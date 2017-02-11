أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - سيرة ذاتية - سعد محمد حسن - بعض من ذاكرة


اخر الافلام











المزيد.....

بعض من ذاكرة


سعد محمد حسن
الحوار المتمدن-العدد: 5429 - 2017 / 2 / 11 - 17:10
المحور: سيرة ذاتية
    


بعض من ذاكرة

روح تصعد لسماء
جسد مسجى
في تابوت من خشب رديء
صراخ وعويل
وأنين مكبوت من جوع

قال صديق لي ذات يوم
أنه لا يتذكر ملامح أبوه ألا ما رسمتها بعض من صور قليلة تهالكها الزمن وباتت صفراء اللون و مخيلة أم منكوبة حينها بفقدان زوجها

ففي ذاكرتها
يرقد حطام حلم
لليل طويل
ظل يراودها دون أمل
ومات بعد حين


كان أبي معتقلا سياسيا أمضى سنة واحدة في السجن أيام الملكية وثلاثة أخريات تحت مراقبة الشرطة السياسية . أضرب عن الطعام أياما عدة وبات شاحب الوجه وضعيف البدن , أمضى سنوات عمره المتبقيات متنقلا من عمل إلى أخر , مات في مستشفى بائس جدا , لم أدرك ألا بعد حين بأن وراء موت أبي هو ليس إهمال العاملين في المستشفى المذكور فحسب بل هو واقع صحي وخدمي مزري وبائس كما لم أدرك قيمة ما كان يفكر فيه والذي عرضة للاعتقال والسجن والمراقبة



هذا القبر هو قبر أبي
رخامة تحمل أسمه وتاريخ موته
ضريح من النسيان
في ذاكرة الآخرين
قبر بين قبور الموتى
الموتى ...
ربما يعودون من جديد في ذاكرة طفل
كي لا ينسى
في غفلة من زمن
بأن أباه الذي كان
قد رحل منذ سنوات طوال
كي لا ينسى
حين يكبر ويمر الزمان
أن يضع أكليلا من ورد
على قبر يرقد بين قبور
لموتى طواهم النسيان
.



أعرف أن الموتى وحدهم يصنعون المراثي , وحدهم من يمنحنا أحساسا بأننا نملك زمانهم أبي كان أحدهم وهو المغول في مراثينا وأحزاننا أبي الموجوع بهم السياسة وحب الناس , الميت من سوء خدمات الصحة والمستشفيات وإهمال العاملين فيها والقائمين على أدارتها , أعطانا موته المفاجئ يقينا عن قسوة الحياة , عن قسوة ما كان يعانيه , يقينا حين تصير الحياة موتا يحمل في ذاكرتنا , يمشي على أعصابنا يقينا أن نتحسس وقع أقدامنا وأن نتحسس صلابة الأرض التي نسير عليها

أبي
قبل ذكرى موتك
غزلت أيامك الشحيحة
وذكرياتك المكتوبة في دفتر صغير
في دفتر جيب
من ورق أصفر
باهت اللون
مثل وقع أيامنا الراهنة
جلست أقرئها
سطرا .. بعد أخر
أدركت من أنك قد أوحيت لنا
أن نمضي مثل ما مضيت
وأن نحلم مثل ما حلمت








رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
سعد محمد حسن

إجمالي القراءات: 73,153
المقالات المنشورة: 17
- استعادة علي الوردي
- محاولة طمس تراثنا .... ستبوء حتما بالفشل
- مهدي عامل ناقدا استشراق إدوارد سعيد
- الحراك الشعبي .. الواقع والأفاق ( ملاحظات أولية )
- عن الجمعة الخامسة 28 أب من الاحتجاجات الشعبية
- الماركسية والمسألة الدينية , تعقيب على ما نشره أتحاد الشيوعي ...
- المجتمع العراقي وثقافة الكراهية في سياق المعنى والدوافع الثق ...
- صراع الحداثة والتقليد مقاربة المجتمع البغدادي بمجتمع الآطراف ...
- الماركسية . أسئلة النقد ووجاهة المعرفة
- قراءة في قوانين الاحوال الشخصية في العراق
- سقوط أخر للقوى الطائفية
- في رثاء حالنا
- أوجه التناقض في التجربة البرلمانية في العراق الملكي
- مسائل ألايكولوجيا نحو مقاربة ماركسية
- ازمة الثقافة العراقية
- الاحتكارات النفطية في العراق قراءة في التاريخ والاستراتيجية

المزيد.....


أخبار عامة
- اكتشاف الكهف الـ12 في قمران وآثار لمخطوطات البحر الميت
- موجة سخرية من "ولاعة الحوثي".. وقرقاش: يتبجح بقدرة ...
- الهند.. تجربة ناجحة لصاروخ قادر على اعتراض أهداف باليستية (ف ...
- رياح شديدة تقلب شاحنة في الولايات المتحدة
- يوسف غربال”لا حياة لمن تنادي والوطن في غمرة الوادي”
- الخناق يضيق على تنظيم داعش بمدينة الباب
- تعز تحتفي بذكرى11فبراير وتؤكد على استمرارية الثوة وبناء الدو ...
- القوات الحكومية تسيطر على مواقع استراتيجية شمالي مديرية المخ ...
- -يد- سانشيز تهدي أرسنال الفوز على هال
- نصر الحريري.. طبيب لرئاسة وفد المعارضة السورية بجنيف

المزيد.....
كتب ودراسات
- سيرة ذاتية فكرية / سمير امين
- صدی-;- السنين في ذاكرة شيوعي عراقي مخضرم / زكي خيري
- صدى السنين في كتابات شيوعي عراقي مخضرم / زكي خيري, اعداد سعاد خيري
- مذكرات باقر ابراهيم / باقر ابراهيم
- الاختيار المتجدد / رحيم عجينة
- صفحات من السيرة الذاتية 1922-1998 / ثابت حبيب العاني
- ست محطات في حياتي / جورج طرابيشي
- لن يمروا... مذكرات / دولوريس ايباروري (لاباسيوناريا)ه
- عزيزة حسين رائدة العمل الاجتماعي - حياة كرست لصناعة الامل وا ... / اتحاد نساء مصر - تحرير واعداد عصام شعبان - المنسق الاعلامي
- ذكريات وشجون / حميد كشكولي

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - سيرة ذاتية - سعد محمد حسن - بعض من ذاكرة