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سبابة القمر


محمد نور الدين بن خديجة
الحوار المتمدن-العدد: 5431 - 2017 / 2 / 13 - 00:15
المحور: الادب والفن
    


سبابة القمر ..-




لامست شباك أنفاسها
فجرحتني قبلاتها على تفاح قلبي
ولامن يحمي دمي من ضوئها
لاسكين ..
كأني الجرح الوحيد
من بين الذكريات
على وحشة ليلها
أبكي حزين ..
امضي بي ياقمرا يتدحرج
في ظلمتي
الى المتاه من عشقها
هاصورة من ظلها
على الماء
هار نزر من ريقك
على نهديها
يسمع بحفيف الياسمين ..
كأنما طرق خفيف على بابي
بالأنين ..
كأن شيء من همسها يخط كحله
على العين ..
وعيني دمعة
على ضوئها سقطت قمرا
يبغي وصال شباكها
وان كان مبعدا خلف الضباب
سجين

...
...
...


شعر : محمد نور الدين بن خديجة
11/2/2016مراكش المغرب





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محمد نور الدين بن خديجة

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - محمد نور الدين بن خديجة - سبابة القمر