

عليه اخرس

الحوار المتمدن-العدد: 5432 - 2017 / 2 / 14 - 02:43

المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية









إلى جميع المنظمات والرفاق،

الذين أرسلوا التهاني بمناسبة حلول الذكرى

الخمسين 50 عاما لميلاد ستالين

اني انسب تهانيكم وتحياتكم لحساب حزب الطبقة العاملة العظيم ، الذي اولدني وانشأني على شكل صورته ومثله. وبشكل خاص لأنني احمل ما احمله على حساب حزبنا اللينيني العظيم ، وأني آخذ على عاتقي لإجابتكم بشجاعة بالتقدير ولامتنان البلشفي

لا يساوركم الشك، ايها الرفاق،بأنني على استعداد لمواصلة تقديم كل طاقاتي ، وكل ما املك ، وإذا لزم الأمر، كل قطرة من قطرات دمي لقضية الطبقة العاملة ولقضية الثورة البروليتارية وللحركه الشيوعية العالميه

مع فائق الاحترام

ستالين

21 كانون اول 1929

"البرافدا"، عدد 302

22 كانون اول 1929

يوسف فيساريونوفيتش ستالين

ترجمة عليه اخرس