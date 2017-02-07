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ميناء الفاو مستقبل بناء العراق وضمان الاجيال والاتفاقية لاغية من مالك القرار والدستور وعالميا 1-2


محمد صبيح البلادي
الحوار المتمدن-العدد: 5423 - 2017 / 2 / 5 - 09:37
المحور: المجتمع المدني
    


ميناء الفاو مستقبل بناء العراق وضمان الاجيال
والاتفاقية لاغية من مالك القرار والدستور وعالميا
1-2
المواطن مالك الثروة وواهب الشرعية لجميع السلطات والدستور جاء بموافقته يرفض الاتفاقية؛
والقرار 338 يعطي الحق برفضها وفق ما جاء بالمادة16 واليكم نصها
المادة (16)
1- تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد تبادل الإشعارات التي يخطر بها الطرف الاخير الطرف الآخر باستيفائه الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لنفاذها .
2- تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة غير محددة ، ويجوز لكل طرف إنهائها بإشعار كتابي الى الطرف الأخر أمده ستة أشهر وعلى ان يتم الإنهاء بموافقة الطرفين .
3- يجوز تعديل هذه الاتفاقية باتفاق الطرفين وتدخل التعديلات حيز التنفيذ وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة .
حررت هذه الاتفاقية في بغداد بتاريخ 29/4/2012 باللغة العربية من نسختين أصليتين .
عن حكومة دولة الكويت عن حكومة جمهورية العراق
سالم مثيب الاذينة هادي فرحان العامري
وزير المواصلات
وأسباب رفضها وفق ما جاء بالفقرة -1- لم تراعي ما جاء لحق الطرف الاخر العراق :
[الآخر باستيفائه الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لنفاذه ] وهي مخالفة للدستور ومواده :
[50؛109؛110؛ 111؛ 112 ؛ (27؛23؛ ) وأخيرا المادتين (13؛ 93 ) وفق حقنا بالقرار

كما وجاء بنصيحة مجلس شورى الدولة التريث في المصادقة ؛ هذا والاضرار الجسيمة والمخالفة لمصلحة العراق ومستقبله ؛ والأضرار التي يقدرها الخبراء داخل البحر وفق الاتفاقات البحرية الدولية ؛ والاضرار على اليابسة وضررها على مستقبل العراق الحالي والاجيال :

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محمد صبيح البلادي

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الصفحة الرئيسية - المجتمع المدني - محمد صبيح البلادي - ميناء الفاو مستقبل بناء العراق وضمان الاجيال والاتفاقية لاغية من مالك القرار والدستور وعالميا 1-2