

المركز المغربي للفكر والإبداع

الحوار المتمدن-العدد: 5430 - 2017 / 2 / 12 - 14:27

المحور: الادب والفن









شدني اليها الحنين

طرزتُ فرحة

من كرز السنين

سعة الكون

بريقُ تلك العيون

قبٌلتها.... ذات صباح

ودعتُ طفلة من وميض....

اشتقتكِ... قلتُ

رمقتني....

هزت إليها في صمت...

وريقات الياسمين

ف. ز اشهيبة

ومن الاربع إلى الاربعين

مسافات كامسيات ايلول