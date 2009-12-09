

شادية الأتاسي

الحوار المتمدن-العدد: 5428 - 2017 / 2 / 10 - 14:55

المحور: سيرة ذاتية









في انتظار الربيع





في هذه البلاد ..يأبى الشتاء الرحيل

حقائبه المثقلة بشوق البقاء مبعثرة لم تغلق بعد ..والمطر الضجر يهطل بإيقاع رتيب .. و الغيوم كثيفة يسكنها حزن مقيم .. والبحيرة رمادية تهدهد بجعاتها البيضاء بحلم النهار الربيعي السابح في الضوء ..والناس أثقل روحها وطأة شتاء طويل ..أبدي الجمال ..أبدي الضجر

تطل وردة تفتحت في نشوة امل كاذب ..وتلوي رأسها وتموت بصمت في عتمة المساء

وفي سكون الحديقة ..عاشقان ضجران يحاولان عبثا استعادة وهج حب انطفأ

وفي عتمة الليالي الباردة تسكن الكآبة عمق الروح ..فعرس الشتاء الذي كان يوما يهمس بنشوة الحب هرم وأدركه الفتور .





وفي هذه البلاد التي يتأخر فيها الشتاء. .تمتد الحقول المتخمة بالمطر والثلج .. تمتد على مد البصر ..صوت الأرض يعلو على ايقاع لهفة انتظار الربيع .. .فالحياة تتململ في نسغ الشجر والبراعم حبلى ترتعش شوقا الى الولادة ..والأرض اهتزت وربت وآن الآوان لتضع حملها الثقيل





وفي يوم الشتاء الكهل هذا .أحن إلى بلدي إلى شمس بلادي ..الى رائحة الارض بعد المطر .. الى بيتي تتأرجح فيه خيوط الشمس ..إلى قهوة الصباح ومشواري الملتبس مع الأفكار..إلى رنين هاتفي الذي لا يكف عن الرنين وصوت امي المشتاق .. صوت الأصدقاء ومواعيد الصباح ..إلى قرع الباب الصاخب وباعة الصباح ... أحن الى شرفتي وقد مر عليها الربيع ..فأورقت أغصان الياسمينة البيضاء والجوري الملون .. وأزهرت شتلات الغاردينيا والخبيزة

وفي يومي الشتائي الحزين هذا ..اترك الباب مواربا وانتظر بغباء . . املا غامضا اهزم فيه برد الشتاء . .

معجزة سحرية قد تعيد الأمان إلى بلد فقد بوصلة الأمان !!

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