

عباس علي العلي

الحوار المتمدن-العدد: 5425 - 2017 / 2 / 7 - 23:55

المحور: الادب والفن









الوطن وأنت كاحمامة في لجة السماء



الوطن مثل القلب .... جميل

كلما إزداد نقاء

وسع الجميع..... والأرض تصبح كالروح

مثل حمامة

في وسط السماء

تسبح بحرية

وتنسى الأحزان سريعا

لا يهم كم تعذبت ... لا يهم كم تأملت وتأملت

عليك أن تستعيد المحبة

كي تنمو سريعا وتعيش سريعا

الموت ليس محبط

فهو كما يقول المثل (أخر الموانئ على ضفة المحيط الواسع)

أذن

لا تتردد إذ وهبتك الحياة أجنحة

أو أعارك القدر فرصة لتغزو السماء

كحمامة

الفاشلون هم الذين يعيشون بقرب الخنادق

أو عند القبور

الأموات أرتحلوا ولم يعد الأمر يعنيهم

عليك أن تعتني بالفرصة

وحدك نعم وحدك

أنت لا غير من يزرع في السماء وجود

وفي الأرض الخلود

وحدك المعني بالمأساة

ووحدك المعني بالحياة

لا تصدق كل الروايات القديمة

عن رجوع الزمان

وإنشقاق الأجداث المترامية في تأريخها

ها أنا أحذرك أخي

أن تعشق غير من يعشق الحياة

ويستبشر بكل صباح

ففي الأخر وحدك من يحمل الأمل

ووحدك من يزرع السماء حب

الوطن في قاموس العقل

فرصة للنجاة

وفرصة لتحكي قصة

قبل أن يزورك الممات

وفي النهاية سترسي سفننا في ميناء واحد

عندها تعرف أن العيون المغلقة لم تكن تملك مشروع جديد

القصة واحدة

والقصاصون كاليالي منها مظلمة

ومنها تستظيف القمر

هكذا تبتدي كل الحكايا

وهكذا ينتهي المشوار

لا أمل أخي أن تنطق الحجارة

لتخبرك عن النهاية.....