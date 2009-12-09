

محمد نور الدين بن خديجة

الحوار المتمدن-العدد: 5425 - 2017 / 2 / 7 - 23:56

المحور: الادب والفن









خبئني في عشك ياطير الحسون

إلى شعراء إسبانيا مجموعة 27















خبئني في عشك

ياطير الحسون ..

شجون الريح في قلبي تعوي

ونجم الليل يخون ..

من هنا مر انطونيو ماتشادو*

والبرتي*

وقيس المجنون ..

* * *

فرس يركض في الظلمة

وبرق يلاحقه

وانا من عشك

ياطير

أرقب وردها يميل

مع الاغاني...

ولاماء للشاعر

لاطريق لقرطبة

ولاقمر يلمع

على كحل العيون ..

* * *

خبئني في عشك

ياطير الحسون

...

سنوات على خراب

قبورهم تزهر

ولاخبر يدق الباب

سوى همس فراغ

وهسهسة من خوف

وظنون ..

* * *

لاطريق لقرطبة

ولا لغرناطة ظل زيتون ..

من هنا مر أنطونيو ماتشادو

وألبرتي

وقيس المجنون ..

...

...

* * *



خبئني في عشك

ياطير الحسون ...

...

...

...

شعر : محمد نور الدين بن خديجة﻿---

-7/2/2017المغرب



أنطونيو ماتشادو ورفائيل ألبرتي : شاعران إسبانيان كانا من ألمع شعراء إسبانيا إلى جانب فيديريكو لوركا ..

