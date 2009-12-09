

فوزية بن عبد الله

الحوار المتمدن-العدد: 5431 - 2017 / 2 / 13 - 19:38

المحور: الادب والفن









اي هدية حب تليق بك

والحب ذاته يتغنى بخصالك

فانت العيد يؤنس ليلي

وانفاسك وقود تدفء قلبي

وعينيك بحر من الامنيات

ترتمي امواجه لتغمر عمري

بالمزيد من الغوايات

وصوتك يوقظ الحنين

الى عهد الطفولة

وابتسامتك وحدها تجعل

الدنيا ترقص والقمر يغني لها

و الليل يغازلها ويهديها نجوما

و طوقا من الياسمين

فاي هدية حب تليق بك

وانت هدية العمر.