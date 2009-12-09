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خبئني في عشك ياطير الحسون


محمد نور الدين بن خديجة
الحوار المتمدن-العدد: 5425 - 2017 / 2 / 7 - 23:56
المحور: الادب والفن
    


خبئني في عشك ياطير الحسون
إلى شعراء إسبانيا مجموعة 27







خبئني في عشك
ياطير الحسون ..
شجون الريح في قلبي تعوي
ونجم الليل يخون ..
من هنا مر انطونيو ماتشادو*
والبرتي*
وقيس المجنون ..
* * *
فرس يركض في الظلمة
وبرق يلاحقه
وانا من عشك
ياطير
أرقب وردها يميل
مع الاغاني...
ولاماء للشاعر
لاطريق لقرطبة
ولاقمر يلمع
على كحل العيون ..
* * *
خبئني في عشك
ياطير الحسون
...
سنوات على خراب
قبورهم تزهر
ولاخبر يدق الباب
سوى همس فراغ
وهسهسة من خوف
وظنون ..
* * *
لاطريق لقرطبة
ولا لغرناطة ظل زيتون ..
من هنا مر أنطونيو ماتشادو
وألبرتي
وقيس المجنون ..
...
...
* * *

خبئني في عشك
ياطير الحسون ...
...
...
...
شعر : محمد نور الدين بن خديجة﻿---
-7/2/2017المغرب

أنطونيو ماتشادو ورفائيل ألبرتي : شاعران إسبانيان كانا من ألمع شعراء إسبانيا إلى جانب فيديريكو لوركا ..





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محمد نور الدين بن خديجة

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - محمد نور الدين بن خديجة - خبئني في عشك ياطير الحسون