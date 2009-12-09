

موقع 30 عشت

الحوار المتمدن-العدد: 5429 - 2017 / 2 / 11 - 03:12

المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية









بعد نشر موقع 30 غشت للجزئين الأول و الثاني من دراسة "مسلسل تصفية المنظمة الماركسية ــ اللينينية المغربية ‘إلى الأمام’ "، يبدأ الموقع في نشر أقسام و فصول الجزء الثالث منها.

الحلقة الأولى التي ينشرها الموقع من هذا الجزء الثالث في قسمه الأول و المعنون ب: "دور الأطروحات التحريفية الجديدة في مسلسل تصفية منظمة "إلى الأمام" "، تتضمن الفصل الأول و الذي يحمل عنوان:

" خط "إعادة البناء (1979- 1985 )": تناقضات الوضع الداخلي، سقوط التجربة و انطلاق مسلسل المراجعات ".



كما سيبدأ الموقع قريبا في نشر وثائق منظمة "إلى الأمام" ــ المرحلة الثانية 1980 ــ 1994 : الخط التحريفي ــ الطور الأول 1980 ــ 1985.



لقراءة الحلقة الأولى من الجزء الثالث، انظر الصفحة الرئيسية لموقع 30 غشت



http://www.30aout.info



موقع 30 غشت