

رمضان عيسى

الحوار المتمدن-العدد: 5426 - 2017 / 2 / 8 - 00:41

المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني









= كل يوم نسمع أدعية بالألوان ، أدعية لها بُعد سياسي ، وأدعية لها بُعد اجتماعي ، وأدعية لها بُعد شخصي !! والنتيجة الملموسة لهذه الأدعية ، أن الدعاء لا يحل المشاكل ، كيف ؟

= الدعاء ليس هو الوسيلة ولا هي الطريقة الفعالة المجربة لحل المشاكل !! = هناك تناقض مركزي بين " ادعوني أستجب لكم " وبين " لن تجد لسنة الله تبديلا " ، طبعا حسب الدين " سنة الله وارادته هي الغالبة على رغبة فرد أو جماعة أو مليون من البشر ،

-- والنتيجة لا تغيير في السنة ، في المشيئة . -- يعني باختصار لا استجابة لدعواتكم ...

= والنتيجة : يا عالم الدعاء وصلاة النوافل وصيام زيادة والنذور والاستخارة لا تحل المشاكل . ++ هناك فرق بين الدعاء والعمل الواعي الهادف :

بالضبط الدعاء والترجي وصلاة النوافل والاستخارة والنذور هي بضاعة الضعيف المنكسر ، وسيلة العاجز ويريد برجواته ودعواته أن يغير مجريات الأحداث ، أن يُخضع العالم لرغباته وأمنياته التي هي في الأغلب خيالية ولأنه يفتقر لامكانيات التحقيق يلجأ للدعاء والترجي +

++ أما الأمنيات الواقعية فهي التي تخضع لبرامج ممكنة التحقيق والتي يسعى الانسان جاهدا لتحقيقها ضمن الامكانيات المتاحة ، فلا عمل ناجح بدون خطة واقعية .

== فالدعاء يعني تغيير قوانين ، بلا أسباب ، ويعني تغيير واقع بلا أسباب ، ويعني اسقاط المعجزات على الواقع ، وهذا غير ممكن وغير معقول !! فالدعاء يعني إلغاء الاسباب واحلال الترجي بدلاً منه !!

= فالدعاء هروب من مواجهة المشكلة بشكل واقعي ، ولا يزيد عن كونه شحن نفسي للصبر على المرض والمصائب ، والانتظار ، والانتظار الى أجل غير مسمى !!



فما تعلمناه من التجربة هو ألا ننصاع الى النصوص الجامدة ، فلو أن الدعاء له مفعول لهزمنا اسرائيل بدون أسلحة وحروب -- فكل مسلموا العالم يدعون صباحاً ومساء على أمريكا واسرائيل ، والنتيجة واضحة ، المشاكل لا تُحل بالدعاء ولا بالقرابين ولا بالاستخارة ، ولا بالترجي وتكرار الأدعية وانتظار الحلول الغيبية ..

الدعاء ليس له مردود ولا يمكن الاعتماد عليه في الحياة العملية ، والله لن يغير مشيئته حسب رغباتك مهما دعيت ، لأن مشيئته هي التي ستمشي في النهاية !! واعلم أنك لو بقيت طول عمرك تدعو لبناء بيت ، فلن تصحو يوما لتجد أمامك بيت ، كاستجابه لدعواتك ، !! أما اذا اشتغلت وأحضرت بنفسك المواد اللازمة وباشرت بالبناء ، فبعد فترة من الزمن ستكون أنجزت العمل وحصلت على بيت !!!

