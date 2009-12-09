

حيدر الهاشمي

الحوار المتمدن-العدد: 5435 - 2017 / 2 / 17 - 20:36

المحور: الادب والفن









(( أغنية حزينة ))

كن حذراً , حين تتحدث إليهم

لا تصدق أحد حين يقول لك انك على ما يرام

ربما هو ليس مثلك , لم يتذوق طعم النهاية

أنت لست بخير , عزلتك , صمتك , حديثك مع الاشباح , شخيرك حين تنام والسيجارة تحرق أصابعك

أنت كجرة ماء في داخلها كل الاشياء المكسورة

لا تدع مشاعرك في تداول الجميع !!

كن حذراً , حين تلتفت الى الوراء , لا تستمع الى صفير القطارات البخارية وضجيج العربات , ستطاردك صورهم وأصواتهم

قافلة الرحيل لن تعود إليك مرة أخرى !!

أجمع كلماتك في أغنية حزينة أو أقرأ أخر ما كتبه مظفر النواب عن حبيبته

في النهاية لا شيء يبقى , لا شيء يدوم طويلا !!



حيدر الهاشمي

17ـــ فبراير ـــ2017