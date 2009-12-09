أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - عباس علي العلي - الوطن وأنت كاحمامة في لجة السماء



اخر الافلام











المزيد.....

الوطن وأنت كاحمامة في لجة السماء


عباس علي العلي
الحوار المتمدن-العدد: 5425 - 2017 / 2 / 7 - 23:55
المحور: الادب والفن
    


الوطن وأنت كاحمامة في لجة السماء

الوطن مثل القلب .... جميل
كلما إزداد نقاء
وسع الجميع..... والأرض تصبح كالروح
مثل حمامة
في وسط السماء
تسبح بحرية
وتنسى الأحزان سريعا
لا يهم كم تعذبت ... لا يهم كم تأملت وتأملت
عليك أن تستعيد المحبة
كي تنمو سريعا وتعيش سريعا
الموت ليس محبط
فهو كما يقول المثل (أخر الموانئ على ضفة المحيط الواسع)
أذن
لا تتردد إذ وهبتك الحياة أجنحة
أو أعارك القدر فرصة لتغزو السماء
كحمامة
الفاشلون هم الذين يعيشون بقرب الخنادق
أو عند القبور
الأموات أرتحلوا ولم يعد الأمر يعنيهم
عليك أن تعتني بالفرصة
وحدك نعم وحدك
أنت لا غير من يزرع في السماء وجود
وفي الأرض الخلود
وحدك المعني بالمأساة
ووحدك المعني بالحياة
لا تصدق كل الروايات القديمة
عن رجوع الزمان
وإنشقاق الأجداث المترامية في تأريخها
ها أنا أحذرك أخي
أن تعشق غير من يعشق الحياة
ويستبشر بكل صباح
ففي الأخر وحدك من يحمل الأمل
ووحدك من يزرع السماء حب
الوطن في قاموس العقل
فرصة للنجاة
وفرصة لتحكي قصة
قبل أن يزورك الممات
وفي النهاية سترسي سفننا في ميناء واحد
عندها تعرف أن العيون المغلقة لم تكن تملك مشروع جديد
القصة واحدة
والقصاصون كاليالي منها مظلمة
ومنها تستظيف القمر
هكذا تبتدي كل الحكايا
وهكذا ينتهي المشوار
لا أمل أخي أن تنطق الحجارة
لتخبرك عن النهاية.....





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
عباس علي العلي

إجمالي القراءات: 4,156,368
المقالات المنشورة: 1,624
- هل من خارطة طريق تنقذنا من القادم الكارثي؟
- صراع الثور والطاووس، أمريكا وإيران على الخارطة العراقية
- الموت والحياة وقصائد الشعراء
- الدين والسياسة خلطة التأريخ القاتلة
- رجل من تمر ... أمرأة من عنب
- إشكالية العقل الديني والتطور
- رسالتي إلى السيدة الأولى
- هل غادر الشعراء من متردم
- المفيد
- العراق ... وتخاريف الصغار
- سوق المربد حيث تباع الكلمة بخسة ونخاسة
- الشذوذ في عالمي السياسة والدين ح1
- مشهد من فلم لم ترونه كاملا..............
- المصير خلق التجربة وإثبات لدور المعرفة
- حين يتكلم الفاسدون عن العفاف والطهارة والوطنية
- نظرات أولية في نتائج تحرير الجانب الأيسر من الموصل
- أنشودة الدم المسفوح في روح القصيدة
- أمريكا وأحتمالات العمل العسكري في العراق
- الدين وإنسانية القيم الأخلاقية
- أمريكا وسياسة التوجه للداخل

المزيد.....



اخبار الأدب والفن
- صحيفة (الوسط) البحرينية: المغرب لم يغادر يوما قارته
- فيلم -الطاقم- يحقق أعلى مبيعات في روسيا لعام 2016
- الاتحاد الأوروبي يتمسك بالاتفاق الفلاحي مع المغرب
- المسرح الجاد بين الجمهور النخبوي و أزمة الوعي
- محكمة في مالاوي تسمح لمادونا بتبني طفلتين توأم
- ايطاليا: عرض لوحات فنية استعيدت من المافيا
- ايطاليا: عرض لوحات فنية استعيدت من المافيا
- وزير الثقافة: استعدادات لإقامة معرض عدن الدولي للكتاب في ابر ...
- ابن كيران يستقبل رئيس مجلس النواب بجمهورية الشيلي
- جمعية شباب الصحوة للاعمال الاجتماعية والتقافية تحتضن معرض لل ...

المزيد.....
كتب ودراسات
- أمي ، وحكايات المدينة عرب ، تفاصيل اليومي في لحظة الإبداع ! / جابر حسين
- الابعاد الستة / تايف سلوم
- قراءة فلسفية لرواية ساق البامبو(1) (جدلية العلاقة بين تيمة ا ... / محمد بقوح
- مقبرة الأشباح / محمد يوب
- نشأة المسرح العربي الحديث / رياض كامل
- ايام الكرم / مارينا سوريال
- كتاب -رواية السجن الفلسطينية- / رائد الحواري
- شعرية المسرح بين النظرية والإبداع / أبو الحسن سلام
- قراءة تمهيدية في شعر سميح القاسم / رياض كامل
- نحو الزمن إلا خطوة / رولا الخش

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668



الصفحة الرئيسية - الادب والفن - عباس علي العلي - الوطن وأنت كاحمامة في لجة السماء