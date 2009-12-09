

شادية الأتاسي

الحوار المتمدن-العدد: 5424 - 2017 / 2 / 6 - 13:18

المحور: مواضيع وابحاث سياسية









نحن الحالمون بالديمقراطية



أصبحت الانتخابات الرئاسية الفرنسية، سميرتنا كل مساء ، في هذا الشتاء البارد ،كما هو حال الجمهور الفرنسي المسمر أمام الشاشات ، يتابع الجولات والحوارات والمداخلات بين المرشحين بشغف واهتمام.

نحن نتابع مايحدث ، لأننا نجد امامنا تجربة تستحق فعلا أن تعاش ،



لكننا نحن الحالمون بالديمقراطية ماتزال تدهشنا هذه الديمقراطية

نحن أبناء الشعوب المقهورة ، والمنكسرة أمالها ، على واقع ذليل ، رأينا أنفسنا ملطخين به غصبا عنا

تابعنا وأحببنا المرشح الاشتراكي المستقل /ماكرون/الواعد بنقلة نوعية لسياسة فرنسا الحرة الديمقراطية،

أ عجبنا كما هو حال /آلاف الشباب الفرنسي / بالروح الشابة التي تحدثت عن حق الشعوب، كل الشعوب ، بالحرية والعدالة، بغض النظر عن العرق والدين ، وأي شي آخر

تابعنا المرشح الجمهوري القوي /فييون /، وهو يصول ويجول ويعد بفرنسا نظيفة ويلمز الى الغرباء واللاجئين والمشبوهين ،



لكن الأهم والمفاجئ كان لنا ، ونحن نرى هذا ال فييون المنتفخ /المرشح الأبرز/ يسقط منكسرا،مترقرق الدموع ، أمام الضربة التي كالها له خصومه/والتي قد تقضي على مستقبله السياسي برمته / ، وهي تهمة تعود الى سنوات عديدة ماضية ، بأنه قد وظف زوجته كمساعدة له وتقاضت عن ذلك أجرا كبيرا ، وهي لم تفعل ذلك في الحقيقة .



هذه الشعوب الحرة ، بكل بساطة،لها مبدأ والمبدأ هو قبل اي شيئ آخر ، هي لاتقبل الخطأ ، هذه الشعوب /الكافرة / لاتقبل أن ترى رموزها يسقطون أمام أهواء التلاعب والفساد

نحن أبناء الشعوب المقهورة ، الحالمون بالديمقراطية ،تدهشنا هذه الديمقراطية ، يدهشنا سقوط تاريخ رجل قوي أمام فضيحة،حدثت منذ زمن بعيد ،وقد تكون / صغيرة / بالنسبة لنا ،نحن / الرعاع / الذين اعتدنا على العبارات المدججة بالتخوين والمؤامرة والتكفير والتدمير ،اذا ماهمسنا !

بل ربما سخرنا منهم في أعماقنا ،وقلنا وماذا بها اذا استفاد هو وزوجته وولديه ،حلال عا الشاطر

نحن من احترقت ارواحنا ، واهترئت ،وتدجنت ،وتقبلت كل شيئ