

عبدالكريم هداد

الحوار المتمدن-العدد: 5424 - 2017 / 2 / 6 - 10:42

المحور: مواضيع وابحاث سياسية









ان ثقافة " رعاة البقر " تقود الدوائر السياسية الحاكمة في امريكا اتجاه شعوب العالم، واتجاه الشعب الامريكي ايضاً، حيث بدأها معه باول قرار له وهو إلغاء قانون الصحة.

وكم يتغاضى الاعلام العالمي من ان قرارت منع الجنسيات البلدان السبعة من دخول امريكا ، ماهي الا قرارات اتخدذها الرئيس الزنجي أوباما بشكل آخر أخف وطأة.

من هذا المنطلق فان الرئيس الامريكي رونالد ترامب كانت تصرفاته التي بدأ التنويه لها خلال الحملة الانتخابية له في سباق الرئاسة، واليوم بدأ تطبيقها فعلياً بنزق وهستيرية واضحة المعالم والملامح، ومن خلال وقائع التصرفات اليومية وطبيعة القرارات السياسية والادارية، هي لا تنطوي على غباء او سوء معرفة او تخطيط، لكونه محاط بخبراء ودوائر لصناعة القرار الامريكي.

انما الذي أعتقده أن ترامب جيء به وعبر عملية انتخابية امريكية لها خفاياها.. جيء به وبهذا السلوك لأجل أن تكون القرارات القادمة والصادمة للعالم طبيعية ومعلنة عبر هكذا شخصية تقود لهم حروباً قادمة ، وسيكون حربة التهديد والطعن في خاصرات الشعوب.

وبذلك تكون قراراته طبيعية في التخطيط والاعلان والتنفيذ..!

هناك قرارات قادمة اكثر صرامة ونابعة من ثقافة رعاة البقر..!

هل نتعض..إنه مليارديراً أمريكياً.. !

هل ننظر للخلف..إنه ممثلاً للشركات الاحتكارية الامريكية..! وإن الحكومة الامريكية يبقى إسمها إدارة..أيّ إنها إدارة وحماية مصالح شركات السلاح والمال والنفط..!

إنتبهوا .. إنها ثقافة "رعاة البقر"..!