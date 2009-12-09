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الجزء الثالث – الحلقة الأولى – من دراسة -مسلسل تصفية منظمة الأمام-


موقع 30 عشت
الحوار المتمدن-العدد: 5429 - 2017 / 2 / 11 - 03:12
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    


بعد نشر موقع 30 غشت للجزئين الأول و الثاني من دراسة "مسلسل تصفية المنظمة الماركسية ــ اللينينية المغربية ‘إلى الأمام’ "، يبدأ الموقع في نشر أقسام و فصول الجزء الثالث منها.
الحلقة الأولى التي ينشرها الموقع من هذا الجزء الثالث في قسمه الأول و المعنون ب: "دور الأطروحات التحريفية الجديدة في مسلسل تصفية منظمة "إلى الأمام" "، تتضمن الفصل الأول و الذي يحمل عنوان:
" خط "إعادة البناء (1979- 1985 )": تناقضات الوضع الداخلي، سقوط التجربة و انطلاق مسلسل المراجعات ".

كما سيبدأ الموقع قريبا في نشر وثائق منظمة "إلى الأمام" ــ المرحلة الثانية 1980 ــ 1994 : الخط التحريفي ــ الطور الأول 1980 ــ 1985.

لقراءة الحلقة الأولى من الجزء الثالث، انظر الصفحة الرئيسية لموقع 30 غشت

http://www.30aout.info

موقع 30 غشت





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الصفحة الرئيسية - ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية - موقع 30 عشت - الجزء الثالث – الحلقة الأولى – من دراسة -مسلسل تصفية منظمة الأمام-