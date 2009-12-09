التبرع للموقع -
ادعمونا
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الموقع الرئيسي
لمؤسسة الحوار
المتمدن
يسارية , علمانية , ديمقراطية
"من أجل مجتمع مدني علماني ديمقراطي حديث يضمن الحرية والعدالة الاجتماعية للجميع"
حاز الحوار المتمدن على جائزة ابن رشد للفكر الحر والتى نالها أعلام في الفكر والثقافة
|الصفحة الرئيسية - الادب والفن - محمد نور الدين بن خديجة - خبئني في عشك ياطير الحسون
|
|
خبئني في عشك ياطير الحسون
| نسخة قابلة للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 2,147,483,647
|
-
ما لمست قمرا ...*
- راحي ملحاح
- فراشة زرقاء تموت بالشارع...
- عن *السر الغامض* للزجال المغربي ميلود الرميقي
- ريما ترحل والإرث قصيدة مسدس/إلى روح جاكلين إسبر*
- إلى سعيدة المنبهي الشهيدة الماركسية
- ألا ترميها بحجر ؟...
- رفع رأس الجميع مهند /الى الشهيد مهند الحلبي
- إيميليانو زاباتا حلم آخر
- لازالت كرانما تبحر * الى فيديل كاسترو وهو يبحرنحو كوبا...
- الكأس واحدة/الى الشاعر العراقي محمد سعيد الحبوبي
- لك الورد ياقدودا حلبية **
- هكذا من يهوى ...*
- ليس على العاشق إذ يكفر أي ملام ..*
- أصابع بابلية تعزف للفقراء/إلى الفنان العراقي أحمد مختار
- عجيب أيها العاشق/إلى روح شاعر إيران أحمد شاملو
- الورد مصاب /...حين أجيب ..أجهل السؤال.
- تكسرت النصال على النصال
- ارحل ..لاهناك أحد ولاهنا أحد
- ياحلو اللفتات ..ياصغير ..
المزيد.....
- صحيفة (الوسط) البحرينية: المغرب لم يغادر يوما قارته
- فيلم -الطاقم- يحقق أعلى مبيعات في روسيا لعام 2016
- الاتحاد الأوروبي يتمسك بالاتفاق الفلاحي مع المغرب
- المسرح الجاد بين الجمهور النخبوي و أزمة الوعي
- محكمة في مالاوي تسمح لمادونا بتبني طفلتين توأم
- ايطاليا: عرض لوحات فنية استعيدت من المافيا
- ايطاليا: عرض لوحات فنية استعيدت من المافيا
- وزير الثقافة: استعدادات لإقامة معرض عدن الدولي للكتاب في ابر ...
- ابن كيران يستقبل رئيس مجلس النواب بجمهورية الشيلي
- جمعية شباب الصحوة للاعمال الاجتماعية والتقافية تحتضن معرض لل ...
المزيد.....
- أمي ، وحكايات المدينة عرب ، تفاصيل اليومي في لحظة الإبداع ! / جابر حسين
- الابعاد الستة / تايف سلوم
- قراءة فلسفية لرواية ساق البامبو(1) (جدلية العلاقة بين تيمة ا ... / محمد بقوح
- مقبرة الأشباح / محمد يوب
- نشأة المسرح العربي الحديث / رياض كامل
- ايام الكرم / مارينا سوريال
- كتاب -رواية السجن الفلسطينية- / رائد الحواري
- شعرية المسرح بين النظرية والإبداع / أبو الحسن سلام
- قراءة تمهيدية في شعر سميح القاسم / رياض كامل
- نحو الزمن إلا خطوة / رولا الخش
المزيد.....
|الصفحة الرئيسية - الادب والفن - محمد نور الدين بن خديجة - خبئني في عشك ياطير الحسون