

عكاب سالم الطاهر

الحوار المتمدن-العدد: 5423 - 2017 / 2 / 5 - 16:49

المحور: مواضيع وابحاث سياسية









احمد السنجري وبيتر يوسف ومابينهما – عكاب سالم الطاهر

في الحلقة الأولى من الحلقات الأربع التي كرسها المفكر العراقي اليساري الدكتور عبد الحسين شعبان لاستذكار السياسي العروبي الراحل (وميض جمال عمر نظمي) في تلك الحلقة المنشورة بجريدة الزمان يوم 24/10/2016 ذكر الدكتور شعبان ما يلي: (كنا ثلاثة إضافة اليه (يقصد وميض نظمي) واحمد سنجر او كما لقب لاحقا (احمد السنجري) وكان قد وجد عملا مترجماً في السفارة البلغارية وحسن شعبان). وحين قرات اسم (احمد السنجري) مقترنا بعمله في السفارة البلغارية ببغداد، عاد بي الذهن الى لقائي الأول والأخير مع السنجري تحت سقف مبنى السفارة البلغارية، والكائن آنذاك في احد احياء ما يسمى الان (المنطقة الخضراء) وقبل ان اتحدث عن وقائع لقائي به سأعود لاوراقي وفيها قرأت:

الجبهات الوطنية

عام 1970 كان الحوار والنقاش يتصاعدان في الساحة السياسية لتحقيق افضل صيغ العمل الجبهوي في العراق آنذاك طرح البعثيون مشروعهم الذي اسموه (ميثاق العمل الوطني) طرحوه للنقاش ودارت مباحثات بين الطرفين (الشيوعي والبعث) ويبدو للمراقبين ان خط سير هذه المباحثات قد مر بتضاريس صعبة الاجتياز وواجه ابوابا مغلقة يستدعي فتحها، تقديم تنازلات متبادلة واتوقع ولعل كثيرين من العاملين في الوسط السياسي والصحفي العراقي يتوقعون أيضا ان صيغة (الحزب القائد للتحالف الجبهوي) واحدة من العقبات الأساسية التي واجهت هذه المباحثات هذا هو (استنتاج) وليس معلومة.

طلب مفاجئ

وفجاة حدث ما هو مفاجئ كان ذلك في تموز 1970 حين استدعاني نائب رئيس تحرير جريدة الثورة حميد سعيد وطلب مني كتابة مسلسل عن (الجبهات الوطنية في الدول الاشتراكية) الامر صدر للجريدة اليوم وتبلغت به نفس اليوم وتريد الجهة الآمرة ان يبدأ النشر اعتبارا من الغد!! ولم تكن الكتابة في هذا الامر سهلة اذ علي ان ادفع الحلقة الأولى من المسلسل الى رئيس التحرير وكالة، ومنه الى المطبعة عصر نفس اليوم الكتابة في موضوع كهذا تتاج الى وثائق ومعلومات والارشيف الصحفي للجريدة لا يؤمن هذه المعلومات ومحرك البحث (غوغل) لم يدخل العراق بعد. فكيف الحل؟

هل الجبهة ضرورة؟

طرحت على رئيس التحرير مقترحا وافق عليه وهو: ان تكون الحلقة الأولى تمهيدية: تحليل نظري واشارات تطبيقية وهكذا كانت جريدة الثورة تنشر في اليوم التالي العناوين الاتية: (الجبهات الوطنية في الدول الاشتراكية.. والتساؤلات المطروحة مقدمة تمهيدية) وتضمنت لمقدمة تساؤلين:

– هل الجبهة الوطنية ضرورة؟

– وان كانت كذلك: هل الجبهة الوطنية ممكنة؟

دفعت المقال – المقدمة ونشر صباح اليوم التالي في مكان بارز في الجريدة وكانت التساؤلات تقف امامي: من الذي اوعز بكتابة المسلسل؟ ولماذا الاستعجال في نشره؟ وما هي ردود الفعل إزاء الحلقة الأولى منه؟ لم اعرف ذلك ولم أحاول ان اعرف فالمطلوب: البدء بكتابة المسلسل الجبهوي كان علينا الاتصال بسفارات الدول الاشتراكية في بغداد ضمن اسرع قناة رسمية تؤمن هذه الموافقات.

وتوجهت نحو هذه السفارات مرة بمفردي وأخرى بمصاحبة وفي مدخل سفارة بلاده استقبلني السفير البولوني وكان من انشط واسرع من تجاوبوا.

نحو السفارة البلغارية