2014/10/16/1688537



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حادى عشر : النظام الحاكم فى مصر يمنع نشر أى خبر عن قضية تزوير الإنتخابات الرئاسية , بالرغم من صدور حكم قضائى بإلغاء حظر النشر فى القضية :

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من الغريب والذى يكشف حقيقة استمرار الحكم الإخوانى لمصر من وراء الستار حتى اليوم , و يؤكد ان النظام الحاكم الحالى هو الذى يقف وراء تزوير الإنتخابات الرئاسية عام 2012 لصالح محمد مرسى و جماعة الإخوان المسلمين , أن محكمة القضاء الإدارى أصدرت فى 19/1/2016 - منذ اكثر من سنة - حكم بقبول الدعوى القضائية المقدّمة من المحامي سمير صبري لإلغاء قرار حظر النشر في قضية تزوير الانتخابات الرئاسية لعام 2012



ومع ذلك , وبالرغم من الحكم بإلغاء قرار حظر النشر , لم يرد ذكر أى شئ عن ما تم فى التحقيقات فى قضية تزوير الإنتخابات الرئاسية لصالح الإخوان , كما قام النظام الحاكم بمنع نشر أى خبر عن القضية فى أى وسيلة إعلامية مصرية , وتم فرض " مؤامرة صمت " علي القضية حتى ينساها الشعب المصرى والعالم كله , وينسى أخطر جريمة تزوير حدثت فى تاريخ مصر .

( جريدة التحرير يوم 19/1/2016 )

:http://www.tahrirnews.com/posts/370557/حوار|مختار+نوح:+انتخابات+الرئاسة+2012+«سبهللة»..+ومرسي+سقط+من+التاريخ



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ثانى عشر - السيسى يتستر على زيارة سرية قام بها مدير المخابرات القطرية وبعض قادة حركة حماس للقاهرة , ومباحثاتهم مع قادة جماعة الإخوان المسلمين اثناء الإنتخابات الرئاسية المصرية :

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== تستر السيسى و المجلس العسكرى على الزيارة السرية التى قام بها مدير المخابرات القطرية للقاهرة , وهو يحمل حقائب عديدة مملوءه بملايين الدولارات , و بعض قادة حركة حماس , ومباحثاتهم مع قادة جماعة الإخوان المسلمين اثناء الإنتخابات الرئاسية المصرية , بالرغم من أن لقاء قادة الإخوان السرى مع مدير مخابرات أجنبية هو عمل من أعمال الخيانة العظمى ..!!؟؟ وقد قام عدد من النواب وقتها بتقديم بيانات احتجاج الى وزراء الداخلية والخارجية فى مجلس الشعب حول هذا اللقاء السري مع قادة الإخوان , كما تم تقديم بلاغ للنائب العام المصرى للتحقيق فى هذا الشأن , ولكن لم يتم أى تحقيق , و قام الجميع بالتستر على هذه الوقائع الخطيرة ( جريدة الفجر فى 29/5/2012 و جريدة البديل واليوم السابع فى 3/6/2012 وجريدة الدستور فى 6/6/2012 )



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ثالث عشر - فيديو للواء حسين فؤاد وكيل جهاز المخابرات الأسبق , يعترف فيه بأن المخابرات خططت لوصول جماعة الإخوان المسلمين الى الحكم :

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مما يكشف حقيقة ما حدث فى مصر فى السنوات الماضية , وما يحدث حالياً , وحقيقة وصول جماعة الإخوان الإرهابية الى السلطة , وإستمرارها – من وراء الستار - حتى الآن , فقد أعلن اللواء حسين فؤاد وكيل جهاز المخابرات الأسبق ، في حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج " القاهرة 360" مساء يوم 17/4/2015 ان المخابرات خططت لوصول جماعة الإخوان المسلمين الى الحكم , وانهم سمحوا لجماعة لإخوان بتسلق السلطة عبر البرلمان والرئاسة ..!!؟؟

( جريدة الوفد وجريدة الفجر فى 17/4/2015 , وجريدة المصريون فى 18/4/2015 )

http://www.alwafd.org/%D9%85%D9%8A%D9%80%D8%AF%D9%8A%D8%A7/844851-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%82-%D8%AE%D8%B7%D8%B7%D9%86%D8%A7-%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9



https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=u_ZL3QRo6Bc



http://www.elfagr.org/1712645#





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رابع عشر - الإخوان اعادوا 3000 إرهابى إلى مصر من أفغانستان والشيشان والبوسنة والصومال وإيران فى مارس 2011 , بترتيب وموافقة السيسى عندما كان يشغل منصب رئيس المخابرات الحربية وقتها :

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مما يكشف حقيقة الإرهاب الذى يحرق مصر فى سيناء وكل المحافظات المصرية , ويقتل ويفجر ضباط وجنود الجيش والشرطة والشعب المصرى , و حقيقة من يقف وراء التنظيمات الإرهابية ويمولها ويخطط لها , فقد تم إعادة 3000 إرهابى الى مصر من أفغانستان والشيشان والبوسنة والصومال وإيران فى مارس 2011 ودخولهم من مطار القاهرة , بعد ثورة 25 يناير وسيطرة جماعة الإخوان الإرهابية والمجلس العسكرى على مصر , و بترتيب وموافقة السيسى عندما كان يشغل منصب رئيس المخابرات الحربية وقتها ..

( جريدة المصرى اليوم فى 31/3/2016 )

http://www.almasryalyoum.com/news/details/122653



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خامس عشر - الإخوان أقالوا طنطاوى بعد شهر واحد من تزويره الإنتخابات الرئاسية لصالحهم وصالح مرسى , وعينوا السيسى وزيراً للدفاع يوم 12/8/2012 بعد ان نجح السيسى فى تنفيذ مذبحة رفح الأولى عام 2012 لإقالة " قائده ومعلمه " طنطاوى ورئيس المخابرات العامة و 70 من كبار قيادات الجيش :

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وقد قمت بنشر دراسة موثقة عقب تنفيذ مذبحة رفح الأولى التى حدثت يوم 5/8/2012 و أثبت فيها ضلوع الرئيس عبد الفتاح السيسى فى تنفيذ المذبحة حين كان يشغل منصب رئيس جهاز المخابرات الحربية , وتم ترقيته بعدها مباشرة ليكون وزيراً للدفاع , بعد إستخدام هذه المذبحة ك " حجة " لأخونة الدولة و الإطاحة بالمشير طنطاوى و 70 من كبار قيادات الجيش المصرى ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء مراد موافى , وكانت هى المكافأة التى قدمها الإخوان لطنطاوى والمجلس العسكرى وكبار قيادات الجيش , بعد شهر واحد من تزوير طنطاوى للإنتخابات الرئاسية لصالح الإخوان ووضع مرسى رئيساً لمصر .

و الغريب انه تم وقف التحقيق فى هذه المذبحة الخطيرة , و فرض " مؤامرة صمت " على المذبحة منذ حدوثها – منذ أكثر من 4 سنوات وحتى الآن – ولم يتم الكشف عن أسرارها والمخططين لها ومرتكبيها , ولم يتم عقاب شخص واحد من الذين خططوا ونفذوا وشاركوا فى إرتكابها حتى اليوم .. ولن يتم ..!!؟؟؟؟

وقد ثبت بعد ذلك صحة كل كلمة فى هذه الدراسة :

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=331617

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=338348



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سادس عشر – السيسى ينتمى الى جماعة الإخوان المسلمين , وينفذ خطة الجماعة للإنتقام من الشعب المصرى , وإهدار مئات المليارات من الدولارات والجنيهات لإفلاس مصر وتحويلها الى " أشلاء دولة " , بعد رفض الشعب حكم الإخوان وخروج أكثر من 33 مليون مصرى فى ثورة 30 يونيو 2013 للثورة على حكم هذه الجماعة الإرهابية ..

و قمت بنشر عدة دراسات توثق لإنتماء الرئيس السيسى ومعظم الوزراء والمسئولين فى حكوماته المتعاقبة الى جماعة الإخوان المسلمين التى قامت بتزوير الإنتخابات الرئاسية لصالح محمد مرسى

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=500925

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=462251



== كما ان وقف ومنع التحقيق فى قضية تزوير الإنتخابات الرئاسية عام 2012 لصالح الإخوان , وفرض مؤامرة صمت عليها , بالرغم من صدور حكم بإلغاء قرار حظر النشر فيها , يؤكد صحة كل الوثائق المنشورة عن هذا التزوير , ويؤكد استمرار حكم جماعة الإخوان المسلمين لمصر من وراء الستار حتى اليوم .



== ومن الغريب ان السيسى لم يتهم او يشير الى جماعة الإخوان الإرهابية بكلمة واحدة فى كل أحاديثة طوال 3 سنوات عن التفجيرات والعمليات الإرهابية , التى تقوم بها الجماعة الإرهابية لقتل وتفجر المصريين كل يوم فى سيناء وكل المحافظات المصرية , بل نسب هذه الأعمال الإرهابية الى طرف مجهول سماه " أهل الشر " , بالرغم من ان الجماعة اعترفت على لسان قادتها بأنها هى التى تنفذ العمليات الإرهابية فى مصر , وان هذه العمليات لن تتوقف إلا برجوع محمد مرسى الى الرئاسة ..!!؟؟؟





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ملاحظات :

******

كتب الكاتب والباحث والمفكر الكبير الدكتور سيد القمنى على صفحته يوم 11/2/2017 تعليقاً على البحث الذى نشرته عن تزوير الإنتخابات الرئاسية عام 2012 لصالح الإخوان , و قال :

قمت بجولة ممتعة داخل صفحة الدكتور سيتي شنودة ولعل أخطر ما قرأت فيها تزوير الإنتخابات لصالح مرسي العياط بوثائق مبهرة ، مصر دخلت حالة انحطاط تام من يومها ، خاصة ان ما تلى ذلك ليس استبداداً بشعاً فقط ، الأسوأ انه استبداد غبي ، ونبقى على رجاء عودة مصر لرشدها شعباً أولا وبعدها نكون بخير .



https://www.facebook.com/sayed.elqemany/posts/10154840179661469



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قال السيد / على عشماوى الرئيس السابق للجهاز السرى ( ميليشيا الإغتيالات ) التابع لجماعة الإخوان المسلمين فى مذكراته عن الجماعة بعد ان استقال منها : { .. أنها قادرة بالكذب والخداع والمراوغة على جعل الناس لا تستطيع ان ترى ما تحت أقدامها .. } .. و هو نفس ما يفعله " النظام الإخوانى " - الذى مازال يحكم مصر من وراء الستار حتى اليوم – بالشعب المصرى , عن طريق إلهاء الشعب فى تفجيرات وإغتيالات يومية , و إرتفاعات جنونية متكررة فى اسعار كل السلع والخدمات , حتى لا يستطيع الشعب التفكير او رؤية حقيقة " المؤامرة المنهجية " التى يتم تنفيذها حالياً لتدمير مصر وإفلاسها , وتجريف مئات المليارات من الدولارات والجنيهات , وتحويل مصر الى " شبه دولة " و " اشلاء دولة " , كما صرح السيسى مرات عديدة ..!!؟؟





دكتور سيتى شنوده

19/2/2017









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