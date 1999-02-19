

هويتنا الوطنية العراقية

محمود محمد سهيل الجبوري

الحوار المتمدن-العدد: 5435 - 2017 / 2 / 17 - 17:11

المحور: دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات







هويتنا الوطنية العراقية



الباحث

محمود محمد سهيل الجبوري



































ألأديان في ألعراق

1 ـ ألصابئة ألمندائية

معناها ألمتعمّدون ألعارفون بالدين ، من أقدم ألديانات ألسماوية ألموحدة في بلاد ألرافدين ، تؤمن بالنبي آدم وألنبي شيت وسام بن نوح وألنبي يحيى بن زكريا ، يدّعون أن كتابهم ( ألكنزا إربا)نزل على آدم وألذي يجمع صحف آدم وشيت وسام بن نوح ، آمن ألصابئة بتعاليم إبراهيم وإحتفظوا بصحفه ، لغتهم هي ألآرامية وينطقون بلهجتها ألشرقية .

2 ـ ألأيزيدية

ديانة توحيدية غير تبشيرية ، ألموطن ألأصلي لها كردستان ألعراق ، أركان ألديانة ألتعميد وألختان وألصلاة وألصوم وزيارة معبد لالش ألذي يبعد مسافة 60 كم شمال ألموصل وألذي يضم قبب ألشيخ أدّي بن مسافر ألشامي ألهكاري (1078 ـ 1161م ) وألذي يعتبر مجدد ألديانة ألأيزيدية ، يؤمنون بالجنة ومجيء ألمهدي ، أليوم ألمقدّس هو ألأربعاء ، لهم كتابان مصحف رش وألجلوة ن ، ألأله ألأوحد هو (إيزي ـ يزدان ) ، يقدّسون ألملائكة ويعتبرون طاؤوس ملك نور ألله ورمز ألخير ، يصل توحيدها إلى نبذ فكرة وجود إبليس خالق ألشرور وألذنوب ، عيد رأس ألسنة يصادف يوم 20 نيسان من كل سنة ، وألمناسبة تعود إلى 4000 سنة ، ألأحتفال يتضمن إيقاد 365 فتيلة في معبد لالش ورمي ألبيض وكسره ،حاليا عدد معتنقي ألديانة ألأيزيدية في ألعراق تقريبا 550 ألف نسمة موزعين في مدن شنكال وسنجار وألشيخان وتلكيف وبعشيقة وبحزاني وسمّيل .

3 ـ أليهودية

وهي ديانة توحيدية غير تبشيرية ، موطنها ألأصلي فلسطين ، ويعتبر ألأله (يهوه) ألذي إبتدعوه بعد وفاة ألنبي موسى (ع) هو إلاههم ويعبدونه ، دخلت ألعراق في ألقرن ألثامن قبل ألميلاد في زمن ألملك ألآشوري شلمانصر ألي دخل عاصمة إسرائيل سنة 721 ق.م وجاء باليهود وأسكنهم ألخابور وسمّيت هذه ألغزوة بسبي سامريا ، وعلى رأسهم ألأسباط ألعشرة ، ثم جاء بعده ألملك الآشوري سنحاريب ألذي وصل مملكة يهوذا وجاء باليهود سنة 702 ق.م وأسكنهم شمال ألعراق ، أمّا ألقائد ألبابلي ألكلداني نبوخذنصّر ألثاني قام بسبي أليهود وجاء بهم إلى بابل سنة 597 ق.م وعرف بالسبي ألبابلي ألأول أو سبي يهوياكين ، وكان عدد أليهود عشرة آلاف يهودي ، أمّا ألسبي ألبابلي ألثاني فكان سنة 586 ق.م وجاء نبوخذنصّر بأربعين ألف يهودي أسكنهم في بابل ألعاصمة و أطرافها ، وسميّ بسبي صدقيا ، ألمدن ألقديمة ألتي سكنها أليهود هي ألعاصمة بابل و تل أبيب ( ألكفل) وسورا (ألقاسم) ونهر دعة (حديثة ) وعاقولا ( ألكوفة) وبانيقيا ( ألنجف) وفمباديتا ( ألفلوجة ) ، بدأ تهجيرهم من ألعراق عام 1950 م ، حاليا لم يبقى منهم سوى مئة شخص في ألعراق .









4 ـ ألمسيحية

دخلت إلى ألعراق من فلسطين في ألقرن ألأول ألميلادي ، وكان ألمبشّر ألأول للديانة ألمسيحية في ألعراق هو (مار أدّي ألسليح ألعبراني ) أحد حواريي ألسيد ألمسيح (ع) ألسبعين وألذي أرسله (توما) أحد ألتلامذة ألأثني عشر إلى ألشرق ، ثمّ تبعه تلميذه (مار ماري) بعد صلب ألمسيح بثلاثين عام ،دخلوا إلى شمال ألعراق سنة 59 م إلى حدياب وعاصمتها أربيل ، وكانت حدياب هي ألقاعدة ألأولى لأعلان ألمسيحية ومنها إمتدّت إلى باقي ربوعه شمالا وجنوبا ، بعدها قاما (مار أدّي) و(مار ماري) ببناء أول كنيسة في ألعالم ( تل كوخي) قرب ألمدائن سنة 70 م سميّت كنيسة بابل ، ثم أنشأت كنيسة ألحضر سنة 80 م ، ألديانة ألمسيحية دخلت إلى ألموصل بواسطة ثلاثة من ألرسل ألأثني عشر وهم (بطرس) و(توما) و(برتلماوي) ، ودخلت إلى جنوب ألعراق في عهد ألملك ألساساني (شابور ألأول ) ألمتوفي سنة 272 م ، وكان إمرؤ ألقيس ألأول (288 ـ 328 م) هو أول ألملوك ألمسيحيين في ألحيرة ، وألنعمان بن ألمنذر تنصّر سنة 593 م وأصبحت ألحيرة مقر للمسيحية ، حاليا عدد ألمسيح في ألعراق تقريبا 600 ألف مسيحي يتركزون في محافظات كردستان ألعراق وبغداد ، ألطوائف ألمسيحية في ألعراق هي سبعة 1ـ أتباع ألكنيسة ألكلدانية ألكاثوليكية 2ـ ألطائفة ألسريانية ألأرثذوكسية 3 ـ ألطائفة ألسريانية ألكاثوليكية 4 ـ ألكنيسة ألأرمنية ألكاثوليكية 5 ـ ألكنيسة ألأرمنية ألأرثذوكسية 6 ـ كنيسة ألمشرق 7 ـ كنيسة ألمشرق ألآشورية .

5 ـ ألزرادشتية

أدخلها إلى ألعراق ألملك ( أردشير ) ألساساني سنة 266م ، وهي ألديانة ألرسمية للساسانيين ، من معتقداتهم أن توقد نار إكراما لأله ألشمس وألقمر ومن ذلك ظهرت عبادة ألنار ، إنتهت بدخول ألأسلام إلى ألعراق سنة 637م .

6 ـ ألأسلام

وصل ألأسلام إلى ألعراق أول مرة سنة 12هجرية 633م عن طريق ألفتوحات ألعربية ألأسلامية وألتي جائت من ألجزيرة ألعربية في زمن ألخليفة ألراشدي أبو بكر ألصديق ، وكانت ألفتوحات كما يلي :ـ

1 ـ فتح خالد بن ألوليد ألحيرة سنة 12 هجرية 633م .

2 ـ فتح زهرة بن ألحويّة ألتميمي ألمدائن سنة 15 هجرية 637م .

3 ـ فتح عتبة بن غزوان ألمازني ألأبلّة سنة 15 هجرية 637م .

4 ـ فتح ألقعقاع بن عمرو ألتميمي حلوان شمال ألعراق سنة 16 هجرية 638م .

5 ـ فتح هاشم بن عتبة جلولاء سنة 16هجرية 638م .

6 ـ فتح عبد ألله بن ألمعتم تكريت وألموصل وخانقين سنة 16هجرية 638م .

7 ـ فتح عياض بن غنم تلّعفر سنة 18هجرية 640 م .

عند دخول ألفاتحين ألعرب ألمسلمين إلى ألعراق وجدوا سبعة ملايين عراقي مسيحي مع أقلّيات من ألصابئة و أليهود ، حاليا نسبة ألأسلام في ألعراق هي 99% من ألشعب ألعراقي ، ينقسمون إلى 60% شيعة و40% سنة ، ألمذاهب ألأسلامية ألتي تأسست في ألعراق هي ألمالكي وألجعفري وألشافعي وألحنبلي ، وحاليا يدين بهذه ألمذاهب كل مسلمي ألعراق ،أقام ألعرب ألمسلمين دول وإمارات في ألعراق منها 1 ـ ألدولة ألعربية ألأسلامية وعاصمتها ألكوفة من 36 ـ 40 هجرية 2 ـ ألدولة ألعباسية وعاصمتها بغداد من 145 ـ 656 هجرية 3 ـ ألأمارة ألمزيدية في ألحلة (998 ـ 1163م) 5 ـ ألدولة ألحمدانية في ألموصل من 890 ـ 1004م .









































ألحضارات في ألعراق

1 ـ ألسومريون (2850 ـ 2400ق.م)

بداية ألسومريون كانت في ألألفية ألسادسة قبل ألميلاد ، إذ إستقرّ ألعبيديون في جنوب ألعراق وكوّنوا ألمدن ألسومرية مثل أور ونيبور ولارسا ولجش وكيش وأريدو ، وبعد عصر ألعبيدين (4500 ـ 4000 ق .م ) بدأ ألعصر ألسومري ، ألموطن ألأصلي ألذي قدم منه ألسومريين هو منطقة جبال زاجروس وهم أقدم أمّة سكنت مابين ألنهرين ، ألتوراة سمّت بلاد سومر أرض شنعار وهي شمال ألخليج ألعربي وجنوب بابل ، ألكتاب ألمقدّس يطلق على أرض شنعار جنة عدن ، أوّل من لقّب نفسه ملك على سومر هو موحد ألبلاد وملك مدينة أومّا ( تل جوخة ) هو ألملك (لوكال زاكيزي ) وكان عهده هو نهاية عصر فجر ألسلالات 2800 ـ 2370 ق .م ، إتّخذ من ألوركاء عاصمة لمملكته ، أوّل سلالة سومرية حاكمة هي مدينة كيش ، حكمها 23 ملك ، أبرزهم ( إيتانا ) ملك كيش سنة 2800 ق.م وهو أوّل حاكم سومري ، معنى ألعراق باللغة ألسومرية هو (ألأرض ألمستوطنة ) ، وهناك مقولة أطلقها رجل ألتاريخ ألمشهور ( صموئيل نوح كريمر ) يقول فيها ( ألتاريخ يبدأ من سومر ) ، فهم ألذين إخترعوا ألكتابة ألمسمارية في جنوب ألعراق عام 3200 ق.م وألتدوين كان على لوح طين بواسطة قلم ألقصب ألمثلث ألرأس ، ألأمبراطورية ألسومرية بقيادة (لوجلامند) في ألفترة من 2525 ـ 2500ق.م كانت تمتد من جبال طوروس حتى جبال زاجروس ومن ألخليج ألعربي حتى ألبحر ألمتوسط ، كان رمز وشعار سومر هو ألصقر ، ألذي قضى على ألسومريين هم ألعيلاميين من غرب إيران ودمّروا أور سنة 2000 ق .م .

ألمدن ألسومرية

1 ـ أريدو (أبو شهرين)

مركز ألأله (إنكي ) وهو إله ألماء ، شيّدت 5000 ق.م ، تقع غرب أور بمسافة 7 كم .

2 ـ ألوركاء (أوروك)

شيّدت 4000ق.م ، ظهر فيها ألحرف ألأول في ألعالم وأخترعت فيها ألكتابة 3500 ق.م وكانت مسمارية صورية على ألواح من ألطين ، رمّم أسوارها ألملك (كلكامش) ، ومن أشهر ملوكها هو (أوتوخيكال) ألذي حكم للفترة من 2120 ـ 2112 ق.م ، وعلى يده حصلت سومر على إستقلالها ، تم تحديد موقع أوروك جغرافيا سنة 1849م من قبل عالم ألآثار ألبريطاني (وليام لوفتس) .

3 ـ نيبور (نفّر)

وهي ألعاصمة ألدينية للسومريين وألبابليين ، مقر ألأله (أنليل) وزوجته ( نينليل) ، تقع حاليا شمال شرق مدينة عفك بمسافة 7كم في محافظة ألقادسية .

4 ـ لكش (تلول ألهباء)

ظهر منها أول مصلح ومشرّع في ألتاريخ وهو ألملك (أورو كاجينا) 2400 ق.م ، أحد أمراء سلالة لكش ألأولى .



5 ـ أور

عاصمة ألمملكة ألسومرية خلال ألألف ألثالث وألرابع قبل ألميلاد ، وكانت عاصمة لثلاث سلالات حاكمة ، ورد إسمها بالتوراة (أور ألكلدانية ) ومعناها باللغة ألسومرية (مدينة ألنور) من أشهر ملوكها هو (كلكامش) ، أوّل عجلة دارت على ألأرض كانت في شوارع أور ، فيها زقّورة وهي معبد إله ألقمر (نانا) ، بنيت عام 2100ق.م ، يبلغ إرتفاعها 17 م ، وطول قاعدتها 62 م ، وعرضها 43م ، بناها (أورنمو ) وهو مؤسس سلالة أور ألثالثة ، كذلك يوجد في أور بيت ألنبي إبراهيم (ع) ألذي يضم 27 غرفة و5 باحات ، وقصر (شولكي ) ألقائد ألعسكري وألمصلح للفترة من 2095 ـ 2047 ق.م ، ومعبد (دب لال ماخ) ألذي يعدّ أقدم محكمة في ألتاريخ ، وألمقبرة ألملكية ألتي إكتشف فيها ألبروفسور (ليوراندولي) سنة 1927م قبر ألملك (آباركي) وقبر (بوآبي ) شبعاد وهي ملكة سومرية سنة 2600ق.م وألتي وجدت مسجاة بحلّتها ألذهبية وفوق رأسها أكليل من ألذهب وتحيط بها قيثارتها .

6 ـ كيش ( تل ألأحيمر)

حاليا في محافظة بابل.

ملحمة كلكامش

كلكامش هو أشهر ملوك أور وألذي إشتهر بملحمة كلكامش مع صديقه (أنكيدو) ، محور ألملحمة هو أنّ ألخلود من صفات ألألهة وأنّ مصير ألبشر هو ألموت وأنّ ألأعمال ألعظيمة هي ألتي تخلّد ألبشر ، ألملحمة هي أقدم ألأشكال ألأدبية ألكبرى ألتي عرفتها ألبشرية ، عثر عليها في ألموقع ألأثري ألمسمّى (تل ألعمارنة) في مصر ألوسطى كما يشير طه باقر في مقدّمته لملحمة كلكامش .

ألمشرّعون

1 ـ ألملك أوروكاجينا ، أول مشرّع في ألتاريخ من مدينة لكش .

2 ـ ألملك أورنمو ، شريعته مدونة باللغة ألسومرية ، تضم 37 مادة قانونية ، ظهرت في أور 2113ق.م .

3 ـ لبت عشتار ، خامس ملوك سلالة إيسن ، قانونه ظهر في جنوب ألعراق باللغة ألسومرية 2017 ق.م .

4 ـ قانون مملكة إيشنونا في ألألف ألثاني قبل ألميلاد ، عثر عليه في (تل حرمل ) بغداد .

5 ـ شولجي ، مصلح ومشرّع ، حاكم أور من 2095 ـ 2047 ق.م .

أعياد ألسومريون

ألسومريون كانوا يقيمون إحتفالات يوم 21 آذار من كل عام في حياة ألأله (تمّوز) وألذي يذهب إلى تحت ألأرض ثمّ يأتي إلى وجه ألأرض كإله ، كان يحتفل بموت تموز في وطن سومر ، ويعرف هذا أليوم 21آذار بعيد (زكمك) .



2 ـ ألأكديون (2371 ـ 2159ق .م)

وهم قبائل عربية قديمة نزحت من ألجزيرة ألعربية إلى وسط بلاد ألرافدين في ألألف ألثالث قبل ألميلاد بسبب ألجفاف وصعوبة ألعيش ، سكنوا ألقسم ألأوسط من ألعراق شمال بلاد سومر ، مابين نفّر في ألجنوب وخط هيت ـ سامراء في ألشمال بما فيها ديالى ، وأطلق عليها أسم بلاد أكد ألتي تمركزت في مدينة أكد (50 كم جنوب غرب بغداد على ألضفة ألغربية لنهر ألفراتبين زمبير وكيش) ، ألملك شرّوكين (سرجون ألأول) قضى على ألملك ألسومري (لوكال زاكيزي) وأقام مملكة أكد ألعظمى ، إستمرّ حكمه 65 سنة من 2340 ـ 2284 ق .م ، أخضع ألمدن ألسومرية ووحّد سومر واكد ، فتح ألأناضول وسوريا وفلسطين وسواحل ألبحر ألمتوسط وعيلام ومنطقة ألخليج ألعربي وصار ألشرق ألأدنى تحت حكمه ، إذ أسس أوّل إمبراطورية بعد ألطوفان ، حفيده (نرام سين ) ألذي تولّى ألحكم من 2260 ـ 2223ق .م أخضع مناطق جديدة له في جبال زاجروس وألعيلاميين وجزيرة كريت ، لقّب ملك ألجهات ألأربعة ، قضى على نفوذ مملكة إيبلا، إبنة سرجون ألأول هي (أنهيدونا ) أوّل شاعرة عرفها ألتاريخ في جنوب ألعراق ، كتبت أشعارها على ألواح طينية تمجّد آلهة ألحب (إينانا)عشتار سنة 2500ق.م ، عيّنها والدها رئيسة كهنة آلهة ألقمر في أور ، وهي عالمة فلك ونجوم ، مملكة أكد حكمها 11 ملك ، إنهارت على يد ألجوتيين (ألكوتيين) سنة 2218 ق.م وهم قبائل بربرية سكنت شمال ألعراق وشرقه .

ألآشوريون (1100 ـ 612ق.م)

من سلالة آشور بن سام بن نوح(ع) ، وهم أحفاد ألأكديون ، ألأمبراطورية ألآشورية ظهرت في شمال ألعراق ، عواصم ألآشوريون هي (آشور )و(نينوى)و(دورشروكين)و(كالح)، أقدم من حكم آشور هو ألقائد (تجلّاتفلاسرألثالث) ، وفي عهده أصبحت ألأمبراطورية ألآشورية قوية وشملت مصر وألأناضول وسوريا ، إتّخذت زهرة أللوتس رمز للأمبراطورية ألآشورية ، ومن أشهر ملوك ألآشوريين هم 1ـ ألقائد (جنزو)800ق.م 2 ـ ألقائد (نينوى) 800ق.م ألذي شاركته زوجته (سمير أميس) ألحكم خمس سنوات 3 ـ ألملكة (سمير أميس) حكمت ألأمبراطورية الآشورية 42 سنة بعد موت زوجها ألملك (نينوى) ، أخضعت آسيا ومصر وألحبشة لحكمها ، وكانت جميلة جدا 4 ـ ألملك (آشور ناصر بال ألثاني) حكم للفترة من 884 ـ858ق.م ، بنى قلعة كركوك 5 ـ ألقائد (شلمنصر) 721 ق.م 6 ـ ألملك (سنحاريب)حكم للفترة من 705 ـ 681ق.م ، عمّر نينوى وجعلها عاصمة له ، بنى جسر زاخو في دهوك 7 ـ ألملك (آشوربانيبال) حكم للفترة 669 ـ 629 ق.م ، بنى سور نينوى ،أسس دائرة معارف وهي عشرين ألف رقيم حاليا في ألمتحف ألبريطاني 8 ـ ألملك (أسرحدّون) ، سقطت نينوى عاصمة ألآشوريين على يد ألبابليين وألميديين سنة 612 ق.م











ألبابليون

نسبة إلى كلمة بابل ، سمّيت بابل لأن ألرب بلبل لغة ألناس جميعا حتّى لا يفهم بعضهم لغة بعض بعد إستقرار سفينة نوح(ع) وإنتهاء ألطوفان ، أقام فيها أهل ألأرض بعد ألطوفان وبنوا برجا ، برج بابل هو بقعة في سهل شنعار (تعالوا نبني لنا مدينة وبرجا رأسه في ألسماء ، ونقم لنا إسما فلا نتشتت على وجه ألأرض ) ، بابل كانت قرية صغيرة نهاية ألعصر ألأكدي 3500 ق.م ، توسّعت قليلا في زمن سلالة أور ألثالثة ثم مدينة كبيرة في ألعصر ألبابلي ألقديم وعاصمة للأموريين وملكهم (حمورابي) ألذي وحّد ألسلالات ألأمورية في دولة واحدة عاصمتها بابل .

ألسلالة ألبابلية ألأولى (1894 ـ 1595 ق.م )

ألأموريون (1894 ـ 1531 ق.م )ألذين جائوا من بادية سوريا أسّسوا بابل بزعامة سومو ـ آبوم (1894 ـ 1881 ق.م)وألذي بنى سور حول بابل وإتّخذ من بابل عاصمة له ، أصبحت مساحة مدينة بابل ألأثرية 8000 دونم آنذاك ، ضمّ إلى حكمه مدن كيش وسبّار ، ويعتبر سمو ـ آبوم مؤسس ألسلالة ألبابلية ألأولى ، حكمها 11 ملك ، من أسماء بابل ألقديمة (إيريدوكي)ألمدينة ألطيّبة أي ألفردوس، إذ كان ألبابليون يعتقدون أنّ جنة عدن في بقعتها ، بعدها حكم ألكاشيّون بابل 400سنة ، إلى أن تمكّن نبوخذّنصّر ألأول ملك إيسن سنة 1137 ق.م من طرد ألكاشيّين ونصّب سلالة إيسن حكّام على بابل ، ألملك ألآشوري (سنحاريب ) دمّر بابل سنة 689 ق.م وإستسلمت لآشور بانيبال سنة 648ق.م .

حمورابي (1728 ـ 1686ق.م )

هو سادس ملوك ألدولة ألبابلية ألأولى ، حكم 42سنة من 1792 ـ 1750 ق.م ، أصبحت بابل في زمنه عاصمة ألأمبراطورية ألبابلية وتوحّدت بلاد ألرافدين ، فتح كوثى ولارسا ونفّر ، أخضع عيلام وسوبارتووإيشنونا ن رفع ألرّب (مردوخ) إلى رتبة ألأله ألرئيسي لبلاد بابل ملك ألألهة وهو إله ألفحولة وألقوّة وألجبروت ألمادّي ، أوّل مدرسة شيّدت في ألعالم في عهد حمورابي هي مدرسة سبّار (أبو حبّة ) حاليا مكانهاغرب بغداد (ألمحمودية) ، يعتبر من أشهر ألمشرّعين ، شرّع قانونه على مسلّة حجرية من حجر ألدّيوريت ألأسود باللغة ألبابلية وألخطّ ألمسماري ، وتحتوي على 282 مادّة قانونية ،وصلت إلى مدينة سوسة في إيران ضمن غنائم ألملك ألعيلامي (شتروك ناخوتي ) ألذي غزا بابل سنة 1155ق.م ، عثر عليها سنة 1901م أثناء ألتنقيبات ألفرنسيّة ، وحاليا موجودة في متحف أللوفر بباريس .













ألأمبراطورية ألبابلية ألثانية (625 ـ 539ق.م )

ألقائد ألعسكري (نبوبلاصر) إعتلى عرش بابل سنة 625ق.م وتحالف مع ألميديين ألّين خلّفوا عيلام ، وبعد موته حكم إبنه نبوخذّنصّر ألثاني 605 ـ 562 ق.م ألّذي بنى بوابة عشتار ، وفي زمنه وصلت ألأمبراطورية ألبابلية ألثانية إلى ألخليج ألعربي وبلاد ألأناضول وسوريا وفلسطين وألأردن ومصر ، إتّخذ من زهرة أللؤلؤ(ألبابونج) رمز للحضارة ألبابلية على واجهة قاعة ألعرش، بنى ألجنائن ألمعلّقة وبرج بابل ، إنتهت ألأمبرطورية ألبابلية ألثانية بإحتلال بابل من قبل (كورش) ملك فارس سنة 539ق.م في زمن ألملك ألبابلي ألكلداني (بلشاصر) .

بوابة عشتار

شيّدت سنة 575ق.م وزيّنت بأحجار تصوّر 575 تنّين وثور ، عثر ألعالم ألألماني (كولدوي) سنة 1887م على شظايا ذات ألوان زاهية وعثر على أرضية شارع ألموكب ، إكتشف علماء ألآثار ألألمان بوابة عشتارسنة 1902 وأخرجت من ألعراق إلى ألمانيا سنة 1926م لأغراض ألصيانة على شكل صناديق مزجّجة محفوظة حاليا في متحف ألبيركامون في ألمانيا .































دول عراقية قبل وبعد ألميلاد

1 ـ مملكة ميسان ( 127ق.م ـ 147م )

2 ـ مملكة حدياب ( 116ق.م ـ 20م )

3 ـ دولة ألحضر

وهي دولة عربية ظهرت في ألقرن ألثاني قبل ألميلاد ، تقع جنوب غرب ألموصل ، وكانت دولة مستقلّة ، سكانها عبدوا إله ألشمس (بعل شمس) ، أشهر ملوكها سنطروق ألأول (160 ـ 190م) وسنطروق ألثاني ألملقّب (ألمظفّر ملك ألعرب) ، سقطت على يد ألملك ألساساني (شابور ألأول) سنة 241م .

4 ـ دولة ألمناذرة

حكمها أللّخميون ألعرب ألنازحين من شبه ألجزيرة ألعربية وهم من ألعماليق ، تقع جنوب غرب ألكوفة وعاصمتها ألحيرة ، سمّيت بالمناذرة لأن خمسة من ملوكها يسمّى (ألمنذر) ، حكمها 19 ملك ، إشتهرت بقصريها ألخورنق وألسدير ، من ألحيرة تعلّمت قريش ألكتابة ، أشهر ملوكها (عمرو بن عديّ بن نصر) ألذي حكم من 268 ـ 288م ، إتّخذ من ألحيرة عاصمة له ، وأصبح ملك على ألعرب في ألعراق ، كانت ألديانة فيها هي ألنسطورية ألمسيحية ، إنتهت بقتل ألملك ( ألنعمان بن ألمنذر) من قبل ألفرس (كسرى) .



























ألقوميات في ألعراق

1 ـ ألعرب وألعربية

سمّوا بالعرب نسبة إلى جد ألعرب وهو يعرب بن قحطان بن عابر بن شالخ بن أرفكشد بن سام بن نوح (ع) ، أوّل من نطق بالعربية هو إسماعيل بن إبراهيم ألخليل (ع) في مكّة وألذي بعث إلى أليمن وألعماليق ، تقسم ألعرب إلى ثلاث طبقات وهي :ـ

1 ـ ألبائدة : ـ هلكوا وإندثروا مثل ألعمالقة وجرهم وعاد وثمود .

2 ـ ألمستعربة :ـ (عرب ألشمال ) وهم ألعدنانيون .

3 ـ ألعاربة : ـ ( عرب ألجنوب) وهم ألقحطانيون .

إنتشر ألعرب من أولاد إسماعيل (ع) (ثابت ) و(قيدار) ، ألعدنانيون ينتسبون إلى عدنان بن أدمن بن ثابت بن ألهميسع بن تيمن بن بيت بن قيدار بن إسماعيل (ع) ، إنتشروا إلى ألعراق ، ينقسمون إلى ربيع ومضر ، ربيعة سكنت ألعراق ، أمّا ألقحطانيون ينتسبون إلى عابر بن شالخ بن أرفكشاد بن سام بن نوح(ع) ، وألذي إنقسم أحفاده إلى فصيلتين أقامت ألأولى في أور ألكلدانيين وهم إبراهيم (ع) ، إستطاع ألقحطانيون إخضاع ألعدنانيون لسلطاتهم في ألعراق ، في ألقرن ألثاني ألميلادي كانت ألهجرة ألعربية من أليمن وحضرموت إلى ألعراق عندما سكنوا ألحيرة ، وألقبائل ألمهاجرة هي بكر وربيعة ومضر ، بعد ظهر ألأسلام تغلّبت لغة ألجنوب(ألقحطانيون) على لغة ألشمال (ألعدنانيون)، حاليا عدد ألعرب في ألعراق هو 30 مليون نسمة ،نسبتهم 77% من ألشعب ألعراقي ، ألأكثرية شيعة وألأقلية سنة ، يتركزون في وسط وجنوب ألعراق.

2 ـ ألكرد

ألعمود ألفقري لموطن ألكرد هو جبال زاجروس وأرارات وطوروس وتقع غرب آسيا ، من بحيرة أورميه شرقا إلى كرداغ (عفرين) غربا ومن أرارات (أكري) شمالا إلى لورستان جنوبا ، وهذه ألمنطقة حاليا بين تركيا وإيران وألعراق وسوريا، بدأوا حضاريا منذ ألعصر ألحجري ألقديم (ألباليو ليثي) في كردستان ألعراق في موقع (برده بلكة ) على بعد 2 ميل شمال شرق جمجمال وكهف شانيدار بجبال برادوست وجبل نمرودداغ غرب بحيرة وان ،ألميديون ألآريون هم جذور ألشعب ألكردي ، أللغة ألأساسية ألكردية وألظاظا ألكورانية بأشكالها ألسورانية وألكرمنجية وألفيلية ، ينقسم ألأكراد إلى أربع مجموعات هي : 1 ـ ألكرمانجي 2 ـ ألكلهود 3 ـ ألكوران 4 ـ أللور ، ظهرت دول كردية عبر ألتأريخ منها 1 ـ ألدولة ألأيوبية وألتي أسّسها صلاح ألدين ألأيوبي 2 ـ ألأمارة ألأردلانية (1169 ـ 1867م) 3 ـ إمارة بهديتان (1376 ـ 1843م)وعاصمتها ألعمادية 4 ـ إمارة بابان (1649 ـ 1851م) وعاصمتها ألسليمانية 5 ـ إمارة سوران (1816 ـ 1838م) وتشمل أربيل وكركوك وألموصل ، حاليا عدد ألأكراد في ألعراق هو 7 مليون نسمة ، ونسبتهم 23% من ألشعب ألعراقي ، ألأكثرية تعتنق ألأسلام ، ألغالبية سنة وألأقلية شيعة ، يتركزون في محافظات دهوك وألسليمانية وأربيل.





3 ـ ألتركمان

ينحدرون من قبائل ألغز من ألأوغوز ألأتراك ، وكانت هناك ثلاث موجات لهجرتهم إلى ألعراق ، ألأولى عندما جنّد ألقائد ألأموي ووالي ألكوفة سنة 54هجرية عبيد ألله بن زياد ألف تركماني ضمن ألجيش ألموي وجاء بهم إلى ألعراق ، ألموجة ألثانية حدثت أيام ألدولة ألسلجوقية (1055 ـ 1194م) إذ هاجر ألتركمان بكثرة إلى ألعراق مع غزو ألسلطان طغرل بك ألحاكم ألثاني من ألسلالة ألسلجوقية ، أمّا ألموجة ألثالثة جائت في زمن ألدولة ألعثمانية على مرحلتين ألأولى مع غزو (سليمان ألقانوني )للعراق عام 1534م وألثانية تشجيع ألعثمانيين هجرة ألتركمان من ألأناضول وتوطينهم في شمال ألعراق مع جيش ألسلطان( مراد ألرابع )عام 1638م ، يتركز ألتركمان في مدن كركوك وجلولاء وألسعدية وآمرلي وطوزخورماتو وتلّعفر ، كلمة تركمان مشتقّة من (ترك إيمان) أي ألترك ألمؤمنين ، بدأ إطلاق إسم ألتركمان على أتراك ألعراق في ألعهد ألسلجوقي ، لغتهم ألرسمية هي ألتركية ، أهالي ألطوز لهجتهم آذرية فارسية ، يعتنقون ألأسلام ، ألسنة منهم ينحدرون من ألسلاجقة وألعثمانيين وألشيعة ينحدرون من ألفرس ألآذريون في ألعهد ألصفوي ، من عشائر ألتركمان 1 ـ ألبيّات 2 ـ قره غول 3 ـ رناؤط 4 ـ ألدايني ، ظهرت إمارات تركمانية في ألعراق منها : 1 ـ إمارة زين ألدين كوجك(1144 ـ 1233م) 2 ـ ألأتابكية في ألموصل 3 ـ إمارة قبجاك أوغوللاري، عدد ألتركمان حاليا في ألعراق أكثر من 3 ملايين نسمة ، ونسبتهم 9% من سكان ألعراق .





























ألغزاة وألمحتلّون للعراق

1 ـ ألجوتيّون ( ألكوتيون) دخلوا ألعراق وأسقطوا ألأكديين سنة 2159 ق .م .

2 ـ ألعيلاميون جائوا من وسط سوريا ودمّروا أور ألسومرية سنة 2000 ق.م .

3 ـ ألأموريون جائوا من بادية سوريا بقيادة ( إشبي إرّا) ألذي طرد ألعيلاميون من أور سنة 1763 ق.م

4 ـ ألحثّيون قدموا من تركيا وأسقطوا ألابليين سنة 1595 ق .م .

5 ـ ألكيشيّون قدموا من جبال زاجروس وإستولوا على بابل 400 سنة 1537 ـ 1137 ق.م .

6 ـ ألميتانيّون قدموا من ألقوقاز .

7 ـ ألميديّون دخلوا ألعراق من شمال إيران ودمّروا نينوى عاصمة ألآشوريين سنة 612 ق .م .

8 ـ ألفرس ألأخمينيّون أسقطوا بابل سنة 539 ق .م بقيادة كورش .

9 ـ ألأسكندر ألمقدوني إحتلّ بابل سنة 330 ق.م .

10 ـ ألسلوقيّون إحتلوا بلاد ألرافدين وجعلوا سلوقية عاصمة لهم بعد ألأسكندر ألمقدوني .

11 ـ ألرومان حكموا ألعراق سنة 115م بقيادة تراجان .

12 ـ ألفرثيّون ( ألفرس) إحتلّوا ألعراق وجعلوا طيسفون ( ألمدائن ) عاصمة لهم من 224 ـ 240م .

13 ـ ألساسانيّون ( ألفرس) إحتلّوا ألعراق من 226 ـ 651 م .

14 ـ ألبويهيون (ألفرس) إستولوا على بغداد من 946 ـ 1055م .

15 ـ ألسلاجقة (ألأتراك) إستولوا على بغداد من 1055 ـ 1187 م بقيادة طغرل بك .

16 ـ ألمغول إحتلّوا ألعراق من 1258 ـ 1340 م بقيادة هولاكو .

17 ـ ألجلائريّون إحتلّوا بغداد من 1340 ـ 1392 م.

18 ـ تيمور لنك غزا ألعراق من 1392 ـ 1411 م.

19 ـ دولة ألخروف ألأسود (قره قوينلّو) غزوا ألعراق في ألقرن ألخامس عشر ألميلادي بقيادة بهرام ، للفترة من 1411 ـ 1469م .

20ـ دولة ألخروف ألأبيض ( آق قوينلّو) إحتلوا ألعراق بقيادة حسن ألطويل من 1469 ـ 1508م.

21ـ ألصفويّون إحتلوا بغداد بقيادة إسماعيل ألصفوي من 1508 ـ 1534م .

22 ـ ألعثمانيّون إحتلوا بغداد بقيادة سليمان ألقانوني من 1534 ـ 1621م .

23ـ ألصفويّون إحتلّوا بغداد من 1621 ـ 1638م .

24 ـ ألعثمانيّون إحتلّوا بغداد بقيادة مراد ألرابع من 1638ـ 1747م .

25 ـ ألمماليك ألعثمانيّون من أصل شركسي حكموا ألعراق من 1747 ـ 1831 م .

26 ـ بريطانيا إحتلّت ألعراق من 1914 ـ 1920 م .

27 ـ ألولايات ألمتحدة ألأمريكية وحلفائها إحتلّوا ألعراق من 2003 ـ 2011م .

ألثورات وألأنقلابات وألأنتفاضات

1 ـ ثورة ألأمام ألحسين بن علي بن أبي طالب(ع) في كربلاء بتاريخ 10 محرّم 61هجرية 683 م ضد ألسلطة ألأموية في خلافة يزيد بن معاوية .

2 ـ ثورة ألتوّابون في ألكوفة سنة 65هجرية 687م بقيادة سليمان بن صرد ألخزاعي ضد لسلطة ألأموية .

3 ـ ثورة ألمختار ألثقفي في ألكوفة سنة 66هجرية 688م على ألسلطة الأموية .

4 ـ ثورة بن ألأشعث في ألكوفة سنة 83هجرية 704م بقيادة عبد ألرحمن بن محمد ألأشعث ضد ألحجاج بن يوسف ألثقفي في زمن ألخليف عبد ألملك بن مروان ألأموي .

5ـ ثورة زيد بن علي في ألكوفة سنة123هجرية 741م ضد ألسلطة ألأموية في خلافة هشام بن عبد ألملك .

6 ـ ثورة بن طباطبا في ألكوفة سنة 199هجرية 816 م بقيادة ألعلوي محمد بن إبراهيم طباطبا أيام ألخليفة ألعباسي أبو جعفر ألمنصور .

7 ـ حلف ذي ألكفل سنة 1725م بقيادة عشيرة شمّر مع آل شبل وبني لام وبني ساعدة ضد ألسلطات ألعثمانية أيام ألوزير أحمد باشا .

8ـ ثورة ألسيد مهدي ألأشيقر في كربلاء سنة 1876م ضد ألسلطات ألعثمانية .

9 ـ دكة عاكف سنتي 1915 و1916 م في ألحلة ضد ألسلطات ألعثمانية وهي عصيان أيام ألقائد عاكف بك .

10ـ ثورة ألنجف (نجم ألبقّال) سنة 1918م ضد ألبريطانيين .

11ـ ثورة ألعشرين في 30/6/1920 م وهي ثورة ألشعب ألعراقي ضد ألبريطانيين .

12ـ ثورة ألسليمانية سنة 1920م بقيادة ألشيخ محمود ألحفيد ألبرزنجي ضد ألبريطانيين .

13ـ ثورة 2مايس 1941م بقيادة رشيد عالي ألكيلاني ضد ألبريطانيين .

14ـ ثورة 14 تموز 1958 م بقيادة حركة ألضباط ألأحرار(عبد ألكريم قاسم) على ألنظام ألملكي .

15ـ ثورة 8 شباط 1963 م بقيادة ألضباط ألقوميين (عبد ألسلام محمد عارف) على ألنظام ألجمهوري (عبد ألكريم قاسم) .

16ـ ثورة 17 تموز 1968م بقيادة ألضباط ألقوميين ( أحمد حسن ألبكر) على ألنظام ألجمهوري (عبد ألرحمن محمد عارف) .

17ـ إنقلاب بكر صدقي بتاريخ 27/10/1936م ضد حكومة ياسين باشا ألهاشمي .

18ـ محاولة إنقلاب رئيس ألوزراء عارف عبد ألرزاق بتاريخ 15/9/1965م ضد ألسلطة ألبعثية (أحمد حسن ألبكر) .

19ـ محاولة إنقلاب رئيس ألوزراء عارف عبد ألرزاق بتاريخ 30/6/1966م ضد ألسلطة ألبعثية ( أحمد حسن ألبكر).

20ـ محاولة إنقلاب عبد ألغني ألراوي بتاريخ 31/12/1969م ضد ألسلطة ألبعثية (أحمد حسن ألبكر ) .

21ـ محاولة إنقلاب أللواء ناظم كزار مديرألأمن ألعام بتاريخ 30/6/1973م ضد ألسلطة ألبعثية ( أحمد حسن ألبكر) .



22ـ محاولة إنقلاب ألخط ألموالي إلى سوريا (محمد عايش وعدنان ألحمداني) بتاريخ 20/7/1979م ضد ألسلطة ألبعثية (صدام حسين مجيد ألتكريتي) .

23ـ إنتفاضة بتاريخ 20/11/1952م ضد إتفاقية ألمناصفة في ألأرباح مع شركات ألنفط ألأحتكارية .

24ـ إنتفاضة بتاريخ 14/2/1955م لأسقاط ميثاق ألتعاون ألعراقي ـ ألتركي (حلف بغداد) .

25 ـ إنتفاضة ألموصل بتاريخ 8/3/1959م بقيادة ألعقيد عبد ألوهاب ألشوّاف ضد ألنظام ألجمهوري (عبد ألكريم قاسم) .

26 ـ إنتفاضة ألشيوعيون بتاريخ 3/7/1963م في معسكر ألرشيد بقيادة ألعريف حسن سريع ضد ألسلطة ألبعثية (عبد ألسلام محمد عارف) .

27 ـ إنتفاضة شيعية بتاريخ 21/1/1977 م ألمصادف 20 صفر 1396هجرية في ناحية ألحيدرية ( ألنجف) بقيادة ألعلامة ألأسيد محمد باقر ألحكيم ضد ألسلطة ألبعثية (أحمد حسن ألبكر ) أثناء أربعينية ألأمام ألحسين(ع) .

28 ـ إنتفاضة شيعية بتاريخ 12/6/ 1979 م ألمصادف 17 رجب 1399هجرية في ألنجف وألمثنى وذي قار بقيادة ألعالمة ألشهيدة آمنة حيدر إسماعيل ألصدر (بنت ألهدى) ضد ألسلطة ألبعثية (احمد حسن ألبكر ) بسبب إعتقال ألمرجع ألشهيد محمد باقر ألصدر لتأييده ألثورة ألأسلامية في إيران .

29 ـ إنتفاضة ألعراقيون بتاريخ 2/3/1991م ألمصادف 15 شعبان 1411هجرية وألتي إنطلقت من ألبصرة ضد ألسلطة ألبعثية (صدام حسين مجيد ألتكريتي) بعد إنسحاب ألجيش ألعراقي من ألكويت .



















ألجبابرة و ألطغاة

1 ـ نمرود بن كنعان بن كوش بن حام بن نوح(ع) ، أول جبّار في ألأرض ، حكم في بابل ألقديمة سنة 1900 ق.م في زمن ألنبي إبراهيم ألخليل(ع) ، إستمر حكمه 400 سنة .

2 ـ عبيد ألله بن زياد بن أبيه (660 ـ 714 م) والي ألعراق في خلافة يزيد بن معاوية ألأموي ، حكم ألعراق 20 عام ، عاصر ألأمام ألحسين بن علي (ع) .

3 ـ صدّام حسين مجيد ألتكريتي (1937 ـ 2006م) ، رئيس جمهورية ألعراق للفترة من 1979ـ 2003 .

















رموز ألعراق ألوطنية وبناة ألدولة ألعراقية

1 ـ ألجيش

1 ـ محمود شوكت (1856 ـ 1913 ) ، خريج إسطنبول 1881 م ، قائد ألفيلق ألثالث ألعثماني ، وزير حربية 1909م .

2 ـ فتّاح باشا (1861 ـ 1939) ، خريج إسطنبول ، لواء ، متصرف لواء كركوك 1921 ـ 1924 .

3 ـ عبد ألغفور ألبدري ، شارك في ألثورة ألعربية 1916م ،.

4 ـ جعفر ألعسكري ، فريق أول ، أول وزير دفاع 1920م .

5 ـ أمين زكي ، لواء ركن ، خريج إسطنبول ، نائب عن بغداد .

6 ـشاكر محمود شكري ، مواليد 1912م ، لواء ركن ، وزير دفاع 1966 ـ 1968 .

7 ـ عبد ألجبار شنشل (1920 ـ 2014 ) فريق أول ركن ، رئيس أركان ألجيش 1970 ، وزير دفاع 1984 .





























2 ـ ألسياسة

1 ـ نوري باشا سعيد (1887 ـ 1958 ) ، رئيس وزراء 14 مرة 1930 ـ 1958 ، أسس حلف بغداد 1954 ، أسس ألأتحاد ألهاشمي 1958 ، وزير دفاع سابق .

2 ـ محمد مهدي كبة (1900 ـ 1984) ، من مؤسسي ألجمعية ألوطنية 1948 ، أسس حزب ألأستقلال 1945 ، نائب في ألبرلمان 1937 .

3 ـ عبد ألوهاب عبد أللرزاق مرجان ، عضو مجلس نواب 6 مرات ،رئيس مجلس ألنواب 9 مرات 1948 ـ 1957 ، رئيس وزراء 1957 .

4 ـ د . محمد حديد (1907 ـ 1999) ، من مؤسسي جريدة ألأهالي 1932 ، من مؤسسي ألحزب ألوطني ألديمقراطي 1946، وزير تموين 1946 ، نائب عن ألموصل 3 مرات ، وزير مالية 1958 ، أسس ألحزب ألوطني ألتقدمي 1959 .

5 ـ صالح جبر (1895 ـ 1957) ، نائب عن ألمنتفك 1930 ، متصرف كربلاء 1935، وزير معارف 1933 ، وزير عدل 1936 ، رئيس وزراء 1947 ، وزير خارجية 1950 ، أسس حزب ألأمة ألأشتراكي 1951 ، عضو مجلس أعيان 1957 .

6 ـ محمد ألصدر (1882 ـ 1956 ) ، رئيس وزراء 1948 .

7 ـ سعد صالح جريو (1894 ـ1949) ، حقوقي ، متصرف ألحلة 1946 ، وزير داخلية1948 .

























3 ـ ألأصلاح

1 ـ ألأمام ألشيخ محمد حسين كاشف ألغطاء (1877 ـ1954 ) ، وحّد ألعرب وألمسلمين ، دعى إلى تحكيم ألعقل في ألقضايا ألفقهية ، أمّ ألمصلين من ألسنة وألشيعة في ألقدس 1931 .

2 ـ محمود ألآلوسي .

3 ـ هبة ألدين ألشهرستاني ، حاول ألتوفيق بين ألأسلام وألعلوم ألحديثة ، أصدر مجلة ألعلم 1910.

4 ـ ألشيخ محمد رضا ألمظفّر (1904 ـ 1964 ) .

5 ـ ألشيخ محمد رضا ألشبيبي(1888 ـ 1965) ، وزير معارف 1922 ، عضو مجلس أعيان 1935 ، رئيس نادي ألقلم ألعراقي ،رئيس ألمجمع ألعلمي ألعراقي .

6ـ ألشيخ د. احمد ألوائلي (1928 ـ 2003)، من أعلام مدرسة ألتغيير ، خطيب ، من رواد ألأصلاح .

7ـ ألشهيد ألسيد محمد محمد صادق ألصدر (1940 ـ 1999) ، صاحب نهضة إصلاحية شعبية 1995.

8 ـ ألشيخ عبد ألكريم عبد ألرضا ألماشطة (1881 ـ 1959 ) ، من مؤسسي حركة أنصار ألسلام 1954 ، أصدر مجلة ألعدل 1938 ، أصدر جريدة ألقافلة 1959 .



























4 ـ ألهندسة

1 ـ د. محمد مكية ، مواليد 1914 ، شيخ ألمعماريون ، أسس جمعية ألفنانين ألتشكيليين 1955، أسس قسم ألهندسة ألمعمارية في كلية ألهندسة 1959 ، صمم جامع ألخلفاء 1961 .

2 ـ رفعت ألجادرجي ،مواليد 1926 ، صمم أول نصب للجندي ألمجهول 1963 ، صمم علم ألعراق 2004.

3 ـ زهاء حديد (1950 ـ 2016 ) بروفسورة ، صممت مشاريع كبرى في ألمانيا وألنمسا وأميركا وإسبانيا وهونغ كونغ ، حصلت على وسام ألأمبراطورية ألبريطانية 2012 .

4 ـ د. أحمد سوسة (1900 ـ 1982) ، أحد مؤسسي جمعية ألمهندسين 1938 ، من مؤسسي ألمجمع ألعلمي ألعراقي 1946 ، مدير عام ألمساحة 1947، له 50 كتاب .





































5 ـ ألطب

1 ـ د. صائب شوكت ،طبيب ألملك غازي ، مؤسس كلية ألطب في ألعراق .

2 ـ د. كمال ألسامرائي (1914 ـ 1999) ، مؤسس طب ألنسائية وألتوليد .

3 ـ د . فرحان باقر ، بروفسور ، مؤسس طب ألباطنية .

4 ـ د إحسا ن ألبحراني ، مؤسس قسطرة ألقلب 1963 .

5 ـ د . لمعان أمين زكي ، مؤسسة طب ألأطفال .

6 ـ د . سلمان فائق (1910 ـ 2002) .

7ـ د . لحاظ ألغزالي ، عالمة جينات .

































6 ـ ألأقتصاد

1 ـ عبد ألحسن زلزلة ، أول من وضع خطة خمسية للعراق 1965 ـ 1969 ، مساعد أمين عام ألجامعة ألعربية .

7 ـ ألفلك

1 ـ د .عبد ألعظيم ألسبتي ، بنى ألمرصد ألفلكي فوق جبل كورك 2005 ، أطلقت أكاديمية أمريكية إسمه على كويكب ( ألأسترويد) بين ألمريخ وألمشتري .

8 ـ ألفيزياء

1 ـ د . عبد ألجبار عبد ألله (1911 ـ 1969 ) عالم فيزياء ، رئيس هيئة ألطاقة ألذرية 1958 ، رئيس جامعة بغداد 1959 ، من تلاميذ أنشتاين .

9 ـ ألكيمياء

1 ـ د . جليل كريم أحمد ألخفاجي ، بروفسور ، من أهم خمسة علماء كيمياء في ألعالم . حاصل على 8 براءات إختراع ، أستاذ في كلية ألهندسة جامعة بابل حاليا .

10 ـ ألصحافة

1 ـ إبراهيم صالح شكر ، أصدر جريدة ألناشئة 1924 .

2 ـ إبراهيم داقوقي (1934 ـ 2008 ) صحفي وإعلامي ، أسس مجلة ألتراث ألشعبي .























11 ـ ألتاريخ

1 ـ عباس ألعزاوي (1890 ـ 1971 ) .

2 ـ عبد ألرزاق ألحسني ( 1903 ـ 1997 )، مؤرخ ألعراق .

3 ـ ألعلّامة حسين محفوظ (1926 ـ 2009 ) ، شيخ ألتراث ، أستاذ ألمستشرقين ، له 1500 مؤلف .

4 ـ د . حسين أمين ( 1932 ـ 2014 ) شيخ ألمؤرخين ،

5 ـ د . سامي سعيد ألأحمد (1930 ـ 2006) ، له 30 مؤلف .

6 ـ ألشيخ باقر شريف ألقرشي (1925 ـ 2012) ، مؤسس مكتبة ألأمام ألحسن في ألنجف ، له جناح خاص في مكتبة ألكونغرس ألأمريكي .

7 ـ د. محمد مظفر ألأدهمي .

8 ـ د. عماد عبد ألسلام رؤوف ألعطار ، مواليد 1948 .

9 ـ ألعلّامة د . جواد علي (1907 ـ 1987) ، من مؤسسي ألمجمع ألعلمي ألعراق 1947.



























12 ـ ألآثار

1 ـ طه باقر ( 1912 ـ 1984 ) ، امين ألمتحف ألعراقي من 1941 ـ 1953 ، مدير ألآثار ألعام من 1958 ـ 1963، رئيس تحرير مجلة سومر 1958 ـ 1963 ، نائب رئيس جامعة بغداد من 1961 ـ 1963 .

2 ـ د . فوزي رشيد ، مدير ألمتحف ألعراقي من 1969 ـ 1977 .

3 ـ فؤاد سليمان أللوس سفر (1911 ـ 1978)، مؤسس قسم ألآثار في كلية ألأداب 1956 ، مدير ألآثار ألعام 1958 .





































13 ـ ألأدب

1 ـ أنور شاؤول ، كاتب قصة ، أصدر مجلة ألحاصد .

2 ـ ألعلامة د. عبد ألرزاق محيي ألدين (1910 ـ 1963) ، ناقد ومفكر وشاعر .

3 ـ د . علي جواد ألطاهر (1911 ـ 1996) ، شيخ ألنقاد ، له 40 مؤلف .

4 ـ عادل كاظم ، روائي وكاتب مسرحيات ،له 30 نص مسرحي ز

5 ـ غائب طعمة فرحان ، روائي .

6 ـ عالية ممدوح ، روائية .



































14 ـ ألشعر



1 ـ معروف عبد ألغني ألرصافي (1875 ـ1945 ).

2 ـ عبد ألمحسن ألكاظمي (1870 ـ 1935 ).

3 ـ جميل صدقي ألزهاوي .

4 ـ أحمد ألصافي ألنجفي (1896 ـ1977) .

5 ـ عبد ألله كوران (1904 ـ 1962 ) ، من مؤسسي ألأتحاد ألعام للأدباء وألكتاب 1951 .

6 ـ محمد مهدي ألجواهري (1899 ـ1997) ، شاعر ألعرب ألأكبر ، من مؤسسي ألأتحاد ألعام للأدباء وألكتاب 1951 .

7 ـ نازك ألملائكة (1923 ـ 2007 ) ، أول من كتب ألشعر ألحر 1947 .

8 ـ عبد ألوهاب ألبياتي (1926 ـ 1999) ، من رواد ألشعر ألحر.

9 ـ بدر شاكر ألسياب (1924 ـ 1964 ) ، من رواد ألشعر ألحر

10 ـ بلند ألحيدري .

11 ـ سركون بولص .























15 ـ ألشعر ألشعبي

1 ـ ألحاج زاير بن عسكورة ألدويج ( 1860 ـ 1919) .

2 ـ ملّا عبود ألكرخي (1861 ـ1946) .

3 ـ ملّا عبود غفلة ، أمير ألشعراء .

4 ـ عبد ألأمير ألفتلاوي .

5 ـ ملّا منفي عبد ألعباس ألكفلاوي (1900 ـ 1938 ).

6 ـ مظفّر ألنواب ، مواليد 1934.



































16 ـ ألموسيقى

1 ـ ألملّا عثمان ألموصلي (1854 ـ 1923) ، أستاذ سيد درويش وزكريا أحمد .

2 ـ صالح ألكويتي (1908 ـ 1986) ، مؤسس ألأغنية ألعراقية ، لحّن ألف أغنية ، رئيس فرقة ألأذاعة ألعراقية 1936 ، نقل لحن أللامي إلى مصر .

3 ـ سالم حسين ، أمير ألقانون .

4 ـ منير بشير .

5 ـ محمد جواد أموري ، موسيقار وملحن ، لحّن 500 أغنية .





































17 ـ ألغناء

1 ـ محمد ألقبانجي (1901 ـ 1988) ، مطرب ألعراق ألأول 1932 ، مغنّي مقام .

2 ـ صديقة ألملّاية (1901 ـ 1969) .

3 ـ سليمة مراد (1905 ـ1974) ، سيدة ألغناء ألعراقي ، ورقاء ألعراق ، سليمة باشا .

4ـ مائدة نزهت .

5 ـ عفيفة إسكندر .

6 ـ ناظم ألغزالي.



































18 ـ ألتمثيل

1 ـ جعفر ألسعدي (1921 ـ 2005) ، أسس ألفرقة ألشعبية للتمثيل 1947 .

2 ـ أسعد عبد ألرزاق (1923 ـ2013) ، أسس فرقة 14 تموز للتمثيل ، عميد كلية ألفنون ألجميلة 1961 ـ 1972 ، عميد أكاديمية ألفنون ألجميلة 1972 ـ 1988 .

3 ـ خليل شوقي ( 1924 ـ 2015) .

4 ـ حقّي ألشبلي ، رائد ألمسرح ألعراقي .

5 ـ يوسف ألعاني ( 1928 ـ 2016) ، أسس فرقة ألفن ألحديث 1952 ، كتب 50 مسرحية .

6 ـ سامي عبد ألحميد .



































19 ـ ألرسم

1 ـ جواد سليم (1921 ـ 1961 ) ، صمم نصب ألحرية في ساحة ألتحرير .

2 ـ فائق حسن (1914 ـ 1992) ، أسس فرع ألرسم في معهد ألفنون ألجميلة 1939 .

3 ـ حافظ ألدروبي .

4 ـ إسماعيل ألشيخلي ، مدير عام دائرة ألفنون ألتشكيلية في وزارة ألثقافة وألأعلام 1986 .

5 ـ ناظم رمزي (1927 ـ 2003) ، رسام ، مصور ، خطاط ، مؤسس أكبر دار عصرية للطباعة بالعراق .





































20 ـ ألنحت

1 ـ خالد ألرحال (1926 ـ 1986 ) ، صممّ ألجندي ألمجهول وتمثال أبو جعفر ألمنصور .

2 ـ محمد غني حكمت (1929 ـ 2011) ، شيخ ألنحّاتين ، صممّ تمثال شهريار وشهرزاد وكهرمانة وعلي بابا وألأربعين حرامي .

3 ـ إسماعيا فتّاح ألترك (1934 ـ 2004 ) ، صممّ تماثيل ألرصافي وألكاظمي وأبو نؤاس وألواسطي .









































21 ـ أللغة ألعربية

1 ـ ألأب إنستاس ألكرملي (1866 ـ 1947 ) ، أصدر مجلة لغة ألعرب 1911 ، عضو مجمع أللغة ألعربية في ألقاهرة 1932 .

2 ـ يوسف رزق ألله غنيمة ( 1885 ـ 1950 ) ، أسس جريدة صدى بابل 1909 .

3 ـ ألعلّامة د . مصطفى جواد ( 1904 ـ 1969 ) ، لغوي ، مؤرخ ، له 46 مؤلف .

4 ـ كوركيس عواد (1908 ـ 1992) .

5 ـ عبد ألأمير ألورد .

6 ـ د . محمد جبار ألمعبيد ألكرناوي (1937 ـ 1999) .



































22 ـ ألزعماء ألوطنيون ألخالدون

ـ ألسيد محمد سعيد ألحبوبي (1850 ـ 1915 ) ، فقيه ، شاعر، قائد جماهيري ضد ألأحتلال ألبريطاني .

ـ ألشيخ عبد ألواحد آل سكر (1880 ـ1956) ، زعيم قبلي ، من قادة ثورة ألعشرين.

ـ ألأشيخ ضاري محمود ألزوبعي ، توفي 1928 ، من قادة ثورة ألعشرين .

ـ ألشيخ محمد ألخالصي (1888 ـ 1963) ، من قادة ثورة ألعشرين

ـ محسن أبو طبيخ ( 1878 ـ 1961) ، متصرف كربلاء 1920 ، عضو مجلس أعيان 1956 ، من قادة ثورة ألعشرين .

ـ ألشيخ محمود ألحفيد (1881 ـ 1956 ) ، قارع ألأحتلال ألبريطاني 1920 .

ـ ألسيد نور عزيز ألياسري ، من قادة ثورة ألعشرين .

ـ ألشيخ جعفر صميدع ألعباسي ، من قادة ثورة ألعشرين .

ـ ألسيد محمد باقر حيدر إسماعيل ألصدر (1935 ـ 1980 ) ، قائد سياسي ، قارع ألدكتاتورية .





















































23 ـ شهداء ألعراق



1 ـ صادق عبد ألحسين شهيب ، شنق 14/11/1916 في ألحلة من قبل ألعثمانيين أثناء دكة عاكف .

2ـ يهوذا حسقيل (أبو دارم) ، شنق 14 /5/1949 ،علقت جثته في باب ألمعظم ، عضو أللجنة ألمركزية للحزب ألشيوعي ألعراقي .

3 ـ حسين محمد ألشبيبي (صارم) ، شنق 14/5/1949 ، علقت جثته في باب ألمعظم ، عضو أللجنة ألمركزية للحزب ألشيوعي ألعراقي .

ـ ليلى قاسم حسن (عروس كردستان) ، إستشهدت 1974 ، ناشطة شيوعية .

5 ـ آمنة حيدر إسماعيل ألصدر (بنت ألهدى) ، عالمة ، أديبة ، إستشهدت 9/4/1980، أججت إنتفاضة في ألنجف 12/6/1979 .

6 ـ محمد باقر حيدر إسماعيل ألصدر (1935 ـ1980) ، فقيه ، مرجع ،إستشهد 9/4/1980 لقيادته ألحركة ألأسلامية ضد ألنظام ألسابق.

7ـ د . سلوى ألبحراني ، طبيبة ، إستشهدت 1982 ، من تلميذات بنت ألهدى .

8ـ محمد محمد صادق ألصدر (1940 ـ1999) ، فقيه ، مرجع ، إستشهد 19/2/1999 ، لقيادته نهضة إصلاحية .

9 ـ محمد باقر محسن مهدي ألحكيم (1939 ـ2003)، فقيه ، مرجع ، إستشهد28/8/2003 ، من قبل ألأرهابيين لقيادته نضال ألشعب ألعراقي ضد ألدكتاتورية .

10 ـ أميّة أحمدناجي جبارة ألجبوري ( ألشيخة أمية) ،قانونية ، عضو مجلس محافظة صلاح ألدين ، إستشهدت 14/6/2014 على يد داعش .

ـ سميرة ألنعيمي ، قانونية ، إستشهدت 2014 على يد داعش في ألموصل .

12 ـ مصطفى ألعذاري ، مقاتل في ألجيش ألعراقي ، إستشهد 14/5/2015 على يد داعش في ألفلوجة .













24 ـ مدن عراقية



1 ـ أربيل (أربا ـ إيلو )معناها أربعة آلهة ، مدينة آشورية ، فتحها ألعرب ألمسلمون سنة 32هجرية 654م بقيادة عتبة بن فرقد .

2 ـ ألموصل ، بناها ألملك ألآشوري سنحاريب ، فتحها ألعرب ألمسلمون سنة 16 هجرية 637م بقيادة ربعي بن ألأفكل ألعنزي .

3 ـ ألعمادية ، بناها ألملك ألآشوري شمس أدات ألخامس سنة 810 ق .م ، من أسمائها ألقديمة ( بناية ميديان) .

4 ـ ألكفل ، بناها يهوياكين بن يوشي ملك يهوذا سنة 560 ق .م ، وصلها ألأسلام سنة 15 هجرية بقيادة زهرة بن ألحوية ، من أسمائها ألقديمة (تل أبيب) و(ألنخيلة ) و(بر ملاحة) .

5 ـ ألكوفة ، بناها سعد بن أبي وقاص سنة 17 هجرية 638م كمعسكر ، من أسمائها ألقديمة (عاقولا) .

6 ـ ألبصرة ، معناها ألأرض ألغليضة ألتي فيها حجارة ، بناها عتبة بن غزوان سنة 14 هجرية 636م .

7 ـ كربلاء (كرب ـ إيلا) معناها حرم ألله ، بنتها قبيلة بني أسد سنة 64هجرية 685م .

8 ـ بغداد ، بناها ألخليفة ألعباسي أبو جعفر ألمنصور سنة 145 هجرية 762م ، من أسمائها ألقديمة (ألزوراء) و(دار ألسلام) .

9 ـ واسط ، بناها ألحجاج بن يوسف ألثقفي سنة 78هجرية 699م كمعسكر .

10 ـ ألنجف ، معناها ألمكان ألذي لا يعلوه ألماء ، تأسست سنة 170 هجرية 788م ، من أسمائها ألقديمة (بانيقيا)و(أللسان)و(ألغري) .

11 ـ سامراء ، بناها ألخليفة ألعباسي ألمعتصم سنة 221هجرية 842 م ، من أسمائها ألقديمة (سر من رأى) ، كانت عاصمة لثمان خلفاء عباسيين .

12 ـ ألنيل ، بناها أبو ألحسن علي بن مزيد ألأسدي سنة 401 هجرية 1012م .

13 ـ ألحلة ، بناها سيف ألدولة صدقة بن منصور ألمزيدي ألأسدي سنة 495هجرية 1080 م ، عاصمة ألأمارة ألمزيدية ، من أسمائها ألقديمة (ألفيحاء) .









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