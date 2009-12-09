

يعقوب زامل الربيعي

الحوار المتمدن-العدد: 5436 - 2017 / 2 / 18 - 23:15

المحور: الادب والفن









على ندى من مهاد زرق

كما الحلم،

يَتَموّجن سلاسة،

حَمِلنه طوافاً على سررِ أكفٍ

أمام بوابات ذوات التهدج

وقلن له أختر لكل ساعة

زقاً يُمتعك بنبيذ التوق

فأنت شهيٌ اللذة بعد الشهيق،

ونجيعٌ أخضرٌ تحت النهد

وقلن سلاماً على كبوة لا تفيق.

هنيئاً، ودس بكل فمٍ وردة

تأتيك ، مطوقة كالحرير،

قبلة،

كأن لا شيء أبهى

ولا اكتفاء، سوى تناهِ

زفيرٍ يُطلقُ كأنه المستحيل.

ونجمة كانت تراود حتفها

طباقاً لما مضى

ولما يحين،

وقالت الرقة،

بعد الذي لم يحن،

أغنية من غدير.

أيا هوىً

من رشفِ لاعجة

موعودة بالشفيف،

يأخذكَ الحياء

ويأملكَ المتوج بالدرِ،

لما لم يُمسسْ أبداً

بغيرِ احتلامٍ لرب الكثيف.

وأنتَ يا من رونق النهمِ

تدحرج كما لذة الحلمِ

على بلور من حممِ.

أنا يا نسوة الحظن

لا دعوى تميل بي الهوى،

لغير التي في ريقها اللهو

ملتاعاً من المسكِ،

وفي درب الحرير لها

ما لغيرها أبداً،

سعير شذىً

من عنبرِ الإحياء والفتكِ.

تلك التي سادت على كلهن

لا غيرها أرتجي.

فنصفها المهطول، نصف أوردتي

والآخر المعلول في نصفي الثاني.

حازت على كلي

حتى تجرأت، بدبيبها تَملُكاً،

بكلِ الحشا

شيئاً فشيئاً،

كأن الذي في الحشا

كان لها.

بَكيّنَ اللواتي يشتهين لبعض ما فيا،

وأكثرنَّ بالقول الذليل

بكاءَ ترنمِ،

" يا ناعس الطرف

لا ذقتَ الهوى أبدا،

أسهرتَ مضناكَ في حفظ الهوى

فنمِ".