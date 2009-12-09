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دماء على الأسفلت وأخرى تهاجر مع البحر


عباس علي العلي
الحوار المتمدن-العدد: 5431 - 2017 / 2 / 13 - 01:26
المحور: الادب والفن
    


دماء على الأسفلت وأخرى تهاجر مع البحر

دمي المنثور على الطرقات
زهور بيضاء وحمائم ملونة
تطير مزهوة
بنبض قلوبها المترفة
أما القابعون خلف الحجارة
والملتحفون رداء الموت
قلوبهم ترتجف
وأصابعهم المجرمة ترسل من أساطير الموت
حكايات
قديمة نائمة مثل ذبابة غبية
*****
لا تزدهر حياة العصافير
في أقفاص الذهب
ولا تلبس غير ريشها المعهود
حذاري من أن تعتقد
أنها تستطعم المكوث الطويل
جرب أن تدخل غرفتك
وتقفل الأبواب وترم بالمفاتيح خلف ظهر الغيب
عندها
ستلعن من يغني لك أناشيد الثائرين
وأنت أسير أحلام العاجزين..........
******
المعبد
ذلك الذي تسكنه العواهر
لا يؤمن بالفضيلة
ولا حتى يعرف شكل الرب الذي لا يزوره
****
إذا لا تسألوا اليتامى عن الفراق
ولا تسألوا الجروح عن طعم الدم
أسألوا الرصاص الأعمى
عن هدفه القادم
عبر أثير المجهول
والمعلوم
وبائع الشرف الرفيع
عن ثمن العيون التي تستغشي الحقيقة
وتخشاها.
*****
حين ولدت النخلة في أرض الجد
لم تستأذن أحد
إنها في الأرض المباركة
وقداس الزمن الآت.
****
الحرام الذي يخشاه المجرمون
هو الحلال الذي وزعه الرب على الفقراء بلا ثمن
وغلفه بإشارة منه
أنك على الطريق الصحيح
فلا تقبل بديلا مزيفا
صنعه كهنوت يزني بعقله
كل صباح
لعله يجد على الباطل هدى.





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عباس علي العلي

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - عباس علي العلي - دماء على الأسفلت وأخرى تهاجر مع البحر