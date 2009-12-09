

عبدالكريم هداد

الحوار المتمدن-العدد: 5429 - 2017 / 2 / 11 - 15:09

المحور: الادب والفن









أغنية الى ولدي آدم..

وهو يطفأ شمعته السابعة يوم 10-2-2017

(شعر شعبي عراقي..)

-----------------------

سنَة حلوَة..

وأعذبْ غنوَة

لأحلَى الناسْ

هُمَّ اولادي

وإلْهِمْ فدوَة

روحِي الحِلوَة

بويَه وليدِي

آيا آدم..

لا تِنْساني

بويَه هْنا..

عمري هْنا..

سنَة حِلوَة..

سنَة حلوَة

شمعَة بكاسْ

وشجرةْ ياسْ

هوَ گليبي

وخدكْ وردَة

طشتْ لونْ

وروحي احساسْ

بويَه وليدِي

آيا آدم..

لا تِنْساني

بويَه هْنا..

عمري هْنا..

سنَة حلوَة

سنَة حلوَة

وحلمِي بْعمرَكْ

زاهِي جديد

ضحكَةْ نجمَة

ورگصَةْ فرحَة

نغني العيدْ

بويَه وليدِي

آيا آدمْ..

لا تِنْساني

بويَه هْنا..

عمري هْنا..

سنَة حلوَة

مثلْ الدنيَا

شَعرَكْ سارحْ

ومايْ فيّاي

ثوبَكْ حنَة

وعطرَكْ جنَة

هايْ بْهايْ

حلمِي هْوايْ

بويَه وليدِي

آ يا آدم..

لا تنساني

بويَه هْنا..

عمري هْنا..

سنة حلوَة



9-2-2017