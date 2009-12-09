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|الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - رمضان عيسى - الدعاء والاستخارة والنذور لا تحل المشاكل
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الدعاء والاستخارة والنذور لا تحل المشاكل
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= خمسون سؤالاً يجب أن يجيب عليها الاسلام :
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- لماذا تتحمل البشرية خطأ آدم ؟
- ثالثاً : الأيديولوجيا الدينية
- ثانيا : الأيديولوجيا الماركسية
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|الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - رمضان عيسى - الدعاء والاستخارة والنذور لا تحل المشاكل