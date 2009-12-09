

عبدالكريم هداد

الحوار المتمدن-العدد: 5424 - 2017 / 2 / 6 - 02:35

المحور: الادب والفن









كان وجهاً لوجع المنتصر..

وصوت للعراق في الدفاع عنه..

تلاحمت عند هذه المنصة صوت الاب وصوت الشاعر وصوت الامل وصوت الابطال..

كلها كانت عند نهر الشهادة راية لوطن اسمه العراق..!

وقف هناك يوسف المحمداوي الشاعر- الاب، بهياً

ومتالقاً بوطنيته وإنسانيته على ناصية عالية من الكبرياء العراقي..

نص أختصر الاشياء التي نبحث عنها في وطن مسروق..اشيائنا الجميلة، وجوه اولادنا المضيئة.

نص صغير بإتساع العراق

الذي نخبئه كي لا يسرق او يدنس من براثين الافكار المظلمة..

نص كعلامة فارقة لصديقي يوسف المحمداوي..

نص أحببته..

شكراً أبا علي.. ويبقى جرحك جرحاً لنا..