

موقع 30 عشت

الحوار المتمدن-العدد: 5435 - 2017 / 2 / 17 - 18:03

المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية









ضمن القسم الأول للجزء الثالث من دراسة "مسلسل تصفية المنظمة الماركسية ــ اللينينية المغربية "إلى الأمام" “، و الذي نشر منه الفصل الأول بعنوان: “ خط إعادة البناء (1979 ــ 1985) : تناقضات الوضع الداخلي، سقوط التجربة و انطلاق مسلسل المراجعات". ينشر موقع 30 غشت الحلقة الثانية من هذا الجزء، و هي تتضمن الفصل الثاني بعنوان: “ وثائق إعادة البناء".

هذا، و يجد القارئ نشرا كاملا للجزئين الأول و الثاني على الصفحة الرئيسية لموقع 30 غشت، و سيعمل الموقع قريبا على نشر وثائق منظمة "إلى الأمام" ــ المرحلة الثانية 1980 ــ 1994 : الخط التحريفي ــ الطور الأول 1980 ــ 1985.



لقراءة الحلقة الثانية من الجزء الثالث، انظر الصفحة الرئيسية لموقع 30 غشت



http://www.30aout.info



موقع 30 غشت