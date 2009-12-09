

سلعة إسمها كردستان

عصام الخفاجي

الحوار المتمدن-العدد: 5426 - 2017 / 2 / 8 - 11:44

المحور: القضية الكردية











اختزلت كردستان الزمن فأرست أسس دولة مشرقية قومية شبيهة بالدول التي حكمتها النظم القومية العربية. لم تصبح كردستان دولة رسميا بعد، لكن نظامها السياسي قطع أشواطا بعيدة نحو التماثل مع النظم الناصرية والبعثية والقذافية التي لم يعد باقيا منها غير نظام الأسد في سوريا. وهذه نظم لاتنشأ من فراغ بالطبع، بل هي تبني على شعور شعبي عارم بأن التاريخ السابق كان فاسدا لأن البلد كان خاضعا لنفوذ أجنبي مباشر أو غير مباشر ولابد من قيادة وطنية تستعيد استقلاله الذي سيكون إكسير التقدم وحلاّ للمشكلات الكبرى.

لكن تحويل هذه المثل العليا إلى واقع ملموس لابد وأن يمر بسلسلة من الإجراءات الإستثنائية تطالب القيادات القومية جمهورها بتبنّيها ويرتضيها الأخير، بل وتتحمس قطاعات كبيرة منه لها. بناء الدولة القومية المستقلّة يعني نبذ كل مايعتبره القائد خلافات جانبية لأن المرحلة تتطلّب وحدة وطنية نواجه بها الخارج ونؤكد عبرها استقلالنا الوطني. ولكي يتم تنفيذ هذه الإجراءات بفعالية لا من منح بُناة الدولة القومية السلطة الكافية لإتّخاذ اجراءات استثنائية تتطلّبها المرحلة. ولابد من تذكير الشعب بأن تحقيق الأهداف السامية عملية طويلة الأمد قد تفرض عليه تقديم تضحيات ولكن عليه في النهاية أن يضع ثقته الكاملة في قيادته ولا يلتفت إلى من يحاول تشتيت الجهود. هكذا تتصاعد مطالب القائد من جمهور يحلم ببناء دولة الإستقلال وهكذا يذعن الجمهور غير آبه بأن الإجراءات التي يدعو لها القائد قد تبني تلك الدولة القومية فعلا، لكن دولته المبنيّة على هذا الأساس ستكون دولة فاسدة فاشلة معادية له.

اختزلت كردستان الزمن، كما قلت. لم يجرأ عبد الناصر أو قادة البعث الأوائل على استخدام الأمن القومي حجّة لإيلاء أبنائهم وأشقائهم مراكز عليا في السلطة إلا بعد أن ثبتوا أقدامهم في السلطة بعد عقد أو نحوه. أما في كردستان التي لم تصبح دولة بعد، فإن إبن رئيس الدولة السيد مسعود البارزاني هو مستشار الأمن القومي وابنه الآخر قائد أهم فصائل قوات البيشمركة وابن أخيه رئيس الوزراء وخاله وزير الخارجية والمالية السابق في بغداد.

ولقادة دولة كردستان الجنينية مبرر لحجب معلومات أكثر خطورة عن شركائهم في الحكم، ناهيك عن الجمهور. فهم يتصارعون مع بغداد منذ عقد حول كمّيات النفط التي يصدّروها بشكل مستقل والعوائد التي يحصلون عليها. وإخفاء عوائد النفط يعني إخفاء توزيعها، يعني إخفاء ما تغرف القيادة منه، يعني إشعار المواطن الكردي بأن أزمة العراق المالية وتلاعب بغداد بحصة كردستان هي سبب الضائقة الإقتصادية المتفاقمة. كردستان اليوم دولة ريعية تعمل، كما عملت دول الريع المشرقية الأخرى، على تذرير مواطنيها وربطهم بالسلطة الحاكمة. دولة يقوم عقدها الإجتماعي على تأمين عيش المواطن مقابل إذعانه لها. دولة لا تؤمّن العيش لجيش هائل من الموظفين فقط بل تضع النشاطات الإقتصادية الخاصّة تحت رحمتها.

ليست كردستان دولة حزب واحد، ولن تكون كذلك. بل أن قادتها لايريدون ذلك لأنهم يدركون أنهم يعيشون في القرن الحادي والعشرين وأنهم مستميتون في توثيق العلاقات مع غرب ديمقراطي. وأهم من ذلك كله، أن الأحزاب الكردية الأخرى ليست واجهات كارتونية يمكن تحويلها إلى ديكورات في سلطة تتظاهر بالتعددية. ثمة في كردستان اليوم إلى جانب الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم ثلاثة أحزاب رئيسة لها جمهورها هي الإتحاد الوطني الكردستاني الذي أسسه وقاده الرئيس السابق جلال الطالباني وحركة التغيير المنشقّة عن الأخير فضلا عن الحركة الإسلامية. والنصوص تقول أن النظام السياسي في كردستان برلماني تستمد السلطة التنفيذية ورئيس الإقليم مشروعيتهما منه. لكن مقتضيات بناء الدولة القومية حتّمت على الرئيس والحكومة قلب الآية. رئيس البرلمان ممنوع من دخول عاصمة بلدة أربيل منذ سنة والبرلمان لم يعد يجتمع خوفا من اتخّاذ إجراءات لايريدها الطرف الحاكم.

تعددية كردستان تنطوي على مقتل أساس تتمثل في أن قيادات وجمهرة أحزابها ذات بعد جهوي واضح يعترف به الجميع صراحة أو ضمنا. الحزب الديمقراطي الكردستاني هو حزب محافظتي أربيل ودهوك. والإتحاد الوطني والتغيير هما حزبا السليمانية وكركوك. الصراع والتنافس على السلطة والموارد، إذن، هو صراع بين مناطق تسعى للتحكم بمناطق أخرى. وذو دلالة شديدة الأهمية أن أصواتا مؤثرة تتعالى منذ الآن تطالب بجعل السليمانية إقليما اتّحاديا مستقلا عن أربيل حتى قبل قيام دولة كردستان أربيلية العاصمة فتردّ أربيل التي صارعت عقودا ضد مركزية بغداد، بأن دعوات الفدرالية تشكل خطرا على وحدة كردستان.

سلطة اربيل القابضة على الريع النفطي والجماركي مع تركيا لا تسعى ولن تسع قط إلى محو وجود غريمها الذي أنهكته صراعاته الداخلية فما عاد غريما. هي تريد "يكتي" (المختصر الكردي لإسم حزب الطالباني) حركة ضعيفة ملحقة بالأخ الأكبر، الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي لم يعد له وجود حقيقي أصلا لأنه مثل أي حزب وصل إلى السلطة، صار ديكورا لها. وهذا ما يحصل الآن بالضبط.

تعفنّت حياة كردستان السياسة من الداخل. انشق حزب الطالباني ليتبع جناح منه دولة الريع الأربيلية. البيشمركة التي هي جيش كردستان الوطني هي في الواقع بيشمركتان برغم اتّفاق الحزبين على توحيدهما قبل أكثر من عقد. والكتلة الكردستانية الموحّدة في البرلمان العراقي لم تعد كذلك.

هل ثمة وضع أكثر مثالية من هذا من منظورقادة بغداد واللاعبين الإقليميين؟ إيران تحتضن اليكتي، الذي صار بالتبعية حليفا لتابعها نوري المالكي. وأربيل التي رفعت في السابق راية كردستان الموحّدة تحت قيادتها صارت تابعا لتركيا وتنخرط، دون نجاح يذكر، في محاربة "أشقائها" أكراد سوريا الذين تناصبهم تركيا العداء.

هنا أيضا اختزلت كردستان الزمن. تطلّب انهيار خرافة الوحدة العربية نحو أربعة عقود ولم يتطلّب انهيار خرافة الأمة الكردية الموحّدة غير بضع سنوات.

في العام الماضي كانت الذكرى المئوية لإبرام اتّفاقية سايكس- بيكو فرصة لرئيس إقليم كردستان السيّد مسعود البارزاني لكي يذكّر بإن الظلم الذي تعرّض له الشعب الكردي بسببها أوشك على الزوال. كان، كأمثاله من القادة القوميين العرب، لا يرى سببا لتجزأة الشعب الكردي وتوزيعه على أربعة بلدان غير تآمر العدو الخارجي الذي تعمّد منع الكرد من إقامة دولتهم الموحّدة. خلال تلك المئوية نفسها كانت سنجار المحاذية لسوريا تتحرّر من داعش على أيدي قوات حزب العمال الكردستاني المعادي حد العظم لقيادة البارزاني والمصرّ حتّى اليوم على عدم اعترافه بسلطة أربيل عليها. حلم الوحدة بين "كردستان الغربية" (أي كردستان الواقعة في الأراضي السورية) و "كردستان الجنوبية" (أي كردستان العراق) صار نسخة من صراع البعثين العراقي والسوري. الحدود الدولية التي كانت في عرف القوميين الأكراد، وقبلهم العرب، مصطنعة صارت حدّا فاصلا بين "أراضيهم" و "أراضينا". بل هو تعدّاهما. كُرد سوريا قضموا جزءا من "أراضينا".

من المفترض أن يكون الإنتقال من مرحلة الحلم إلى الواقعية، أو من الثورة إلى الدولة، دليل نضج سياسي. لكنه في حالة كردستان صار دليل ابتذال. أكثر من ربع مليون كردي قضوا، بطرق بشعة في أحيان كثيرة، أملا في استعادة كرامتهم والوقوف أندادا إلى جانب دول المشرق الأخرى. وبدا الأمر قريب المنال حين شرعت القيادة الكردية بالتفاوض مع بغداد لتعيين المناطق التي يجب أن تكون جزءا من كردستان بعد أن مارس نظام البعث سياسة تعريب ممنهجة في كثير منها. أساس مفاوضات كهذه هو بالطبع الحق القومي في السيادة على أرض كردية. وأساسها الثاني، أننا قد نبقى جزءا من عراق فدرالي أو نكوّن دولتنا المستقلة كحق نمارسه مثل باقي الشعوب.

لم يعد الأمر كذلك اليوم فقد حوّلت القيادة الكردستانية بلدها إلى سلعة بخسة للمساومة. الإستقلال لم يعد ممارسة لحق قومي يأخذ مصالح الشعب بعين الإعتبار. صار شعارا تلوّح به القيادة الكردستانية متى ما اختلفت مع بغداد. وحدود دولة كردستان "مرسومة بالدم"، كما يعلن القادة الأكراد. قول متكررغير موارب يعلن رفض البيشمركة الإنسحاب من المناطق التي تم تحريرها من داعش بعد القضاء عليه حتى لو لم تكن تلك المناطق كردية. قول يستدعي القتال: الجيش الأقوى، لا الحقوق القومية، هو من سيحدد تابعية هذه المنطقة أو تلك.

قول يطبّق المبدأ البدوي حرفيا. الوطن هو البقعة التي نستطيع دفع القبائل الأخرى عنها بحد السيف. الوطن هو حيث نتوطّن وليس معطى تاريخيا.









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