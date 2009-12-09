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قصيدة ( أغنية حزينة )


حيدر الهاشمي
الحوار المتمدن-العدد: 5435 - 2017 / 2 / 17 - 20:36
المحور: الادب والفن
    


(( أغنية حزينة ))
كن حذراً , حين تتحدث إليهم
لا تصدق أحد حين يقول لك انك على ما يرام
ربما هو ليس مثلك , لم يتذوق طعم النهاية
أنت لست بخير , عزلتك , صمتك , حديثك مع الاشباح , شخيرك حين تنام والسيجارة تحرق أصابعك
أنت كجرة ماء في داخلها كل الاشياء المكسورة
لا تدع مشاعرك في تداول الجميع !!
كن حذراً , حين تلتفت الى الوراء , لا تستمع الى صفير القطارات البخارية وضجيج العربات , ستطاردك صورهم وأصواتهم
قافلة الرحيل لن تعود إليك مرة أخرى !!
أجمع كلماتك في أغنية حزينة أو أقرأ أخر ما كتبه مظفر النواب عن حبيبته
في النهاية لا شيء يبقى , لا شيء يدوم طويلا !!

حيدر الهاشمي
17ـــ فبراير ـــ2017





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حيدر الهاشمي

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - حيدر الهاشمي - قصيدة ( أغنية حزينة )