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عقد سوري اجتماعي جديد لعام 2017


بابلو سعيدة
الحوار المتمدن-العدد: 5435 - 2017 / 2 / 17 - 08:58
المحور: المجتمع المدني
    


عقد سوري اجتماعي جديد لعام 2017
ميثاق وطني ، ينبثق عنه هيئة وطنية، وحكومة وطنية من المؤيدين والمعارضين . ويمثلون نخباً مدنية سلمية ، ممثلة للتيارات التقدمية / اليسارية / الوطنية / البرجوازية / سوريا الموحدة تكون بديلاً عن الانتخابات النيابية أو الرئاسية ، التي تعتمد مؤسسات المجتمع الأهلي التقليدي ــ لا مأسسة الدولة والمجتمع ــ والتي يصوّت أو ينتخب خلالها المواطن على أساس العشائرية والعائلية والقبلية والدينية والطائفية والمذهبية والمحسوبية والمافوية يقول د . اليونس :(( لا شكّ في انّ المصلحة الخاصة، والتأثير العاطفي السائد في المجتمع الأهلي التقليدي ، يلعبان دوراً هامّاً بكلّ انتخاب ، وليست الأهلية والكفاية هما وحدهما اللتان تفرضان وتفوزان. وعندما نستبدل المصلحة الخاصة ، والتأثّر العاطفي بالمصلحة العامة نبنيوطناجميلاً..وللجميع . )) .وتقوم الحكومة الوطنية ، بالتهيئة ، لماسسة الدولة والمجتمع وتشكيل أحزاب رافضة للشوفينية والأسلمة السياسية وأخواتها ، وخلال مدة أقصاها أربع سنوات وهذا الميثاق الوطني ، يتضمّن في خطوطه العريضة 1 ـــ سوريا جمهورية ديمقراطية / مدنية / عَلْمانية تعتمد .ماسسة الدولة والمجتمع ، وتدوير السلطة والتعددية الحزبية القائمة على رفض الشوفنية، والأسلمة السياسية وأخواتها 2 ــ المساواة بين الجنسين في جميع المجالات ، وحقّ الأنثى الشرعي في الترشّح لمنصب رئاسة الجمهورية ، والمحكمة الدستورية العليا التي تحاكم أعلى قمة الهرم 3 ــ رفض اية مادة تدعو إلى انّ دين الدولة الإسلام أو أن يكون دين رئيس الدولة الإسلام ، أو أنّ الفقه الإسلامي هو المصدر الرئيس لتشريع الوطن والأمة .4 ــ فصل، السلطات الثلاث " التشريعية . التحكيمية . الإجرائية " واستقلاليتها .5 ــ رفض الخصخصة المطلقة ،والمحاصصة الدينية / الطائفية / المذهبية / العشائرية / القبائلية في ماسسة الدولة والمجتمع . 6 ــ الدين عبادة وليس سياسة ، وحرية الزواج ، على الطريقة المدنية أو الدينية 7 ــ رفض الخصخصة، للاتصالات السلكية واللاسلكية وللماء والكهرباء .8 ــ اعتماد الحكم اللامركزي الإداري في المحافظات. السورية ، ونظام التكافل الاجتماعي ، وحقوق مواطنة الوطن والمواطن معاً .9 ــ الجولان ولواء اسكندرون جزء من خارطة الجيو بولتيكالسورية .10 ــ الجغرافية السورية جزء حيويّ من جغرافيات المغرب الكبير ومشرقه 12 ــ إسرائيل كيان غاصب ومحتلّ ومعاد 13 ــ ليست الخصخصة أو عولمة رأس المال المتوحش نهاية التاريخ ، بل إنّ العولمة المؤنسنة الافتراضية في ظل التكنولوجيا الطليعية ونظام تكافلها الاجتماعي المتطور ، هي نهاية التاريخ . وهي التي تضع المتوحشين والإمبرياليين في المتحف إلى جانب الفأس .. والمغزل ..ولو بعد .. مرور .. ألف سنة . 14 ــ الشعب الروسي العظيم .. ودولته الاتحادية.. صديقان وحليفان .. استراتيجيّان .. للشعب السوري العظيم .. ودولته الجمهورية العلمانية .. المدنية .. الديمقراطية .15 ــ تشكيل حكومة وطنية من المعارضين والموالين المدنيين والسلميين، لمدة أربع سنوات ، بعدها تجرى الانتخابات .. البرلمانية .. والرئاسية 16 ـــ اعتماد اللبرلة السياسية ، إلى جانب اللبرلة الاقتصادية القائمة على القطاعين الخاص والعام والتشاركية. .





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