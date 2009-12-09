

ناصر البدري

الحوار المتمدن-العدد: 5436 - 2017 / 2 / 18 - 04:35

المحور: الادب والفن









أرجوك لا تفعلها ثانيةً

مثلُ كيسٍ فارغٍ

كعبوةٍ فسدت

أو كبرتقالة ضربها العفن

أعصره الآن في كفك

والقي به في سلةِ المهملات

ارمه في أقرب بالوعةٍ

كضرسٍ قديمٍ

نخره السوس

قلبك لم يعد صالحاً للعشق

فقط هو الآن

صالحٌ للوجع

آهٍ

أيها المطرود

إلي أين تذهب الآن

لا بيت لك

لا حبيبة

لا وطن

تراجع عنها

دعها أيها المزبلة

إنها بنفسجةٌ تغتسل بالنهر

أرفع يدك عن ساقيها

ولا تلوث النهرَ تحت قدميها

أذهب بعيداً أيها الخرب

حتى الثمالة

المليء بنفاياتِ دهرٍ كاملٍ

وسنواتٍ عطنة

أذهب بعيداً

ولا تفعلها مرةً أخرى

فإنك ميتٌ

وهي

ليست بمقبرة